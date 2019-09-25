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 Политика Украины
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 Я не хочу быть вовлеченным в выборы в США, - Зеленский о просьбе Трампа по делу сына Байдена

Президент Владимир Зеленский на вопрос журналистов о просьбе Президента США Дональда Трампа разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера ответил, что не хочет вмешиваться в выборы в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Українськi Новини.

"Я думаю, вы все прочитали. Вы читали текст. Простите, но я не хочу быть вовлеченным в открытые, демократические выборы в США", - ответил Президент.

Зеленский и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Первые несколько минут встречи были открытыми для прессы, после чего представители СМИ имели возможность задать несколько вопросов главам государств.

"Вы слышали, что у нас был, мне кажется, хороший телефонный разговор. Он был нормальным, мы говорили о многом. Я думаю, вы читали, что никто на меня не давил", - ответил Зеленский на вопрос о Байдене.

Трамп также добавил, что не было никакого давления.

"У вас была возможность задать вопрос, и я ценю ответ", - сказал он.

После этого Трамп добавил, что деятельность сына Байдена - это коррупция, а "Зеленский был избран в первую очередь для прекращения коррупции".

Также читайте: "Я никому ничего не должен", - Зеленский говорит, что не влиял на Рябошапку по просьбе Трампа

Источник: https://censor.net.ua/n3150459
 
 
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Та то мем такий! Ви що не зрозуміли? І про генпрокурора також!
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После фразы :"Решите свои проблемы с Путиным " Зеленский окончательно убедился что никто нам помогать не будет и рассчитывать мы должны только на себя "Блистательная" международная политика которая велась 5 лет- привела к тому что войну называют - проблемой
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Коли країна торгує всі 5 років війни з ворогом, кидає у в'язниці своїх власних патріотів, а сепарів ставить на посади, то ясно що у такої країни не війна з Путіним, а просто якісь проблеми.
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А для чого тоді повідомляти Трампа, що в тебе персональний Генпрокурор, який про все подбає як треба?
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А зачем вытираz ноги об конституцию и законы,ставить генпрокурором своего кума?
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ЗЄбіли тепер можна називати вашого преЗЄдєнта Моніка Зєлєнські?
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То ли дело петя ,международный "пабедитель",сразу поставил на хиллари,потом бегал вокруг трамадола,чтоб с ним сфоткаться,а трамадол свою обиду за это на Украине выместил.Пабеда пети одназнчно.Вернись Я не хочу быть вовлеченным в выборы в США, - Зеленский о просьбе Трампа по делу сына Байдена - Цензор.НЕТ 8387
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Здавалося б до чого тут Петро, але ні, він досі зебілам у штани кладе.
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Ну да ,порохосрань еще с мая зраду развела,чтоб "помочь" Украине.Давайте ,добивайте своего неудачника.И да про декабрь не забудьте,вам на путч выходить Я не хочу быть вовлеченным в выборы в США, - Зеленский о просьбе Трампа по делу сына Байдена - Цензор.НЕТ 7211
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следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом и начнем исполнять свои обязанности в сентябре-этими словами,ты зеопарыш уже вмешался
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У Володі Клоуна понос ... Вляпався ти клоун, не сиділось тобі на солодких хіхіхаха корпоративах з підтанцьовкою у Суркісів і КО ...

Тепер варто прикупити хатинку десь в Ростові ! Я не хочу быть вовлеченным в выборы в США, - Зеленский о просьбе Трампа по делу сына Байдена - Цензор.НЕТ 4925
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Facebook удалил более 100 000 бото-аккаунтов и зеленки куда-то исчезли! Совпадение? Не думаю!
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