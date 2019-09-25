 Я не хочу быть вовлеченным в выборы в США, - Зеленский о просьбе Трампа по делу сына Байдена

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Українськi Новини.
"Я думаю, вы все прочитали. Вы читали текст. Простите, но я не хочу быть вовлеченным в открытые, демократические выборы в США", - ответил Президент.
Зеленский и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Первые несколько минут встречи были открытыми для прессы, после чего представители СМИ имели возможность задать несколько вопросов главам государств.
"Вы слышали, что у нас был, мне кажется, хороший телефонный разговор. Он был нормальным, мы говорили о многом. Я думаю, вы читали, что никто на меня не давил", - ответил Зеленский на вопрос о Байдене.
Трамп также добавил, что не было никакого давления.
"У вас была возможность задать вопрос, и я ценю ответ", - сказал он.
После этого Трамп добавил, что деятельность сына Байдена - это коррупция, а "Зеленский был избран в первую очередь для прекращения коррупции".
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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