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Все про:вымогательство (283) прокуратура (3666) Тернополь (559)

 Вымогатель, требовавший от застройщика 25 тыс. долл. и документы на недвижимость, задержан в Тернополе, - прокуратура. ФОТО

В Тернопольской области, 24 сентября, задержан местный житель во время получения им 25 тыс. долларов США и документов относительно имущественных прав на жилье, которые он вымогал у застройщика.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.

Вымогатель, требовавший от застройщика 25 тыс. долл. и документы на недвижимость, задержан в Тернополе, - прокуратура 01

25 тыс. долларов и имущественные права на 237 квадратных метров недвижимого имущества в помещении многоквартирного жилого дома, находящегося на стадии строительства, правонарушителем требовались за беспрепятственное осуществление застройщиком - местным предпринимателем строительства многоквартирного жилого дома в Тернополе.

В случае неуплаты указанной суммы, вымогатель угрожал применить к застройщику физическую расправу, а также разместить публикации в средствах массовой информации о якобы незаконности строительства и привлечь общественных активистов с целью блокирования строительных работ.

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Вымогатель, требовавший от застройщика 25 тыс. долл. и документы на недвижимость, задержан в Тернополе, - прокуратура 02

Вымогателю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 УК Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах). Решается вопрос о мере пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150458
 
 
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