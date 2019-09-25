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 "Я никому ничего не должен", - Зеленский говорит, что не влиял на Рябошапку по просьбе Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что не обращался к генеральному прокурору Руслану Рябошапке по поводу расследования против сына Джо Байдена, основного конкурента Трампа на выборах.

Об этом Зеленский заявил на совместной с Трампом пресс-конференции в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Зеленский подчеркнул, что Украина - независимая страна, и никто не влиял на нее, а сам он не может влиять на следственные органы в Украине.

"Я никому ничего не должен", - добавил он.

Зеленский отметил, что не обращался к новому генпрокурору Руслана Рябошапки по вопросам какого-либо расследования, в том числе и по делу сына Джо Байдена, основного конкурента Трампа на выборах.

"Я не могу ни на кого давить, я никому не звонил, не просил. Рябошапка должен рассматривать любые дела, какие здесь обещания", - сказал президент Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", - Зеленский в июльской беседе с Трампом

На вопрос о том, расследует ли сейчас ГПУ дело против сына Байдена, Зеленский ответил: "Вы меня извините, у нас есть своя страна, у нас есть много более важных, действительно важных вопросов. Вы знаете, это дела, очень важные для каждого украинца - это Иловайск, это Майдан, это коррупция, о которой сейчас говорил президент Трамп, и вы знаете, над чем он (Рябошапка. - Ред.) работает".

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Также на Цензор.НЕТ: "Самая большая охота на ведьм в американской истории", - Трамп о скандале с телефонным разговором с Зеленским

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150457
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы вам еще раз напомнили! "Я никому ничего не должен", - Зеленский говорит, что не влиял на Рябошапку по просьбе Трампа - Цензор.НЕТ 722
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И не должен объяснять - почему Рябошапка его на 100%?
Ну, что-же, зебы это заслужили, им нужен бого-президент, как лукашистам и лишнехромосомным...
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рябошляпка зели савсем независимый, да, да, будет делать все чтобы угодить трампу, чисто по собственной воле
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Кто-то имеет личного парикмахера. У Зеленского - личный генпрокурор.

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цру порожняк не гонит, четко просекли сеанс обмена намеками на коррупцию
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>Я никому ничего не должен

такое мог ляпнуть опять только идиот зеля
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Одним словом - Абгаділся Вофка з тою "стенограмою" так жідєнько і зєлєнєнько .. Що втім і не дивує 😷
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Генеральный прокурор мой,парламент мой,кабмин мой, поменяю еще мэров и страна моя!
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Зелебобам обещал, прокинул
И Трампу пообещал - опять фонарь?
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Эта зеленая скотина доведет страну до цугундера
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Зеле сейчас не позавидуешь. Втянули его в игру с очень высокими ставками, не на того поставит - очень пожалеет.
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