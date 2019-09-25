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Все про:Абхазия (333) Грузия (3628) Зурабишвили (21) ООН (2839) Южная Осетия (150)

 Россия должна вернуть Грузии 20% оккупированной территории, - президент Зурабишвили в ООН

Руководство Грузии видит одним из главных своих заданий возврат 20% территории страны, оккупированных Россией. Также в приоритетах - деэскалация на искусственной границе и принуждение Москвы придерживаться обещаний.

Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наш самый первый вызов и, соответственно, приоритет - мир ... деэскалации на линии оккупации - наш главнейший приоритет", - сказала Зурабишвили.

Поскольку, по ее словам, у Грузии вообще нет войск вблизи оккупационной линии, Тбилиси в одностороннем порядке отказался от применения силы, но не отказался от диалога. Говоря об окончании конфликта и оккупации, надо действовать, добавила президент. Грузия не соглашается на сохранение сложившейся ситуации.

"Каждый форум или диалог, официальный или неофициальный должен быть использован для того, чтобы принудить Россию к обсуждению четкого выполнения соглашения о прекращении огня и позволить миссии ООН вести наблюдение на всей территории Грузии, как было договорено", - добавила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если РФ покинет оккупированные Крым и Донбасс, это упростит процесс вступления Украины в НАТО, - Тейлор

Зурабишвили отметила нарушение прав человека на оккупированных территориях Абхазии и в Цхинвали, ограничение разных свобод. Сама идентичность абхазов находится на грани исчезновения, уменьшается количество представителей этого народа, сказала она. Политик напомнила миру о многих внутренне перемещенных лицах, беженцах, которые не могут вернуться домой.

"Наш ответ на трагедию войны и оккупации был многосторонним, наш ответ - сохранить мир и развитие и быть верными нашим обязательствам, уважать букву договоренностей о прекращении огня от 2008 года", - сказала президент.

Также на Цензор.НЕТ: "Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию конфликта", - президент Грузии Зурабишвили

Страна, заметила она также, никогда на отказывалась и не сворачивала с курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, достигнув немалых успехов в этом направлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3150456
 
 
 Топ комментарии
 
Да продал запад Грузию и Украину ,благодаря меркельше,союзнице хуйла.Дали в свое время план пдч в нато нам,хуйло бы и не рыпнулось,но увы маемо те що маемо.
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уговры коцапам что мертвому припарка
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Очередные бла - бла -бла
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Нет, именно бла - бла, в просторечии - пустословие.
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Да продал запад Грузию и Украину ,благодаря меркельше,союзнице *****.Дали в свое время план пдч в нато нам,хуйло бы и не рыпнулось,но увы маемо те що маемо.
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Интересно, а те три "долбака" поняли, ЧТО они "лайкнули"? Я пытался в твоём "бреде" смысл найти, но не смог...
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Таким как ты,в козин.Там уже по вашим словам центр мира и логика Россия должна вернуть Грузии 20% оккупированной территории, - президент Зурабишвили в ООН - Цензор.НЕТ 2604.Так,что не напрягай того,чего у тебя нету.
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Ну, так объясни... А если не пойму, то тогда в Козин одному из двух - или мне, или тебе...
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Как таким как ты ,которые тыкают незнакомым людям вообще ,что то можно обьяснить.
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"Костя", мы с тобой знаем друг друга, уже года четыре...Я прекрасно понял, "чем ты дышишь"... Мы неоднократно с тобой полемизировали... Так что, "не строй из себя целку"... (Эйдетизм - классная штука У меня и отец "эйдетиком" был... Только некоторые считают это наказанием Божьим... Я его ценю... Скольким уже, "швайку в зад, воткнул...", напомнив то, о чём он уже забыли... И тебя, и твои "перлы", помню, "Костя с пятёрочкой"...).
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Когда человек говорит сам с собой,это его право.Продолжай.Что ты там поня,это сугубо твое мнение,меня не касающееся.
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Продать можно то, чем владеешь. Ты имеешь в виду, что Запад считал Украину своей собственностью, а потому взял и продал?
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зайвий раз чпокнути рогатих прилюдно це саме те,нехай бидло кацапське біснується!!!!
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Была бы нормальная власть, была бы и другая политика Меркель и других по отношению к Украине.
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уговры коцапам что мертвому припарка
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В окончательно "вставшей с колен" при #Путине России дети умирают с голоду. т.к. родители не в состоянии их кормить. В Пермской области умерла 14-летняя школьница, т.к. мать кормила ее только 2 раза в неделю из-за отсутствия средств : https://tvrain.ru/news/zavucha_permskoj_shkoly-494269/?utm_term=494269&utm_source=twi&utm_medium=social&utm_campaign=instant&utm_content=tvrain-main
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в эстонии при средней зарплате в 1200 евро голодает около 20% детей...
это украина

это сша

это британия
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А десантный корабль США в порт не пустили. Может они освобождать пришли...
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Тогда давайте еще попросим вернуть награбленное в Ираке,Ливии и Сирии,так и до третьей мировой можно нагнетать.При таком ходе дел будет один проигравший - ЧЕЛОВЕК.
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США розмiстять пiд Харьковом 39 танкiв "Абрамс",580 вiйсковослужбовцiв на тимчасовiй основi Россия должна вернуть Грузии 20% оккупированной территории, - президент Зурабишвили в ООН - Цензор.НЕТ 5500 Сейчас ватники начнут трещать,что меньше таков будут Россия должна вернуть Грузии 20% оккупированной территории, - президент Зурабишвили в ООН - Цензор.НЕТ 4748
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Кстати, а почему санкций за оккупацию Грузии не ввели ?
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потому что как сказала комиссия ЕС войну начала Грузия по сведениям БиБиСи
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