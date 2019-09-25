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Все про:Зеленский (2956) Трамп (2411)

 Зеленский и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Об этом Офис президента Украины сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - сказано в сообщении.

Ранее в среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонной беседы Зеленского и Трампа, состоявшейся 25 июля.

Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также на Цензор.НЕТ: Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США Пелоси

Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Также на Цензор.НЕТ: "Самая большая охота на ведьм в американской истории", - Трамп о скандале с телефонным разговором с Зеленским

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150455
 
   
 Топ комментарии
 
Оксана Забужко про Володимира Зеленського:
"Ми про цю особистість нічого не знаємо, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях. Він - московський шоубізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все - величезне шоу! Ми - всередині цього реалітішоу, з якого не можемо вийти".
https://www.youtube.com/watch?v=iit6h7t97hE
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У меня и у тебя да, но вот основная масса населения... Они смотрели росися-1 и голосовали за Голобородька...
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оно вообще вляпалось- АВС написали, что у него мафиозный клан...
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Незалежний МІЙ прокурор, новий, на якому Рябошапка горить Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 6822
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Ему что, программу наркореабилитации показали?- Испуганный такой..
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порохоботы жмут на СПАМ.
Полегчало, поросята? Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 1067
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порохнявые свиноспамеры, как только у вас копыта не отсыхают, все время на кнопку спам жать Зеленський і Трамп проводять зустріч у Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 3400
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порохнявые свиноспамеры, как только у вас копыта не отсыхают, все время на кнопку спам жать
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Два індюки - великий та маленький... Маленький - зовсім поц...
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Что-то в лесу сдохло, Геращенко похвалили выступление Зеленского в ООН.
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Похвалила бо переживала як всі люди, щоб та Вофка Зєлінскі чого доброго не потягнула за собою на сцену рояль і не читала промову під акомпонент своєї неповторної гри 😕
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Домовляються про стратегію захисту ? Не допоможе,тепер ці зустрічі- обтяжувальна обставина.
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Если Трамп выиграет выборы, то удавка на шее Пети ********* затянется еще плотнее.
Он злопамятный, возьмется еще и за эту жирную свинью.
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ПЗДЦ! откуда вас столько набежало обсосни подорванной спасать зеленую вонючку от позора! за последние два дня нашествие какое то тараканов! ********** ?
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Тролів стараюсь не кормити, але це вже за червоною лінією, ти де взяв цей прапор? В твоюму бамбасі?
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А в это время демократы проводят импичмент Трампа...
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Подытоживаем результаты: бэдный пэтя.
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Парашисты целый день исходят на фекалии, весь монитор загадили )) прям одна победа за другой.
Ребята, берегите себя, у вас же обезвоживание будет.
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Берегите пэпу, соевые гниды,скоро ему хана и вам тоже
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