EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  1171  35
Все про:НАТО (6459) Путин (25066) ракеты (826)

 В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия

Предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия, потому что Россия уже развернула ракету SSC-8.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг действительно получил письмо из России с предложением введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подтвердил чиновник в аппарате Альянса.

По его словам, "это предложение не заслуживает доверия, потому что Россия уже развернула ракету SSC-8 (по российской классификации - 9М729)".

Собеседник агентства сослался на слова официального представителя Североатлантического альянса Оаны Лунгеску о том, что в этом предложении нет ничего нового, оно уже звучало раньше.

"Пока Россия не уничтожит ракетную систему SSC-8, это предложение моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности не является реальным", - подчеркнул источник.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин направил ряду стран письмо с предложением отказаться от размещения ракет в Европе, - КоммерсантЪ

В письменном комментарии Лунгеску, подтвердившей поступление в НАТО соответствующего письма от российских властей, говорится: "Важно вспомнить факты: Россия несет единоличную ответственность за прекращение действия Договора о РСМД. Союзники по НАТО провели свою собственную оценку российской ракеты SSC-8 и пришли к выводу, что это является нарушением Договора о РСМД".

"В течение более чем шести лет союзники пытались вернуть Россию к соответствию с Договором о РСМД, но Россия продолжала разрабатывать и развертывать SSC-8 в нарушение договора. Все союзники согласились с тем, что ответные меры НАТО будут взвешенными, ответственными и предприняты скоординированным образом. Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия", - заявила официальный представитель НАТО.

"Мы не хотим новой гонки вооружений и не собираемся развертывать новое наземное ядерное оружие в Европе. Союзники по-прежнему твердо привержены сохранению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению", - подчеркнула Лунгеску.

Также на Цензор.НЕТ: Для нас остаются вызовом российские воздушно-космические силы. Предложение создать единую систему ПВО от Балтийского до Черного моря осталось без ответа партнеров, - Турчинов

"Мы вновь призываем Россию вести себя как ответственный международный актор", - добавила представитель НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3150451
 
   
 Топ комментарии
 
первый дивизион нужно развернуть в районе Харькова, тогда хуйло уже никогда в Украину не рыпнется. В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 9919
 показать весь комментарий
 
Ни одно предложение хуйла не заслуживает доверия.
 показать весь комментарий
 
ЗЕблевотные, мои вам поздравления!!! Коломойский стал хозяином аэропорта Днепра. Хозяйственный суд Киева не удовлетворил два иска, согласно которым "Днеправиа" должен перейти в собственность государства. Теперь аэропорт со всем имуществом, включая взлетную полосу и терминал, принадлежит фирме олигарха. В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 3702
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я тепер навіть не можу уявити, що ніс ЗЕлена Шмаркля в стенограммі, коли з ****** "вась-вась", що йому він обіцяв.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А що ніс Рошенко, коли цілувався в Путіним тобі не цікаво?
В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 8925
 показать весь комментарий
 
 
Стенограма розмови президента США, Дональда Трампа, з президентом України, Володимиром Зеленським, від 25.07.2019
Версія Аміністрації президента США, розсекречено 24.09.2019
Повний переклад українською СТЕНОГРАМА РОЗМОВИ ТРАМПА ЗІ ЗЕЛЕНСЬКИМ 25.07.2019

В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 5854 В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 6939
 показать весь комментарий
 
 
Я так розумію, що "один з найвидатніших лідерів **********" може ближчим часом приїхати до Вашингтону хіба що в тому випадку, якщо спецпрокурор захоче почути від нього особисто деталі розмови з Дональдом Трампом.
ЗЄбіл чи я помиляюся???
 показать весь комментарий
 
 
Лєвий фотожоп, лизнув ти мимо сраки
 показать весь комментарий
 
первый дивизион нужно развернуть в районе Харькова, тогда ***** уже никогда в Украину не рыпнется. В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 9919
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕсвинарчук тепер можна називати вашого преЗЄдєнта Моніка Зєлєнські?
 показать весь комментарий
 
 
можешь называть его хоть хреном собачьим, мне это совершенно не беспокоит В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 9514
 показать весь комментарий
 
З нашої делегації в США передають, що президента України Зеленського американці позаочі називають Моніка Зеленський. Мовляв, дзвінок Трампа Зеленському вплинув на американську демократію не менш, ніж знаменитий мінет Моніки Левінські Біллу Клінтону.

Обізвали твого ЗЄбіла сторчка мінетчіком В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 5087
 показать весь комментарий
 
 
Нет петисос, петя левински замутил, а Зе надо выкручиваться.
 показать весь комментарий
 
ты хорошо меня понял подсвинок порохнявый В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 8847
 показать весь комментарий
 
 
А *********** ПЕСюнов педро мачаидзасирулиздааналидза.
 показать весь комментарий
 
Ни одно предложение ***** не заслуживает доверия.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то уже никто из лидеров Европы не заслуживает доверия.
В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 1005
 показать весь комментарий
 
 
Коли людина не на своєму місці, їй стає паршиво. Коли на чільному місці не та людина, паршиво стає всім. Володя, йди з богом тихенько назад в свій "Квартал", давай концерти, сміши людей, коси свої гроші. Бо інакше паршиво стане нам всім. І тим, хто був проти, і тим, хто був за.
 показать весь комментарий
 
 
О, Славко патрійот тот ще. Щьєрємєтьєвскій…

В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 2075
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕблевотные, мои вам поздравления!!! Коломойский стал хозяином аэропорта Днепра. Хозяйственный суд Киева не удовлетворил два иска, согласно которым "Днеправиа" должен перейти в собственность государства. Теперь аэропорт со всем имуществом, включая взлетную полосу и терминал, принадлежит фирме олигарха. В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 3702
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, как скоро еще и "ДнепрАвиа" потребуют компенсацию за то что не могли летать над Донбассом...
 показать весь комментарий
 
 
Полоса принадлежит государству,внимательно читаем судебное решение,принятое рехформированым от петьки судом.
 показать весь комментарий
 
 
порохнявые свиньи коломойшу лепят везде где ни попадя, старые пердуны сидящие за клавой со своим окостеневшим совдеповским мозжечком на больше фантазий не хватает. В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 9608
 показать весь комментарий
 
 
Нужно срать на рашистов и делать своё дело американцам, как это делал великий Ронни в 1983 году.
Президент США Р.Рейган, в связи со сбитием совком пассажирского южнокорейского Боинга с сотнями жертв, подписал директиву по национальной безопасности. Текст директивы был составлен в таком духе: "Карфаген должен быть разрушен. С безумными русскими медведями можно говорить только с позиции силы. Поэтому мы размещаем в Европе крылатые ракеты средней дальности "Першинги".И срали мы на все кремлёвские визги и потуги...."
И американцы начали размещать крылатые ракеты в Европе, не смотря на протестные вопли русских даунов.

В НАТО считают, что предложение Путина отказаться от размещения ракет в Европе не заслуживает доверия - Цензор.НЕТ 8390
 показать весь комментарий
 
 
И несмотря некоторых Европейских шлюх
 показать весь комментарий
 
Дипломатично послали в эротическое путешествие .
 показать весь комментарий
 
 
Нарешті дойшло що з парашою договори нічого не варті
 показать весь комментарий
 
 
РосЦякию из-за допинга не допустят к 0лимпиаде 2020?. ...... . . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??- -- - - -
Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ???.......
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх