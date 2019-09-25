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 Экономика, За рубежом
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Все про:МВФ (2719) Георгиева (1)

 Новым главой МВФ стала гражданка Болгарии Кристалина Георгиева

Исполнительный совет Международного валютного фонда избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя финансовой организации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания совета.

"Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность управляющего директора и председателя Исполнительного совета МВФ на пятилетний срок полномочий, начинающийся 1 октября 2019 года",- сказано в документе.

Отмечается, что Георгиева, сменившая Кристин Лагард, является "первым человеком из развивающейся рыночной экономики, который возглавил МВФ с момента его создания в 1944 году".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Европа выдвинула болгарскую экономистку Георгиеву на пост главы МВФ. ФОТО

Как сообщалось, в августе болгарский политик и экономист Кристалина Георгиева стала кандидатом от Евросоюза на пост главы МВФ. За Георгиеву проголосовало большинство представителей правительств стран-членов ЕС.

65-летняя Кристалина Георгиева - главный исполнительный директор Всемирного банка с января 2017 года. С 1 февраля по 8 апреля 2019 года она была временным президентом Группы Всемирного банка. Начиная с 2010 года работала в Европейской комиссии в качестве комиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и реагированию на кризисы, а затем вице-президентом по бюджету и людским ресурсам.

Георгиева имеет степень кандидата экономических наук и магистр а политической экономии и социологии в Университете национальной и мировой экономики в Болгарии, где она также преподавала с 1977 по 1991 год.

В сентябре 2016 правительство Болгарии выдвигало Кристалину Георгиеву на пост генсека ООН.

Новым главой МВФ стала гражданка Болгарии Кристалина Георгиева 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150450
 
 
 Топ комментарии
 
2 мнения и плохо и хорошо если будет как болгарка то плохо Путин будет влиять если как Глава МВФ хорошо однозначно опять же Болгария пасет задних в ЕС ..так что посмотрим....
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Болгарка- это человек или все же дисковая пила? Непонятно...
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не могу пересилить клише слова болгарка )
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а вони по життю "голодні" ..."детдомовсие"...лядюзі вже час про вічне думати а їй все мало
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2 мнения и плохо и хорошо если будет как болгарка то плохо Путин будет влиять если как Глава МВФ хорошо однозначно опять же Болгария пасет задних в ЕС ..так что посмотрим....
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Болгарка- это человек или все же дисковая пила? Непонятно...
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Купи ей алмазный диск, и тебе твоя жена все объяснит.
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сейчас эта болгарка напилит с Украины валюты не хуже автогена
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Возьми бесплатно в банке коломойского , он даст
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когда мне понадобится твой еврейский совет, я тебе напишу
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собака приблудная твой сынок, ему свою иронию гавкай
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Напоминаем, что первые УГШМ были в Союзе болгарского производства. С тех пор и поехало...Интересно ,сами болгары об этом знают?
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откуда, они же машины не импортировали? Новым главой МВФ стала болгарка Кристалина Георгиева - Цензор.НЕТ 9800
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не могу пересилить клише слова болгарка )
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