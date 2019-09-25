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 Политика Украины
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Все про:Египет (673) Зеленский (2956) ООН (2839)

 Зеленский обсудил с президентом Египта взаимные инвестиции, туризм и обмен студентами. ФОТО

рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с президентом Египта взаимные инвестиции, туризм и обмен студентами 01

Во время разговора была подтверждена готовность к расширению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, включая реализациею конкретных двусторонних экономических проектов и содействие выходу компаний двух стран на рынки друг друга.

"Нужно говорить о развитии туризма", - подчеркнул Зеленский.Также на встрече речь шла о сотрудничестве в сфере образования и увеличении студенческих обменов.

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Зеленский пригласил своего египетского коллегу посетить Украину с визитом.

"Ни один египетский президент никогда не приезжал в Украину. Мы будем рады видеть вашу делегацию у нас", - отметил глава государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150449
 
 
 Топ комментарии
 
не судите строго криворожца. лучше дайте ему 100 дней. он выучит текст. честно-честно!.. Зеленский обсудил с президентом Египта взаимные инвестиции, туризм и обмен студентами - Цензор.НЕТ 920
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поехал. вчера сидел в ООН с задранной ногой - светил протертой подошвой в камеру
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бери выше! гастроли квартала...
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Мені цікаво, чому із Зєлєнскім до Вашингтона поїхав Богдан і не поїхав глава МЗС Пристайко. Може з Пристайко президент не наробив би стільки ляпів.
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не судите строго криворожца. лучше дайте ему 100 дней. он выучит текст. честно-честно!.. Зеленский обсудил с президентом Египта взаимные инвестиции, туризм и обмен студентами - Цензор.НЕТ 920
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поехал. вчера сидел в ООН с задранной ногой - светил протертой подошвой в камеру
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боже-боже... какой дурак... он вцепился в эти инвестиции, шо тузик в грелку. подскажите ему кто-нибудь, что сперва надо ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ. тогда из желающих инвестировать будет очередь, а пока... прямо, как попрошайка...
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І навіть не запрошував інвестувати? Забув напевно...
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пробивает место аниматора при отеле?
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бред, прочитай стенограмму, бот - не было там такого.
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Не назвал своего коллегу Тутанхамоном, или Тутмасом?

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Вибачаюсь, а коли зустрiч Зеленського з Трампом?
Ну та, про яку Пристайло вже всiм вуха проїв.
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Турции для гастролей 95 квартала мало? решил Египет освоить
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Какими студентами? Вот пусть сын зели, который на него давит, в Египет учиться едет...
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Даёшь студенток в Египет! Там переизбыток мужского населения!
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