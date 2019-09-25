 Заробитчане за 6 месяцев перевели в Украину $5,54 миллиарда, - НБУ

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Так, заробитчане, работающие в Польше, отправили на одину $1,9 млрд. Те, кто трудится в Чехии – $505 млн. Находящиеся на заработках в России - $498 млн.
Из США трудовые мигранты перечислили в Украину $458 млн. Из страны Евросоюза – $3,65 млрд, а из стран СНГ – $559 млн.
По сравнению с первым полугодием 2018 года общие объемы переводов выросли на 254 миллиона долларов.
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чеки ж за проїзд не видають.
Пересічно заробітчани висилають додому суму еквівалентну 9000 грн, а решту привозять кешем після закінчення контракту. Якщо раніше 9000грн. це було 290 євро, тот тепер 330. Отже висилати доводиться більше.
мало їм страху шо виженуть, то ще й обібрати треба? навпаки добре шо сюди шлють євро, бо у нас економіка подібна на Овоча(така ж нещасна)
Якщо сюди додати відсутність іпотеки, бо те що є називається договором кабали, який треба писати на шкурі жертви та її же кровю, додати відсутність законів та ПРАВА в цілому і інші фактори, то ситуація критична.
Навіть москальські банки в Чехії кредитують під одні відсотки, а в підораші зовсім під інші.
В нас обіцяють іпотеку в 10%. Це також багато. 6-7% в самий раз
Це не дивно. Зазирніть на "Нумбео, по індексу купівельної спроможності середньої зарплати, крупні міста Росії, (крім Москви та Ленінграду) практично зрівнялися з крупними містами України.
Якщо хтось і їздить ще в раху, то, мабуть, за інерцією.
если гривна укрепляется, то экономическая теория (счас твой мозг лопнет от невозможности) утверждает, что доллары продают больше, чем покупают... значит, власть возвращает украденные порозом доллары и продает их за гривны.
Через це, ви весь час обираєте пройдисвітів які вас дурять.
Тільки сьогодні НБУ продав ОВДП з терміном обігу 147 у 359 днів на 13,2 мільярди гривень.
ТІЛЬКИ СЬОГОДНІ!
А ОВДП продають уже 2 місяці, і напродавали на понад 100 мільярдів гривень. 70% ОВДП куплені нерезедентами, які поміняли бакс на гривну і вклали у цінні папери.
Але за пів року, або за рік вони прийдуть по свої гроші, і тоді купуватимуть, а не продаватимуть бакси на міжбанку. Тоді тренд зміниться на протилежний. Крім того, впаде ціна на залізорудний окатиш, бо бралзильці таки відремонтують свій накрупниший збагачувальний комплекс псля аварії, і виручки від продажу окатиша стане менше.
І що стане з гривною?
Тому дуже ретельно слідкуйте за біржовими зведеннями, щоб не пропустити моменту, коли бакс піде знов вгору а гривня аниз.
Подумайте, навіщо ЗеКоМанда позичає гроші під 16-18% річних у таких обсягах? 4 мільярди баксів за 2 місяці!
Створюють ресурсну базу для розкрадання.
Бєня ж сказав, що він повернувся і починає працювати!
хіба що ви разом бухали.. тому і знаєте.