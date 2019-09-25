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 Один воин ранен, один травмирован. Враг нарушил перемирие 17 раз, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Марьинки  - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Красногоровки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Водяного  - из вооружения БМП и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного - из автоматического гранатомета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. Враг осуществил 27 обстрелов с 24 сентября, - штаб

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Травневого - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;

неподалеку Пивденного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска - из гранатометов различных систем;

в районе Зайцево - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один - боевую травму".

Источник: https://censor.net.ua/n3150447
 
 
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Вони і своїх дівчат домагаються подібною ласкою.
Це вже не лікується.
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Бьет, значит любит. Да, избиратели Зеленского?
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