 Один воин ранен, один травмирован. 25 сентября враг нарушил перемирие 17 раз , - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Красногоровки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия;
неподалеку Опытного - из автоматического гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Травневого - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
трижды неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;
неподалеку Пивденного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Светлодарска - из гранатометов различных систем;
в районе Зайцево - из стрелкового оружия.
В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один - боевую травму".