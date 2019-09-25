 Один воин ранен, один травмирован. 25 сентября враг нарушил перемирие 17 раз , - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Красногоровки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного - из автоматического гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Травневого - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;

неподалеку Пивденного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска - из гранатометов различных систем;

в районе Зайцево - из стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один - боевую травму".