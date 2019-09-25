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 Происшествия, За рубежом
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Все про:корабль (1220) Норвегия (374) пожар (3722) Россия (73933)

 Российский траулер "Бухта Наездник" горит в норвежском порту. ФОТО

На севере Норвегии в порту города Тромсе горит российский траулер "Бухта Наездник".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Российский траулер Бухта Наездник горит в норвежском порту 01

"Огонь вспыхнул на борту российского траулера "Бухта Наездник", который причалил к порту Бревик, Тромсё, Норвегия, около 11:00 25 сентября", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на борту горят веревки, масло и пластиковые материалы. Из 29 членов экипажа, находившихся на борту, 27 человек были доставлены в больницу для медицинского освидетельствования на предмет возможного вдыхания дыма.

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Российский траулер Бухта Наездник горит в норвежском порту 02

По состоянию на 13:00 по местному времени пожар еще не потушили. Корабль отбуксировали недалеко от порта.

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Траулер "Бухта Наездник" построен в 1991 году и принадлежит Мурманскому траловому флоту РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3150446
 
   
 Топ комментарии
 
"Наєзднік" піде вслід за "Лошаріком"?
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Опять сгорели в море....тупые ватные идиоты)))))))))))))))))
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По старой россейской традиции его надо просто затопить и концы в воду.
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Що воно таке пошарпане і схоже екіпаж не схотів повертатися додому
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Бухло и море понятия не совместимые.
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да и хрен с ним-а еще говорят Ни в огне не горит, ни в воде не тонет.
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"вот спасибо,хорошо...
положите на комод" Российский траулер "Бухта Наездник" горит в норвежском порту - Цензор.НЕТ 134
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это новое нанотехнологическое оружие *****, брандер замаскированный под траулер Российский траулер "Бухта Наездник" горит в норвежском порту - Цензор.НЕТ 4055
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Ну і шо за кіпіш? Нехай собі горить потихеньку. )))
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Большому кораблю - большое пожаротушение!
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Корабль отбуксировали недалеко от порта.вот это викинги правильное решение приняли!
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Зорян і Шкіряк + guest star Варг Вікернес Российский траулер "Бухта Наездник" горит в норвежском порту - Цензор.НЕТ 5799

Российский траулер "Бухта Наездник" горит в норвежском порту - Цензор.НЕТ 2686
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Що там богдан про зустріч пуйла з презЕ казав? Так це її ще не було ...
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