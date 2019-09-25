 Российский траулер "Бухта Наездник" горит в норвежском порту. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Огонь вспыхнул на борту российского траулера "Бухта Наездник", который причалил к порту Бревик, Тромсё, Норвегия, около 11:00 25 сентября", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на борту горят веревки, масло и пластиковые материалы. Из 29 членов экипажа, находившихся на борту, 27 человек были доставлены в больницу для медицинского освидетельствования на предмет возможного вдыхания дыма.

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По состоянию на 13:00 по местному времени пожар еще не потушили. Корабль отбуксировали недалеко от порта.

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Траулер "Бухта Наездник" построен в 1991 году и принадлежит Мурманскому траловому флоту РФ.