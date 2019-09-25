 Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского

В целом, республиканцы поддержали Трампа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Так, американский сенатор и член Республиканской партии США Линдси Грэм, который является председателем юридического комитета Сената США, не увидел в стенограмме разговора оснований для начала процедуры импичмента.

"По моему мнению, объявить импичмент какому-либо президенту из-за телефонного разговора, вроде этого, стало бы безумием", - сказал Грэм. Он добавил, что не усмотрел ничего предосудительного в словах Трампа.

Сенатор-республиканец Митт Ромни, являющийся видным критиком своего однопартийца Трампа, в свою очередь заявил, что детали опубликованной стенограммы "вызывают глубокое беспокойство".

"Моя реакция была такой же, что и несколько дней назад... Я говорил, что когда президент США просит или оказывает давление на лидера другой страны с тем, чтобы провести расследование политического характера, то это вызывает беспокойство", - отметил Ромни, который был одним из немногих республиканцев в Сенате США, выступивших за расследование в отношении Трампа.

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По информации газеты The Washington Post, один из сенаторов-республиканцев заявил на условиях анонимности, что публикация стенограммы была "огромной ошибкой", последствия которой теперь предстоит преодолевать всей Республиканской партии.

Кроме того, трое помощников американских конгрессменов от республиканцев рассказали The Washington Post о том, что их "боссы ворчат и испытывают разочарование в связи с решением Белого дома опубликовать стенограмму".

Между тем, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти раскритиковал спикера-демократа нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси за решение начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

"Спикер должна извиниться перед нацией, и я даже думаю, что должен быть поднят вопрос о том, должна ли она оставаться на своем посту", - сказал Маккарти.

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Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

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Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.