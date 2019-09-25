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 Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского

Республиканцы в Конгрессе США по-разному оценили содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, стенограмму которого опубликовал в среду Белый дом. Часть из них считают публикацию стенограммы ошибкой.

В целом, республиканцы поддержали Трампа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Так, американский сенатор и член Республиканской партии США Линдси Грэм, который является председателем юридического комитета Сената США, не увидел в стенограмме разговора оснований для начала процедуры импичмента.

"По моему мнению, объявить импичмент какому-либо президенту из-за телефонного разговора, вроде этого, стало бы безумием", - сказал Грэм. Он добавил, что не усмотрел ничего предосудительного в словах Трампа.

Сенатор-республиканец Митт Ромни, являющийся видным критиком своего однопартийца Трампа, в свою очередь заявил, что детали опубликованной стенограммы "вызывают глубокое беспокойство".

"Моя реакция была такой же, что и несколько дней назад... Я говорил, что когда президент США просит или оказывает давление на лидера другой страны с тем, чтобы провести расследование политического характера, то это вызывает беспокойство", - отметил Ромни, который был одним из немногих республиканцев в Сенате США, выступивших за расследование в отношении Трампа.

Читайте на Цензор.НЕТ: В битве Трампа-Байдена может проиграть Украина, - Безсмертный

По информации газеты The Washington Post, один из сенаторов-республиканцев заявил на условиях анонимности, что публикация стенограммы была "огромной ошибкой", последствия которой теперь предстоит преодолевать всей Республиканской партии.

Кроме того, трое помощников американских конгрессменов от республиканцев рассказали The Washington Post о том, что их "боссы ворчат и испытывают разочарование в связи с решением Белого дома опубликовать стенограмму".

Между тем, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти раскритиковал спикера-демократа нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси за решение начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

"Спикер должна извиниться перед нацией, и я даже думаю, что должен быть поднят вопрос о том, должна ли она оставаться на своем посту", - сказал Маккарти.

Также на Цензор.НЕТ: Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США Пелоси

Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Читайте также: Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампа: "Это чрезвычайная ситуация"

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150445
 
 
 Топ комментарии
 
Чума на оба ваших дома так сказать. Такой позор для Америки. Надо все расследовать и по Байдену и по Джулиани и Трампу и по давлению на Украину всех этих лиц.
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придурок, Трамп сам ему позаонил.
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Импичмент Клинтону инициировался не за это, а за ложные показания, вранье под присягой.
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солома‏ @elnazaro777 20 часов назад
Так и есть...у нас тут песочницаКонгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 7802
"У меня такое чувство,что большинство украинских политиков и журналистов до сих пор не понимают масштаб последствий истории Трампа-Зеленского.
В украинском медиапространстве довольно тихо, в отличие от информационных штормов здесь, в Твиттере"
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Та й таке‏ @hut_oks 19 часов назад
Такоє ваш твітер, коли всі американські заголовки преси майорять "Доля Трампа вирішується в Україні"
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А вот теперь бы неплохо опубликовать хотя бы одну стенограмму разговоров Зеленского с ******. *****, уверен, от этого точно ничего не потеряет. Очень интересно почитать обороты, которыми украинский лидер одаривает российского. Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 3149
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опубликует само ***** когда/если зеленский ему разонравится)
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Кремлёвские деньги разделили конгрессменов Америки Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 4507
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Кремлю нужно было заплатить даже массажистам Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 4518 конгрессменов.
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Після спілкування з російськими журналістами українську пресу президент України Володимир Зеленський ігнорував. Жодних коментарів на прохання журналістів не давав.

Я НІКОЛИ НЕ ІГНОРУЮ УКРАЇНСЬКІ ЗМІ: З'ЯВИЛОСЬ ВІДЕО, ЯК ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТІКАЄ ВІД ЖУРНАЛІСТІВ

Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 4145
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Чудо-ВаЩе‏ @compdemon 19 часов назад

В телевізорі всьо харашо - там танці з зірками і тіко екстрасенси з нечистю бьються, театрально падаючи в "припадках".
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Мог бы рукой на своей голове сделать причёску Трампа и пошутить
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Оце ЗеЛен.а поспілкувався. Вперше в історії США презу імпічмен вліпили.
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Не влепили, а подумали начать процедуру. А такие попытки уже были - Рузвельт, Никсон, Клинтон...
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Проблема в том что сейчас Монику Левински заменил Владимир Зеленский. Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 7306
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Чи подасть Зеленський у відставку після такого скандалу як порядна людина? Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 6193
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Зеленский не знаю ,а вот Голобородько без сценария вряд ли подал бы. Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 8207
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"Мій прокурор займеться цією справою"...це вообщє піздець.
Оце як раз причина імпічменту і подальший строк за гратами.
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Зеленський сказав Трампу, що ми закуповаємо американську нафту, яку ми ніколи не купували ))
З вугіллям поплутав.
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"По моему мнению, объявить импичмент какому-либо президенту из-за телефонного разговора, вроде этого, стало бы безумием"

А импичмент за миньет в овальном кабинете, это не безумие?
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Импичмент Клинтону инициировался не за это, а за ложные показания, вранье под присягой.
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кому нужна такая правда, если пьяный мужик будет орать бабе в тармвае что у нее ноги кривые. Клинтон спасал честь своей жены, хоть бы головой подумали.
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)))
О чести жены Клинтону надо было думать в овальном кабинете, когда рядом была Моника.
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Чума на оба ваших дома так сказать. Такой позор для Америки. Надо все расследовать и по Байдену и по Джулиани и Трампу и по давлению на Украину всех этих лиц.
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Теперь на звонки ЗЕ никто вменяемый отвечать не будет)))
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Да уже слышали от ********** в мае перед выборами.Никто не будет встречаться с ним,доллар по стописят,фронт рухнет)))Не надоело кукарекать зраду.
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Ще і бовкнув зайвого про Німеччину та Францію.
Yes you are·absolutely right. �ot .only 100%, but actually 1000% arid I can tell you the following; I did talk to Angela �erkel and I did meet.with her. I also met and talked with Macron . and I told them that they are not doing quite as much as they need to be doing·on the issues with the sanctions. They are not enforcing the sanctions.
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Михайло Демків‏ @demkiv_m 11 часов назад
Очікується скасування процедури імпічменту президента Трампа Баришівським судом
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У Путина всё плохо,так говорят москвичи на кухне Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 9049
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PastorKopf (25%)

@pastorkopf

Після імпічменту трумпу, згорівшого Нотрдаму, землетрусу в Турції тощо, ідея відправити ЗеліБобу святкувати в москві 9-е травня здається вже й не такою поганою Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 8704
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када кто-то свой обосрался принято говорить - мнения разделились)
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Зе красавчик. Тепер щоб стати президентом США треба показати свою любов до України
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Порохосрань и в этой теме уже все расписала под зраду))).Все скулят верните Петю.Зеля нормально все делает,а вам только скачать верните Петю)))
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Хоть зеленки попей, - изойдешь же на говно за "найвеличнішого лидера" Конгрессмены-республиканцы разделились в оценках расшифровки беседы Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 5808
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Пойди на коленочках Петю попроси вернуться,мож поможе)))
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рыжий, пророссийский жлоб цепляется за власть не хуже порохосвина
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Ну, тогда Трамп и Мексику, Китай, ЕС давил в лице их лидеров! И шо?
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Прикольно, судьба прорашистского преза в руках клоуна! Пусть Зеля разыгарет сценку с Кошевым, разговор с Трампом.
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