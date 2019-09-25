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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9361) Зеленский (2956) США (15390) Трамп (2411) Рябошапка Руслан (122)

 "Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", - Зеленский в июльской беседе с Трампом

В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в июле 2019 года президент Украины Зеленский пообещал, что следующий генпрокурор будет "100% его человеком".

Это следует из стенограммы разговора Зеленского и Трампа, опубликованной на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Первым об украинской прокуратуре упомянул Дональд Трамп в контексте расследования против сына бывшего вице-президента США Байдена.

"Я слышал, что у вас есть прокурор, который был хорош, а затем его остановили, и это действительно несправедливо. Многие люди говорят об этом, что они остановили вашего очень хорошего прокурора, и в это были вовлечены у вас очень плохие люди", - сказал Трамп.

"Я хотел рассказать вам о прокуроре. Прежде всего я понимаю, что я хорошо осведомлен о ситуации. Так как мы выиграли абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом и начнет исполнять свои обязанности в сентябре", - ответил Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Самая большая охота на ведьм в американской истории", - Трамп о скандале с телефонным разговором с Зеленским

"Он или она рассмотрят ситуацию, особенно в отношении компании, которую вы упомянули в связи с этим вопросом (расследования против сына Байдена. – Ред.). Вопрос в связи с расследованием этого случая на самом деле вопрос того, чтобы убедиться в восстановлении честности, поэтому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием дела", - добавил он.

Напомним, 30 августа президент Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку. До него эту должность занимал Юрий Луценко.

Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также на Цензор.НЕТ: Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США Пелоси

Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

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Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150444
 
   
 Топ комментарии
 
моим человеком...?
То есть Плесень не постеснялась сказать президенту США, что ген.прокурор это его холоп работающий не на государство Украина и Закон, а на него лично, да?
А это разве не веская причина начать импичмент самому Зе...?
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Сурйозно так, по-гангстерськи...
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зеленський не лише визнав, що прокурор ручний бобік, але і те що партія СН така сама...
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Рябошапка, ты у нас 100% "президентский", или нет? если 98%, то готовься "на выход"...
А "зебилы" думаали, что у нас народ, при"Блазне", народу служить, будет... (вообще-то, он и служит народу... "Избранному"...).
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Главные слова: прокорором будет человек.
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Как это Зеля еще не добавил - "Мафия бессмертна!"
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Успокойтесь! Всё развеется как туман.Ничего криминального Зе не сказал. Пообещал честно разобраться.И все наши домыслы и двойные намёки юридически ничего не стоють...И разбираться мона до окончания выборов в США....
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Луиза Чкалова‏ @luiza_4kalova 11 часов назад

Сопля за все берется смело,
Все превращает он в говно.
А если за Квартал берется,
То просто тратит меньше сил
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Вот это ЗЕкловун обосрался...свой человек прокурор, дело по команде возобновим..всё в ажуре...Шеф не переживай!!.ЗЕбилы шо там по поводу "пришла весна пора сажать" Тут такие дела крутяца у ЗЕкловуна - свой прокурор...пацаны всё порешали..Портнов проверил..Беня подтвердил..И вот эта банда решал ЗЕмародёров по версии 73% ЗЕбилов зробыть их разом и закончит эпоху бедности... "Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", - Зеленский в июльской беседе с Трампом - Цензор.НЕТ 9394
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Повесь себе на воротник, петисос.
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После разговора с трампом он таки вышел в финал!
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Так это действительно - ЗРАДА . !! Зеленский сказал то что хотелось порохоботам . Зеля - ПОРОХОБОТ "Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", - Зеленский в июльской беседе с Трампом - Цензор.НЕТ 352 .. !!! Это зрада , зебилы .! "Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", - Зеленский в июльской беседе с Трампом - Цензор.НЕТ 7800 .
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М-да, совсем гадский Клован задиктатурил "Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", - Зеленский в июльской беседе с Трампом - Цензор.НЕТ 3404
Вот при шановном Петре Алексеевиче все плакугогы независимыми от него были. Хоть и кумовьями. Пора на Майдан пыты каву!!!!
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Іронія тут не вмісна, а на Майдан так на Майдан, жидівську владу - геть!
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Ооо! Прокынувся? 5 рокив сплячкы пролетилы мыттево
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Президент по Конституции выдвигает кандидатуру Генпрокурора. Так что непонятны истерики порохоботов.
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забудь уже про порошенка и порохоботах идиот,пора брать ответственность на себя
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Похоже, Зеленский присоединился к Пукину, корейскому пухлику и Лукашенко. К людям, с которыми порядочный человек на одном поле какать не сядет.
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Так. Але хай спочатку посадить Петра Сраку п'ятого)
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единственное, что я поняла из этой беседы, что Трамп никогда бы не вспомнил о Зеленском и не имел с ним никаких разговоров, если бы у не го не было своего интереса в этой беседе, его волнует только победа на следующих выборах и ему хочется чужими руками утопить своего конкурента, вот и все..., все остальное - вода..., Трамп - не президент великой страны, он просто удачливый и не совсем чистоплотный бизнесмен, для которого провести несколько сомнительных и нечистоплотных сделок совсем не зазорно....
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Это не проблема Трампа, а демократии: для любого политика основной задачей является получение наилучшего результата на выборах, чтобы облегчить/сделать возможной реализацию своего видения развития страны.
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Петя виноват,как всегда,к гадалке не ходи
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Интересно, а после этой фразы, где нарик говорит, что прокурор будет "его человеком", а это значит, что в Украине не предвидится никакой реформы правоохранительных органов и остается коррумпированное ручное управление, секта одноклеточных зе-дебилов по прежнему будет верить в сказку о Голобородьке?
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юля владимировна ваш выход
будет кричать импичмент и новые выборы.
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Бобики, уходя, не забудьте своё дерьмо с форума убрать. Вонизм развели, что те рашисты, впрочем, разницы никакой - гадить Украине.
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Луценко и Шокин сливали информацию Трампу на Байдена - так пишут журналисты. Вот о чем надо думать а не о том каким будет новый генпрокурор. Новый ещё ничего не сделал.
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Наконец-то Зеленскому удалось сделать из Украины проститутку в рельности.
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игорь валерьевич, сразу после выборов заявил, что весной будут новые выборы президента и парламента.
Помоему все к тому и идет.
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Следующий пракурор на 100% будит маим человекам и я позвоню ему по поваду этага чорта
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И что? Он должен быть человеком Президента, согласно Конституции! А чьим человеком бутусов хотел бы видеть нового генпрокурора? Барыгиным? Несмотря на то, что он был послан народом в эротическое путешествие?! "Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", - Зеленский в июльской беседе с Трампом - Цензор.НЕТ 4616
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Не придуривайся зебилом. Генитальный пианист собрался фальсифицировать дела с помощью своего прокурора по указке гэбнявого Трампа
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вот тут то тебе идиот пушной зверек и постучал в двери.. встречай
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*****！ как возбудилась свиноферма！когда сыньоносый конституцию изнасиловал ради зека бухаря, то молчали упыри
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то мабуть он не конституцию насиловал,а тебя... "Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", - Зеленский в июльской беседе с Трампом - Цензор.НЕТ 4967раз все молчали ,а ты верещал
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Надо понимать, что порохоботам бы понравилось: -Слышь, Рыжий, ты не охренел на моих кентов европейских гнать!? Мы сейчас с Меркель решаем как-бы СП-2 побыстрее запустить, а ты со своим газом всю малину нам портишь! Засунь себе в задницу свой Джавелин и подопри Томагавком! Короче, у меня нет времени базар с тобой разводить, когда баблосов зашлёшь, утырок старый "Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", - Зеленский в июльской беседе с Трампом - Цензор.НЕТ 5769 ???
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а я помню, что Зеленский перед выборами говорил что генпрокурора будет выбирать народ, есть видео

https://youtu.be/aTSg_Wzi28Q
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Зеленський просить небайдужих пропонувати кандидатів на пости - прем'єр-міністра, генпрокурора, голови СБУ, керівників МЗС та Міноборони. Цю п'ятірку він називає "Командою мрії". Випуск ТСН.19:30 за 25 лютого 2019 року
Яка мілота. І зедебіли тоді ще не знали що вони просто дебіли
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