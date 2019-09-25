 Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США Пелози

Об этом заявила спикерка Палаты представителей США Нэнси Пелози, передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
Она подчеркнула, что Трамп подрывает честность выборов в США, достоинство занимаемой им должности и национальной безопасности. По словам Пелози, это не является работой Трампа - использовать деньги налогоплательщиков, чтобы заставлять другие страны помогать его кампании.
"Президент пытался сделать беззаконие добродетелью в Америке и теперь экспортирует это за границу", - говорится в ее заявлении.
Ну і клоуни.
Трамп пережив Манафорта, Майкла Коена, Репорт Мюллера, але спіткнувся об клоуна. Яка іронія долі.)
Olduser @travel_ANDdream
Бо хамоватого невігласа може знищити тільки ще більш хамуватий ще більший невіглас, вони на одній хвилі
Демократы чисто сыграли на опережение и объявили о начале процедуры импичмента Президенту США. Суды по деталям, текст стенограммы у них ест и там как минимум восемь раз в разговоре с Зеленским Трамп возвращался к вопросу о Байдене. Кроме того комитет по разведке палаты представителей потребовал официальный текст жалобы направленный главному инспектору разведки. Судя по всему домашняя заготовка Зеленского опоздала.(с)
- DATE, TIME July 25, 2019, 9:03 - 9:33 a.m. EDT
Declassified by order of the President' September 24, 2019
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/09/Unclassified09.2019.pdf
А Рашка:
ты еврей и думаешь справа налево? бомбить будут, чтоб я подох если хоть на процент сомневаюсь.
какой-то Пономарь высрал такое. ну, типо не тот что Витя, или как там, а другой какой-то
А коррупционных борцов с коррупцией из других стран использовать в своей предвыборной компании можно?
Это какой то зашквар.
Зачем вываливать вот это свое грязное белье нв нас?
Уолтергэйт возник "всего лишь"(для зебилов) изза прослушки...
как это может быть у президента зеленского ручной генпрокурор свой на 100% ???
а если еще выяснится, шо ето не полная версия разговора,
в чем многие сомневаются - еще и наголо постригут...
The White House on Wednesday released a memo summarizing President Trump's controversial July 25 phone call with Ukraine President Volodymyr Zelensky in which Trump repeatedly urged Zelensky to investigate Joe Biden and his son Hunter, who sat on the board of a Ukrainian gas company during Biden's term as vice president.
may be we can work something out here?
шо то чувствует...
Вот эта Пелози, смотря на нее можно поверить что рептилоиды существуют ))
17 ч. ·
- Ало, Володья?
- Єс, сер!
- Ок, тут нада через, как йєго, Бурісму, он Юкрейн, фор Байдена надзавіть...
- Але, я не розумію, хто такий Бурізма?
- Оу, а што за акцент?
- Та це ж я, мали в вересні зустрітись, по Україні
- Єс, Володья, фо Юкрейн. Я не дам туда помощі, ай нід фак оф Байдена
- О, так це вам до Коломойського, я таке не рішаю...
- Фак, Зеленський, із іт юююю???
,а в конце трусость вылазит...
Ни о чем.