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Все про:импичмент (373) США (15390) Трамп (2411) Пелози Нэнси (1)

 Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США Пелози

Опубликована запись разговора президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа доказывает необходимость импичмента последнем.

Об этом заявила спикерка Палаты представителей США Нэнси Пелози, передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Она подчеркнула, что Трамп подрывает честность выборов в США, достоинство занимаемой им должности и национальной безопасности. По словам Пелози, это не является работой Трампа - использовать деньги налогоплательщиков, чтобы заставлять другие страны помогать его кампании.

"Президент пытался сделать беззаконие добродетелью в Америке и теперь экспортирует это за границу", - говорится в ее заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер Палаты представителей Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа в контексте его возможного давления на украинские власти. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3150443
 
 
 Топ комментарии
 
Причем обоих!


как это может быть у президента зеленского ручной генпрокурор свой на 100% ???
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клоун твій президент з твого довбаного айфону а не американці.
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Зеленский пообещал Трампу сфабриковать липовое дело против сына будущего президента США. Трамп заявил, что я его не просил - он сам так захотел. Забобики вас ждут веселые времена Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США Пелози - Цензор.НЕТ 2944
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Що вони там курять?............... Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США Пелози - Цензор.НЕТ 9483
Ну і клоуни.
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клоун твій президент з твого довбаного айфону а не американці.
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 20 часов назад

Трамп пережив Манафорта, Майкла Коена, Репорт Мюллера, але спіткнувся об клоуна. Яка іронія долі.)

Olduser‏ @travel_ANDdream
Бо хамоватого невігласа може знищити тільки ще більш хамуватий ще більший невіглас, вони на одній хвилі
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Трамп опубликовал стенограмму. Его порвут на мелкие кусочки. Во-первых, это не та стенограма. Это их первый разговор после избрания. Во-вторых, разговор о котором идет речь был 25 а не 24. В-третьих, не указано что рядом с Зеленским находится министр иностранных дел Пристайко, а он уже заявил что присутствовал на обоих разговорах. В-четвертых, второй разговор был минут двадцать а тут и на пять не набирается.
Демократы чисто сыграли на опережение и объявили о начале процедуры импичмента Президенту США. Суды по деталям, текст стенограммы у них ест и там как минимум восемь раз в разговоре с Зеленским Трамп возвращался к вопросу о Байдене. Кроме того комитет по разведке палаты представителей потребовал официальный текст жалобы направленный главному инспектору разведки. Судя по всему домашняя заготовка Зеленского опоздала.(с)
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- второй разговор был минут двадцать а тут и на пять не набирается.
- DATE, TIME July 25, 2019, 9:03 - 9:33 a.m. EDT

Declassified by order of the President' September 24, 2019

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/09/Unclassified09.2019.pdf
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а нафиг Ливии была помощь совка?
ты еврей и думаешь справа налево? бомбить будут, чтоб я подох если хоть на процент сомневаюсь.
какой-то Пономарь высрал такое. ну, типо не тот что Витя, или как там, а другой какой-то
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не неси бред. никто иран бомбить не будет. их даже во время своего самого большого подъема саддам не смог завалить. иранская армия одна из самых сильных в азии, и попытка их пресануть обойдется слишком дорого. кроме того, по всей видимости у них и ядерное оружие есть (по крайней мере грязную яб они точно могут слепить)
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Фу.
А коррупционных борцов с коррупцией из других стран использовать в своей предвыборной компании можно?
Это какой то зашквар.
Зачем вываливать вот это свое грязное белье нв нас?
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Если за это в США - импичмент, то за разговор в стиле "Где тебе еще, блдь, реформ не хватает?" там наверное тюрьма.
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при этом "...гражданских отсечь"
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"розум" зебилов просто не способен понять такие вещи как нравственность и честность.
Уолтергэйт возник "всего лишь"(для зебилов) изза прослушки...
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Причем обоих!


как это может быть у президента зеленского ручной генпрокурор свой на 100% ???
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Там не сказано, что ручной. Он из его команды, но утверждать будет Рада.
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Зеленский пообещал Трампу сфабриковать липовое дело против сына будущего президента США. Трамп заявил, что я его не просил - он сам так захотел. Забобики вас ждут веселые времена Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США Пелози - Цензор.НЕТ 2944
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Липу гонишь ты, а в транскрипте этого нет, ПЕТИНкантроп.
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не люблю демов, но в данном случае рыжий облажался - могут его порвать.
а если еще выяснится, шо ето не полная версия разговора,
в чем многие сомневаются - еще и наголо постригут...
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а от оно и отак...
The White House on Wednesday released a memo summarizing President Trump's controversial July 25 phone call with Ukraine President Volodymyr Zelensky in which Trump repeatedly urged Zelensky to investigate Joe Biden and his son Hunter, who sat on the board of a Ukrainian gas company during Biden's term as vice president.
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чубатый, президент республиканец оказался прижимистым, обрусевшим жлобом, нехай зелебоба его топит, с демократов можно будет двойной тариф за помощь снять Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США Пелози - Цензор.НЕТ 6732
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Пипец ЗЕбобик опозорил Украину, втянул в грандиозный скандал и подпортил имидж....
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и как же? Просто вам так захотелось? По стенограмме особого ни чего нет
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Наверное поэтому Петя нехотел принимать закон об импичметнте, потмоу что наговорил ***** много чего интересного.
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ЗЕбил не был бы ЗЕбилом если бы к разговору Трампа и ЗЕкловуна не приплёл Петю...ЗЕбил так по твоим высерам выходит что это Петя президент.
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...твой петя так засрал всю страну, вместе с порохоботами как ты, что еще долго его будем вспоминать.
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Сначала сапоги Портнову и Бабломойскому ототри ЗЕбил.
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житкая у тебы методичка, одно старье....
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ни разу не барыга, это когда расходы на себя увеличить в 157 РАЗ, и сократить бюджет на лечение детей на 40-80%..Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США Пелози - Цензор.НЕТ 454
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твой петя так засрал всю страну, вместе с порохоботами как ты, что еще долго его будем вспоминать.
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Какой у нас тут грозный любитель и защитник гей парадов ..как нам страшно. Это не ты зебилёнышь Петю на Ростов выгнал ещё 21 апреля??
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он уже проходы в румынсой границе ищет. убегеат от допросов.
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твой петя так засрал всю страну, вместе с порохоботами как ты, что еще долго его будем вспоминать.
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Зеленки перепил,или мозгов нет вообще-причем здесь Порошенко ？？
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ох не зря он вчера еще перед заявлением Пелози о начале процедуры импичмента ей звонил:
may be we can work something out here?
шо то чувствует...
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Смысле..так тогда Трампу второго срока не видать, а он очень хочет...Это если бы он уже второй срок досиживал тогда да - смысл за год дёргаца, а так смысл есть...
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Забыли в конце фотографию, как либералы целуют и поливают слезами, те места на асфальте, где ступала нога божественного Обамы ))
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А где ступала твоя нога лишь дерьмом воняет....
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Почему все эти фанатичные либералы выглядат так, будто они искуственные?
Вот эта Пелози, смотря на нее можно поверить что рептилоиды существуют ))
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Посмотришь на тебя и понимаешь, что чем меньше таких, тем лучше. У меня для тебя отличная новость. Я забрал у еврея, который мне задолжал свою зарплату. Раньше я гонялся за своими деньгами, теперь буду гоняться за его. И хватит мне не только на золотые зубы себе, но и своей собаке...
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Хватит за мной бегать как убогая *****. Иди уже нахер.
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За тобой никто не бегает. Ты дерьмо и нужно об этом тебе напоминать. И напоминать о том, что чем меньше дерьма на планете, тем лучше. Один злой дядька старался как мог. Жаль не успел вывести всех....
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Я думаю. це банальна жидівська змова проти Трампа на користь жида Байдена!
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ХЗ може Байден пообещал дела против Бени прикрыть в США...Они ж все как раз пейсатые. Но Трамп тоже тот ещё подкацапник, так шо тут ХЗ шо хуже - эти ермолочники мародёры, или Трамп подкацапник.
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Сергій Місюра
17 ч. ·

- Ало, Володья?
- Єс, сер!
- Ок, тут нада через, как йєго, Бурісму, он Юкрейн, фор Байдена надзавіть...
- Але, я не розумію, хто такий Бурізма?
- Оу, а што за акцент?
- Та це ж я, мали в вересні зустрітись, по Україні
- Єс, Володья, фо Юкрейн. Я не дам туда помощі, ай нід фак оф Байдена
- О, так це вам до Коломойського, я таке не рішаю...
- Фак, Зеленський, із іт юююю???
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Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", -В Украине ничего не меняется .это "КУМОВСТВО" всё разъедает.

,а в конце трусость вылазит...Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США Пелози - Цензор.НЕТ 6414
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Бред этой старухи, даже обсуждать смысла нет. У Донни всё будет хорошо.
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А разрешение Зеленского на публикацию их разговора получили? Или это, согласие, нах..нужно, для Америки???
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а кого волнует какой-то клоун, ручная обеэьянка Бени??
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Зеля може ще ,і в кацапстан , ху*йлоликому зателефонувать !😈
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Відповідно репутація Зе вже підмочена.
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мокрому дощ не страшний... навіть "золотий"...
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Таки да , репутація вже , не та , що в минулого гаранта 🐷 !
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И ведь не устаю же отправлять ЗЕблевотных ботов с спам
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порохоботы ждут чтобы победил Байден, любимый муж Пороха. Ведь Байден уже упоминал что разговаривает с Алексеевичем больше чем со своей женой.
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