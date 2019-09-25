 Говорили с Зеленским о решении ситуации на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями, - Лавров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"С обеих сторон была высказана заинтересованность решать ситуацию на Донбассе, в соответствии с Минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал", - сообщил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что это были не переговоры, а "разговор".

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В Офисе украинского президента о разговоре Зеленского с Лавровым не сообщали.