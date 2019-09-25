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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2956) Лавров (1642) МИД РФ (1253)

 Говорили с Зеленским о решении ситуации на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке урегулирование ситуации в Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"С обеих сторон была высказана заинтересованность решать ситуацию на Донбассе, в соответствии с Минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал", - сообщил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что это были не переговоры, а "разговор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я еще не имел возможности поговорить с Лавровым, - Пристайко

В Офисе украинского президента о разговоре Зеленского с Лавровым не сообщали.

Источник: https://censor.net.ua/n3150442
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленський вривається в світову політику

Говорили с Зеленским о решении ситуации на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями, - Лавров - Цензор.НЕТ 7967
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самый влиятельный пидер среди клоунов европы
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Стенограмма разговора с Трампом- это хорошо, она многое показала. Но я очень бы хотел увидеть стенограмму разговоров Зели с Хуйлом. "О сколько нам открытий чудных готовит .... сей документ.".
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Зеленський вривається в світову політику

Говорили с Зеленским о решении ситуации на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями, - Лавров - Цензор.НЕТ 7967
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самый влиятельный ***** среди клоунов европы
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причем клоун Мистер Бин всегда был в выигрыше в финале
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У итальянцев была когда то порно-актриса Чиччолина в парламенте. Там было такое же стыдобище.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Стенограмма разговора с Трампом- это хорошо, она многое показала. Но я очень бы хотел увидеть стенограмму разговоров Зели с ******. "О сколько нам открытий чудных готовит .... сей документ.".
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Стенограма політичної ганьби. Зеленський - Трампу: новий генеральний прокурор "на 100 відсотків мій"...
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Прихильникам петі нагадую - петя в інтерв'ю УП дав щиросердне зізнання в авторстві тексту мінського договорняка..
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По бюджету:
Освіта - мінус 6млрд
Медицина - мінус 1,7 млрд
Соціалка - мінус 7,3 млрд
Зробили себе разом?
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Вот только Кремль через Зеленского пропихивает нам формулу газпромовской подстилки Штанмае...йора.
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Обосравшегося в Америке дурачка радушно принял мордор.
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>В Офисе украинского президента о разговоре Зеленского с Лавровым не сообщали.

эпоха открытости (с)
Источник: https://censor.net.ua/n3150442
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О регулярных звонках Зеленского в Кремль тоже от Лаврова стало известно.
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КАКОГО ХРЕНА МИНИСТР МОРДОРА ОБЩАЕТСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ, ПО МОЕМУ ЭТО НЕ ПО РАНГУ -во вторых кацапы акцентируют что сам президент Зе напросился на разговор -сколько можна унижать Украину зеленое чмо- "Разговор состоялся по инициативе украинской стороны во вторник, 24 сентября, на приеме в честь глав делегаций на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Помимо Лаврова и Зеленского присутствовали президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель".
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помню мародер - порохосвин даже в Киеве принимал гонца *****, наглая, жирная, брехливая рожа порохохряка хотела это утаить, но под давлением общественности, будкостроитель таки сознался
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Я думал это прикол, а оказалось правда. Даже моржи уже начали топить флот сверхдержавы Говорили с Зеленским о решении ситуации на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями, - Лавров - Цензор.НЕТ 169
Говорили с Зеленским о решении ситуации на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями, - Лавров - Цензор.НЕТ 3251
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Шах и мат, порохоботы!

Владимира Александровича пригласили на 9 мая на парад победы в Москву. Он будет стоять на одной трибуне с лидерами ТС.
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Россмі в захваті від Зеленського, пісають кіпятком!
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от цікаво, на якій мові вони там спілкувалися?
або конячка лаврофф "********" опановув людську мову, або вован лєксандрович - конячу))
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