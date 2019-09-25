 Говорили с Зеленским о решении ситуации на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями, - Лавров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"С обеих сторон была высказана заинтересованность решать ситуацию на Донбассе, в соответствии с Минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал", - сообщил Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что это были не переговоры, а "разговор".
В Офисе украинского президента о разговоре Зеленского с Лавровым не сообщали.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Освіта - мінус 6млрд
Медицина - мінус 1,7 млрд
Соціалка - мінус 7,3 млрд
Зробили себе разом?
е...йора.
эпоха открытости (с)
Источник: https://censor.net.ua/n3150442
Владимира Александровича пригласили на 9 мая на парад победы в Москву. Он будет стоять на одной трибуне с лидерами ТС.
або конячка лаврофф "********" опановув людську мову, або вован лєксандрович - конячу))