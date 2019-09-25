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 Политика Украины
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Все про:Переаттестация (101) Рябошапка Руслан (122)

 Реформа органов прокуратуры начнется с переаттестации работников ГПУ, - Рябошапка

В среду вступили в силу изменения в закон относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры, которые дают возможность начать реформу органов прокуратуры, в рамках которой все прокуроры и следователи органов прокуратуры, готовые работать по новым правилам, должны будут пройти аттестацию и первыми аттестацию пройдут прокуроры Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины. 

"Цель реформы - новые стандарты работы прокуроров, которые соответствуют ожиданиям общества, бизнеса и инвесторов. Сначала состоится аттестация, и все действующие прокуроры, которые пройдут оценки по критериям профессионализма и добродетели, продолжат работать в новых органах прокуратуры. Процесс аттестации должен быть завершен до 1 сентября 2020 года, и аттестованные прокуроры будут работать на основе индивидуального оценивания качества работы", - отметил генпрокурор Руслан Рябошапка.

Аттестация действующих прокуроров состоится на основании "Положения о прохождении прокурорами аттестации", "Положения о кадровых комиссиях Офиса генерального прокурора, областных прокуратур", которые уже в ближайшее время будут опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

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"На основе указанных приказов с 27 сентября по 10 октября этого года работники Генеральной прокуратуры Украины будут подавать заявления о переводе в новые органы и о намерении пройти аттестацию. Предполагается, что аттестация будет состоять из трех этапов и к каждому следующему этапу кадровые комиссии будут допускать тех прокуроров, которые успешно прошли предыдущий этап", - говорится в сообщении.

Первый этап - это экзамен в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники с целью выявления знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора.

Второй этап будет направлен на оценку общих способностей и навыков на основе анонимного компьютерного тестирования.

На третьем этапе прокуроры пройдут собеседование с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели. Для оценки уровня владения практическими умениями и навыками прокуроры также выполнят письменное практическое задание.

В состав кадровых комиссий будут включаться лица, делегированные международными организациями.

"Убежден, что профессиональные и добропорядочные прокуроры - а их немало - присоединятся к работе обновленной прокуратуры", - прокомментировал Рябошапка.

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Как сообщалось, принятый 19 сентября закон предусматривает создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров, ликвидацию военных прокуратур с одновременным предоставлением генеральному прокурору права в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

В структуре органов прокуратуры региональные прокуратуры станут областными, а местные – окружными. Перечень и юрисдикцию окружных прокуратур будет определять генпрокурор своим приказом.

Закон предоставляет генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры; систему оценки качества работы прокуроров; порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров; порядок рассмотрения обращений по ненадлежащему исполнению прокурором, занимающим административную должность, должностных обязанностей.

Согласно закону, у генпрокурора будет два первых заместителя и заместители, без ограничения их количества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открывается возможность через переаттестацию оставить именно профессиональные кадры, - Монастырский о реформе прокуратуры

Законом упразднены военные прокуратуры, а в списке прокуроров органа прокуратуры исключается должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.

Уточнена норма о количестве сотрудников. Так, из 15 тыс. сотрудников органов прокуратуры будет не более 10 тыс. прокуроров.

До 1 сентября 2021 года останавливается действие ряда статей, которые касаются деятельности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, а в отдельных положениях закона о прокуратуре название этого органа заменили "соответствующим органом, который осуществляет дисциплинарное производство".

Изменены требования к претенденту на должность генпрокурора. Эту должность сможет занять специалист с юридическим образование и стажем работы в области права не менее 10 лет.

Приказы генпрокурора не будут проходить государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Так захотел Рябошапка", - нардеп от "Голоса" Осадчук о реформе прокуратуры

Оклад прокурора окружной (местной) прокуратуры увеличится с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан, с 2021 году он составит 20 прожиточных минимум, а с 2022 году – 25 минимумов.

Кроме того, увеличатся оклады руководства Офиса генерального прокурора, руководителей областных (региональных) прокуратур.

Премирование прокуроров будет осуществляться в порядке, утвержденном генеральным прокурором, по результатам оценивания качества их работы.

Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром прокуроров.

23 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков подписал данный документ. В этот же день закон о реформировании органов прокуратуры подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением отдельных его положений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка создал в ГПУ Департамент по особо важным уголовным производствам

Источник: https://censor.net.ua/n3150441
 
   
 Топ комментарии
 
Прийшла осінь. ЖЕУ вивісили на під'їздах списки зелебобіків чекаючих на справедливу комуналку. Реформа органов прокуратуры начнется с переаттестации работников ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 928
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Там всіх треба на гілляку,а не переатестовувати.
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и не забудьте аудит и дебаты. это тоже модно...
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Там всіх треба на гілляку,а не переатестовувати.
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Прийшла осінь. ЖЕУ вивісили на під'їздах списки зелебобіків чекаючих на справедливу комуналку. Реформа органов прокуратуры начнется с переаттестации работников ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 928
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и не забудьте аудит и дебаты. это тоже модно...
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І відкритий конкурс з залученням міжнародних рекрутинговах агенцій.
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Сначала вычистить. Например следователь андрей попов, два раза с поличным брали на крупных взятках, суд выпускал под залог, а он по прежнему ходит на работу
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100 відсотковий кишеньковий прокурор Зєлєнского буде чистити тих, відсоток яких менший від 80.
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Дык, мародёр уже переаттестовывал мусарню... Если по-мародёрски, то ну его накуй...
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не забувайте... мародер зараз ЗЕлений...
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обосранный своим соевым шакаладом)))
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...Зеленський: Я хотів розповісти про прокурора. Перш за все я розумію і знаю ситуацію. Від тих пір, як ми здобули абсолютну більшість у нашому парламенті наступним генеральним прокурором буде на 100% моя особа, мій кандидат, який буде затверджений парламентом і в вересні почне працювати новим прокурором. Він або вона погляне на ситуацію, зокрема на компанію, яку ви зазначаєте у цьому питанні. Питання розслідування справи насправді полягає в тому, щоб забезпечити відновлення чесності, тому ми подбаємо про це і будемо працювати над розслідуванням справи. Крім цього, я б просив вас, якщо у вас є додаткова інформація, яку ви можете надати нам, було б дуже корисно для розслідування, щоб переконатися, що ми здійснюємо правосуддя в нашій країні щодо посла в Сполучених Штатах з України, наскільки я пам'ятаю її звали Йованович. Це чудово, що ви перший, хто сказав мені, що вона була поганим послом, бо я з вами на 100% згоден. Її ставлення до мене було далеко не найкращим, тому що вона захоплювалася попереднім президентом і вона була на його боці. Вона не сприйняла бм мене як нового президента досить добре...
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Вы не поняли ? Будут сами свои , будут все свои . Будет своя мафия . Вот и все
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100%% гнародовластие вместо мафии Барыги мародёра!!
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о-о-о... кишеньковий прокурор щось сказав...
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всех нелояльных выгонят, отстанутся "100% люди зели"
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каждая хорошее дело, начинается с большого перекура. Пока переаттестация пройдет, уже нового президента с прокурором выбирать нужно будет
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Зачастую аттестация на местах это обычный "сбор дани" для аттестационной комиссии.
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зеля уже рассказал трампу в чем будет заключатся реформа
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Это уже проходили под разными названиями.Потом суды, восстановления, выплаты ....Опыт Прибалтики и Грузии нам не подходит, не?
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переаттестации работников ГПУ, - Рябошапка/ прокуроры должны знать то что знает Рябошапка,обученный в университете Соломона .Где "молодые люди получают образование с элементами еврейского воспитания - изучают свой язык, свою историю, свою культуру".
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А ВОТ ТАКИХ НИЩЕБРОДОВ БУДУТ ГНАТЬ ИЗ ГПУ.
Реформа органов прокуратуры начнется с переаттестации работников ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6742
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если в конкурсе есть этап собеседования - то все это профанации. уже видел как в 16-м году в конкурсе руководителей прокуратур, после собеседования "внезапно" победителями становились люди, которые в тестах на знание и логику еле-еле проходной бал набирали и в рейтинге на самом дне находились
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Прокуратура буде складатись з представників одної з нацменшин, де їх стільки наберуть-- скоротять кількість посад, зменшать обсяг обов"язків - Реформа - уря????
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И этот туда же, вместо упольнений-переаттестация.
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Те кто Бурисму щемить не будут, могут сразу отваливать.
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