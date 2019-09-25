 "Приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - Зеленский провел встречу с президентом Румынии Йоханнисом. ФОТО

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Лидеры двух стран согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне и договорились в этом контексте об обмене визитами в ближайшее время. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношениям", - говорится в сообщении.

Читайте также: США и Румыния выступили против строительства "Северного потока-2", - заявление

"Мы начали делать много реформ и приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - отметил Зеленский.