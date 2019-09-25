EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  1263  114
Все про:Зеленский (2956) Румыния (584) инвесторы (230) Йоханнис (13)

 "Приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - Зеленский провел встречу с президентом Румынии Йоханнисом. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США встретился с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Приглашаем ваших инвесторов приходить к нам, - Зеленский провел встречу с президентом Румынии Йоханнисом 01

"Лидеры двух стран согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне и договорились в этом контексте об обмене визитами в ближайшее время. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношениям", - говорится в сообщении.

Читайте также: США и Румыния выступили против строительства "Северного потока-2", - заявление

"Мы начали делать много реформ и приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - отметил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3150438
 
   
 Топ комментарии
 
В страну захваченную бандой Коломойского ? "Приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - Зеленский провел встречу с президентом Румынии Йоханнисом - Цензор.НЕТ 7031 Извините , дурних нема
 показать весь комментарий
 
О подробностях можете узнать у Арселор и Филип Моррис.
 показать весь комментарий
 
рыночный продавец трюселей с порохосвином звали 5 лет, так никто и не пришел, если мародера - будкостроителя в тюрягу не посадите, то никто и не придет, дурных нет, деньги инвестировать в страну, где нет правосудия "Приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - Зеленский провел встречу с президентом Румынии Йоханнисом - Цензор.НЕТ 2870
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Особое внимание на брюки.
 показать весь комментарий
 
 
И так далее

Если Германия для тебя запоребрик, то из какого ж Воронежа ты ватан строчишь?
 показать весь комментарий
 
Ну ты ж не в Украине. Ты по факту переживаеш за Украину из Германии, так?? У какая...что сидя в Германии оно как то повеселей переживать за Украину ога..."Приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - Зеленский провел встречу с президентом Румынии Йоханнисом - Цензор.НЕТ 4570 "Приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - Зеленский провел встречу с президентом Румынии Йоханнисом - Цензор.НЕТ 44

Так когда назад в Украину?? Ватанка
 показать весь комментарий
 
 
Я помогаю из Германии достаточно материально и вообще, чтобы у меня была чистая совесть
А ты не помогаешь даже будучи в Украине

Вот и все разница, кацап, между украинцами и примазавшимися
 показать весь комментарий
 
 
Еще и какой презентабельный, просто икона стиля! Особенно в дырявых носках, да и во время визита в Израиль отличился))
"Приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - Зеленский провел встречу с президентом Румынии Йоханнисом - Цензор.НЕТ 6331
 показать весь комментарий
 
 
Чего только стоит один пиджак...заправленный в трусы.
 показать весь комментарий
 
Колись, десь в Азії, один потужний сивочолий псевдореформатор заманював в Україну інвесторів зиском від найдешевшої в Європі вартості робочої сили..
 показать весь комментарий
 
 
Клоун, ты пытаешься развести румынов "на инвестиции" после того, что ты еще пару лет назад молол со сцены в Юрмале, вытирая свои грязные копыта об Украину, тебе ж никто теперь денег не даст, вспомни свои слова : "у нас абсолютно новый уровень экономики, этот уровень называется попрошайничество...схема обалденная, проверена цыганами...вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем, гарантия 100%...между нами, если честно, Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, то есть готова принять в любом количестве с любой стороны..." Только безнадежные идиоты могли выбрать президентом человека, который ТАК отзывался о своей стране ...
 показать весь комментарий
 
 
Потери бизнеса от введения «е-чеков» и «кэшбеков» оценили в 22 млрд грн
Славимо його
Потім не питайте чого ціни ростуть.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх