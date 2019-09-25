 "Приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - Зеленский провел встречу с президентом Румынии Йоханнисом. ФОТО

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Лидеры двух стран согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне и договорились в этом контексте об обмене визитами в ближайшее время. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношениям", - говорится в сообщении.
"Мы начали делать много реформ и приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - отметил Зеленский.
Если Германия для тебя запоребрик, то из какого ж Воронежа ты ватан строчишь?
Так когда назад в Украину?? Ватанка
А ты не помогаешь даже будучи в Украине
Вот и все разница, кацап, между украинцами и примазавшимися
Славимо його
Потім не питайте чого ціни ростуть.