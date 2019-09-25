 Налоговые новации будут стоить металлургической отрасли 8,5 млрд гривен, - председатель федерации металлургов Беленький

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире 24 канала председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.
"В случае, если будет принят закон 1210 в том виде, в котором он есть сейчас, то по уточненным подсчетам это будет стоить области около 8,5 млрд грн. Такие расходы мы ничем не сможем компенсировать, будем вынуждены сокращать экспорт, производство, рабочие места и инвестиционные программы", – отметил Беленький.
Кроме того, если чиновники и депутаты не согласятся с замечаниями промышленников и все равно будут настаивать на принятии закона 1210 в первом чтении, внести изменения в следующую редакцию будет фактически невозможно,
– отметил председатель Федерации металлургов.
зная,сколько у моей бабушки времени отнимает огород,я удивляюсь этим труженицам: ведь торгуя днем, они ,наверняка,не спят по ночам - обрабатывают огромный участок,с с которого есть чем торговать круглый год
Уже сейчас Украину покидают крупные компании - по несколько в месяц...
такие законы с колёс не принимаются.. все новые лица.. они должны были минимум пол-года - год внимательно изучать анализировать ситуацию, советоватся со всеми участниками бизнеса..
а тут прошли обучение 1 неделю в Трускавце и наприминали бреда бредчайшего.. сами даже не поняли что, а народу разгребать теперь