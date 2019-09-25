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 Политика Украины, Экономика
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Все про:металлургия (310) налоги (2663)

 Налоговые новации будут стоить металлургической отрасли 8,5 млрд гривен, - председатель федерации металлургов Беленький

Налоговые новации будут стоить металлургическим предприятиям 8,5 миллиарда гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире 24 канала председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"В случае, если будет принят закон 1210 в том виде, в котором он есть сейчас, то по уточненным подсчетам это будет стоить области около 8,5 млрд грн. Такие расходы мы ничем не сможем компенсировать, будем вынуждены сокращать экспорт, производство, рабочие места и инвестиционные программы", – отметил Беленький.

Кроме того, если чиновники и депутаты не согласятся с замечаниями промышленников и все равно будут настаивать на принятии закона 1210 в первом чтении, внести изменения в следующую редакцию будет фактически невозможно,
– отметил председатель Федерации металлургов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменение базы налогообложения сейчас - навредит всей украинской экономике, - Каленков



Источник: https://censor.net.ua/n3150433
 
 
 Топ комментарии
 
хватит скулить, купишь на одну яхту меньше, не рассыпешься Налоговые новации будут стоить металлургической отрасли 8,5 млрд гривен, - председатель федерации металлургов Беленький - Цензор.НЕТ 4305
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Меньше вывезут к Ахмтову в офшор.
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а сыкливая, мародерская порохосвинина уже свернула свою компанию или все ещё до сих пор грабит население Украины? И второй вопрос у мародерской порохосвинины тоже зебилы на фабриках работают? Налоговые новации будут стоить металлургической отрасли 8,5 млрд гривен, - председатель федерации металлургов Беленький - Цензор.НЕТ 1562
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А почему Зеленский даже бабушек которые торгуют всякими сигаретами , семками итп заставляет платить налоги , а сам зарабатывая десятки миллионов $ скрывал все в оффшорах? Налоговые новации будут стоить металлургической отрасли 8,5 млрд гривен, - председатель федерации металлургов Беленький - Цензор.НЕТ 239
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Илон, да будет тебе известно, что в Украине бабки, давно не торгуют семачками с сигаретами!))
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Ну если например торгует овощами со своего огорода то совсем другое дело , значит можно собирать налоги Налоговые новации будут стоить металлургической отрасли 8,5 млрд гривен, - председатель федерации металлургов Беленький - Цензор.НЕТ 2739
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Так вот с каких олигархов ЗЕ собирался налоги собирать ?
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Налоги должны платить ВСЕ, так живёт ваша обажаемая Европа. Или вам уже туда не надо?
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Вам-это кому?Может у нас еще гражданская война?😂😂😂
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Шо про гражданскую войну скажешь?😂😂
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Гражданской войной это не назовёшь, но свидомиты сделали не мало для рвозникновения это конфликта!
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Кто такие свидомиты и шо они сделали?😂😂
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Є таке слово в українській мові, свідомий. На російській ---сознательный----. Нічього не маю проти свідомих громадян..., але коли ці "свідомі" збираються отримати війскову перемогу над Росією, звільнити за допомогою військових дій Крим і Донбас, жорстко нав'язують повсемісне вікористання української, не вважають за потрібне прислухатися до думок своїх співгромадян.... Тут вони і перетворюються в "свидонутых" або в "свидомытив". Саме оцих "свідомих" я і називаю "свидомиты".
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Как могут беспокоить БИндеры если они все батрачат по Явропам?
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Та ну как сказать. Во многих странах, до определённого уровня прибыли, ты налоги не платишь или платишь минимальные. Но опять же, если они хотят показать рост экономики, то самое тупое, что они могли сделать - повысить налоги. Наоборот устраивают налоговые каникулы или дают льготы, чтоб бизнес развивался.
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ну там же русским по белому написано, кто скулит про налоги или троллингом заниматься вас хлебом не корми???
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у меня на улице круглый год торгуют одни и те же бабки. с утра до вечера,почти каждый день.
зная,сколько у моей бабушки времени отнимает огород,я удивляюсь этим труженицам: ведь торгуя днем, они ,наверняка,не спят по ночам - обрабатывают огромный участок,с с которого есть чем торговать круглый год
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Написано в тексте закона, что физлица, торгующие на рынках, торгуют без кассовых аппаратов!!!
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Ну для начала может что-то и написано, так это через месяц и подправить можно или я не прав?))) Или у нас уже законы научились выполнять, а главное понимать и трактовать правильно?))) На рынках написано без кассовых, а вот рядом, в полутора метрах будь добр предьяви.))) Или вы не местный, не сталкивались с таким?)))
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на Отрадном сигаретами торгуют и на Лесном! да будет вам известно пан Nikos KGB!
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А им и так нормально. "Павысили налоги алигархам, ура!!", а то что эти налоги будут платить всё равно простые люди - или рабочие, или предприниматели, этого они не понимают. ДА эти же радующиеся на себе сразу и прочувствуют всю прелесть налогового беспредела.
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Скаженому принтеру пофігу за що голосувати, аби швидше. Зустрічайте пакращення від ЗеБєні. Налоговые новации будут стоить металлургической отрасли 8,5 млрд гривен, - председатель федерации металлургов Беленький - Цензор.НЕТ 4947
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Как ты думаешь сколько ещё режил ЗЕ протянет ? Налоговые новации будут стоить металлургической отрасли 8,5 млрд гривен, - председатель федерации металлургов Беленький - Цензор.НЕТ 1200
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4 года и 8 месяцев, а там выборы и ещё 5 лет!
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Хм. Довольно точно сказано. И не поспоришь. Правда относительно следующих пяти лет есть сомнения. Зеленский говорил об одном президентском сроке. Ну а там жизнь покажет.
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То я шоб покурочить свынарник.... я хотел бы чтобы один срок, а там жизнь покажет!
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Жизнь показывает давно, что к хорошему очень быстро привыкают, но и другое так-же показывает. Я говорил, что уже к Новому Году треть недозрелых будет материть своего кумира, а треть будет на руках носить и после провала на выборах. Ну так в обществе у нас уже повелось. Вон вата уже Януковичу букеты на встречу готовит.)))
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Да как раз не пофиг, они строго работают по схеме, которую нарисовал Коломойский. А Коломойский отбивает вложенное в слуг.
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хватит скулить, купишь на одну яхту меньше, не рассыпешься
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неа.., они лучше несколько тысяч зебилов уволят с предприятий, а остальным урежут зарплаты.., а потом вообще свернут производство....
Уже сейчас Украину покидают крупные компании - по несколько в месяц...
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а сыкливая, мародерская порохосвинина уже свернула свою компанию или все ещё до сих пор грабит население Украины? И второй вопрос у мародерской порохосвинины тоже зебилы на фабриках работают?
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Этот вопрос на Цензоре задают только овцы пети, овца.
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я вообще не могу понять как зеля у руля 100 дней и столько уже напринимал..

такие законы с колёс не принимаются.. все новые лица.. они должны были минимум пол-года - год внимательно изучать анализировать ситуацию, советоватся со всеми участниками бизнеса..

а тут прошли обучение 1 неделю в Трускавце и наприминали бреда бредчайшего.. сами даже не поняли что, а народу разгребать теперь
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Ну так хай порахують, і покажуть, що так працювати не можна. Тому що там купа ньюансів - з одного боку можна ренту підняти, а з іншого - зняти. Те, що тут писали про ті податки, з формальної й технічної точки зору - дурня. То не спеціаліст писав, а хлопець з вулиці.
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Как-то не заметно чтобы металлллллллурги плохо жили....
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Будут. Плохо жить. Металлурги. Зе об этом побеспокоится
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Это тебе Ахметов сказал? да, он живёт "плохо"!!!!!!
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Пусть эти промышленики запомнят, что торговать сырьем это пошло. Так делат только банонвые республики.
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Наоборот: теперь только торговать за границу сырьем и придется, а нашим промышленникам это будет не по карману.
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Игорь, а мы уже и до банановых еле дотягиваем. Это так, для развития, если что. Знал-бы ты с какого перепугу Гройсман самое первое повышение минималки сделал, то не заикался-бы про банановые страны.)))
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При Петином плане Бээээээээ металлурги не доплачивали налоги в бюджет и все равно были неприбыльными , но Педро был доволен особенно рыжими металлургами
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Да они все меняющие каждые полгода машины и яхты плачут о нехватке средств! Грабят недра, эксплуатируют людей, засирают экологию--пусть платят , а не отмазываются копейками!
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И после введения этих налоговых правок, они свою яхту отдадут вам? Да нет, просто тысячи людей лишатся работы, такой город как Кривой Рог вообще окажется на грани выживания. Или вы думаете, что повышение налогов пойдёт вам? Смею разочаровать, увеличили финансирования на институт памяти, часть пойдёт на армию, где, увы, деньги как воровали, так и воруют, то есть и нашим военным не достанется. Откуда у людей эта наивность?
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Ой, простите! Буду ратовать за полное освобождение воров наших недр от налогов!
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Не читал закон, но по ТОВ знаю что с кассы нужно сдавать наличные деньги в банк, банки работают по графику, как и все, то бишь нужен бухгалтер, а это уже наемный работник, ну и обслуживание кассовых аппаратов тоже затратное дело, наименования товаров и прочей ерунды програмирует специально обученный человек, опять плати. И опять же не читал закон, что там еще допридумывали. Но пока это затронет только торговлю и общепит, так что некоторым еще можно расслабиться.
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Упс не туда написал, это про кассы для малого бизнеса.
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А их это волнует? Коломойский сказал, слуги побежали делать. Их не волнует ни металлургия, ни фопы, ни просто люди (посмотрите проект нового ТК). Абсолютно все новации противоречат тому, что они обещали в предвыборной программе. При этом, по странному совпадению, бизнес Коломойского совершенно не страдает от нового налогового кодекса. Просто чудеса.
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