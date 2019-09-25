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 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (330) выборы (23013) США (15390)

 В битве Трампа-Байдена может проиграть Украина, - Безсмертный

Украинский политик и дипломат Роман Безсмертный прокомментировал ситуацию, в которой оказалась Украина в связи со скандалом между президентом США Трампом и кандидатом в президенты Джо Байденом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Безсмертный отметил: "Сегодня все обсуждают события в конгрессе США, который начал процедуру импичмента Президента Дональда Трампа. Понятно, что это президентские выборы.

Меня беспокоит другое: в битве Трампа-Байдена может проиграть Украина. Уверен, что во время этого противостояния будет наговорено много о коррупции в Украине, раскрыто немало схем.

Что здесь плохо скажете вы? Жертвой информационной войны станут не Трамп и не Байден, а экономика и имидж Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает на геополитическую и инвестиционную поддержку от США, - Зеленский. ВИДЕО

Что сейчас нельзя делать?

-  рефлексировать на любые сообщения на эту тему;

-  становиться на сторону одного из участников поединка;

-  просить США восстановить остановленное Президентом Трампом финансирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократам стоит извиниться после того, как они увидят стенограмму телефонного разговора с Зеленским, - Трамп

Что нужно делать?

- по всем фактам коррупции нужно организовать тщательное расследование;

- незамедлительно назначить посла Украины в США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил, что его разговоры с Трампом "личные и конфиденциальные", - CNN

Источник: https://censor.net.ua/n3150431
 
   
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😁 Ромасик, может, тебе своей карьерой для начала озаботиться?
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карьера его окончилась вместе с эрой жабы рябухатой ющенка
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Ну он ещё у Пети был
Не срослось
Потом у Зе, оттуда выперли

Нигде не задерживается, смотрю, хлопец. Зато советы даёт, как надо и как не надо
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Советует дураками не быть, что мир это не сказка или сериал, где всё объясняют и даже мысли произносят вслух.
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А как по другому , если президент ноль , а 73% народонаселение зэбилы ?
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сбитый летчик из когорты гниломордлого юща опять вылез со своими бесполезными советами. Самое никчемное существо, которое так себя ничем и не проявило, хотя после гниломордого с усердием работала на януковоща В битве Трампа-Байдена может проиграть Украина, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 759
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...Зеленський: Я хотів розповісти про прокурора. Перш за все я розумію і знаю ситуацію. Від тих пір, як ми здобули абсолютну більшість у нашому парламенті наступним генеральним прокурором буде на 100% моя особа, мій кандидат, який буде затверджений парламентом і в вересні почне працювати новим прокурором. Він або вона погляне на ситуацію, зокрема на компанію, яку ви зазначаєте у цьому питанні. Питання розслідування справи насправді полягає в тому, щоб забезпечити відновлення чесності, тому ми подбаємо про це і будемо працювати над розслідуванням справи. Крім цього, я б просив вас, якщо у вас є додаткова інформація, яку ви можете надати нам, було б дуже корисно для розслідування, щоб переконатися, що ми здійснюємо правосуддя в нашій країні щодо посла в Сполучених Штатах з України, наскільки я пам'ятаю її звали Йованович. Це чудово, що ви перший, хто сказав мені, що вона була поганим послом, бо я з вами на 100% згоден. Її ставлення до мене було далеко не найкращим, тому що вона захоплювалася попереднім президентом і вона була на його боці. Вона не сприйняла бм мене як нового президента досить добре. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/09/25/u_bilomu_domi_oprylyudnyly_stenogramu_rozmovy_zelenskogo_i_trampa_1654323
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То вже як порішають конгресмени. Від України ніяк не залежить. Хіба Зеленський ще раз подзвонить Трампу...
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