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 "Самая большая охота на ведьм в американской истории", - Трамп о скандале с телефонным разговором с Зеленским

Президент США Дональд Трамп назвал скандал, вызванный его телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским, крупнейшей охотой на ведьм в истории США.

Об этом Трамп заявил журналистам в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Самая большая охота на ведьм в американской истории", - сказал он.

Трамп добавил, что не оказывал на Зеленского "вообще никакого давления" в том, что касается расследования дела сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Напомним, Белый дом в среду, 25 сентября опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля этого года.

Также на Цензор.НЕТ: Демократам стоит извиниться после того, как они увидят стенограмму телефонного разговора с Зеленским, - Трамп

Следует отметить, что публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

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Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150430
 
 
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Тут надо признать Трамп красиво развёл демократов со своим отказом вначале показать стенограммы
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Трамп там нічого не сказав. Зеленський його випередив - пообіцяв вирішити справу.
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"Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму"

А после развернутой, Netflix снимет десятисерийный сериал " Как Трамп Зеленскому звонил" "Самая большая охота на ведьм в американской истории", - Трамп о скандале с телефонным разговором с Зеленским - Цензор.НЕТ 8435
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ЗЕбобик втянул Украину в скандал..в любом исходе Украина потеряет. ЗЕдипломат от бога..лутше бы продолжал по роялю болтом стучать, а не лез в президенты.
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рыжий барбос жалобно заскулил, чует псина, что хвост могут прищемить "Самая большая охота на ведьм в американской истории", - Трамп о скандале с телефонным разговором с Зеленским - Цензор.НЕТ 6027
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