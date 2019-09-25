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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2956) посол (1322) Трамп (2411) Йованович (189)

 "Бывший посол США, женщина, была катастрофой", - Трамп Зеленскому о экс-после США в Украине Йованович

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 25 июля одобрил решение американского лидера сменить посла в Украине Мари Йованович.

Об этом свидетельствует опубликованная Белым домом стенограмма разговора от 25 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хорошо, что вы были первым, кто сказал мне, что она (Йованович – Ред.) плохой посол, поскольку я соглашаюсь с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, и она восхищалась предыдущим президентом. Она бы не приняла меня как нового президента в достаточной мере", - сказал Зеленский в разговоре с Трампом.

В свою очередь президент США, говоря о ситуации с послом, сказал украинскому коллеге: "Бывший посол США, женщина, была катастрофой (в оригинале "bad news") и люди, с которыми она имела дело в Украине, тоже были плохими (в оригинале "bad news"), поэтому я хочу дать Вам знать об этом".

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Украинский президент также сообщил американскому коллеге о своем решении отозвать посла Украины в США Валерия Чалого.

"Я только что отозвал нашего посла из США, и он будет заменен очень компетентным и опытным послом, который будет усердно работать, чтобы подтвердить, что наши народы становятся ближе", - сказал Зеленский Трампу.

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Намоминаем, 18 мая 2019 года американское посольство в Киеве сообщило, что посол США в Украине Мари Йованович завершает дипломатическую работу в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3150429
 
   
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ПреЗЕрватив пожаловался Тампону на бывшего посла
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ага.. тіпа всі проблеми через баб )) Два клоуни!
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Чем больше Зе наломает дров тем лучше. Быстрее все это закончится.
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жабу варят медленно. чтобы даже до зебобиков дошло
почитал я перевод. ну что сказать - попытка стать лидером мирового уровня провалилась. обосрать в одном телефонном разговоре меркель, ес, Украину. заявить что "мой проркурор" и "мой парламент". Назвать бывшего посла "плохой потому что она хвалила предыдущего а ко мне относилась плохо"....

круче было бы если бы насрал в ООН на столе (хотя еще не вечер)
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Кукушка хвалит петуха / За то, что хвалит он кукушку
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Зе робить дурницю за дурницею. Одну поступку за іншою. Ніби він не президент країни, яка відбивається від дурнуватого фюрера кацапів в російсько - українській війні, а грає президента в Кварталі 95.
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Нормально отвечал Зеленский. Или он должен бьіл отчитать президента США за смену посла США ?
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"Хорошо, что вы были первым, кто сказал мне, что она (Йованович - Ред.) плохой посол, поскольку я соглашаюсь с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, и она восхищалась предыдущим президентом. Она бы не приняла меня как нового президента в достаточной мере", - сказал Зеленский в разговоре с Трампом.

В свою очередь президент США, говоря о ситуации с послом, сказал украинскому коллеге: "Бывший посол США, женщина, была катастрофой (в оригинале "bad news") и люди, с которыми она имела дело в Украине, тоже были плохими (в оригинале "bad news"), поэтому я хочу дать Вам знать об этом". Источник: https://censor.net.ua/n3150429

Нафига себе Трамп про Петю и подельников высказался прямым текстом
Bad news 😁
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а мародерская порохосвинина ей восторгалась и виляла перед ней своей жирной дупой "Бывший посол США, женщина, была катастрофой", - Трамп Зеленскому о экс-после США в Украине Йованович - Цензор.НЕТ 2865
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