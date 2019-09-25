 Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Солберг

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Стороны договорились работать над привлечением норвежских инвесторов к инфраструктурным и гуманитарным проектам по восстановлению Донбасса. Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине на фоне сообщений о повышении прозрачности работы и антикоррупционных инициативах", - сказано в сообщении.
"Мы реформируем наши правоохранительные органы, проведем приватизацию, проведем реформы, которые помогут преодолеть коррупцию", - заверил Владимир Зеленский.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Мы нуждаемся в мировой поддержке, в современном мире больше нет чужой войны, - Зеленский на заседании Генеральной ассамблеи ООН. ВИДЕО
Он добавил, что компании из Норвегии могли бы добывать газ на территории Украины.
"Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это - геополитический вопрос ", - подчеркнул Зеленский.
"В конце встречи Солберг подарила Главе государства футбольный мяч, на котором изображены Цели устойчивого развития", - подытожили в пресс-службе.
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25 Вересня 2019 17:35
Президент Володимир Зеленський з трибуни Генасамблеї ООН розповів історію українського оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі, коли захищав свою країну від російської агресії.
Нижче - ключові тези його виступу, опубліковані на сайті президента.
"Я розповім вам одну історію. Історію людини, для якої "бути почутим" стало сенсом життя. Адже цей чоловік мав божественний голос. Його називали одним з найкращих баритонів і контратенорів світу... Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але, на жаль, є річ, яка не дозволить вам цього зробити... 12,7 міліметра, які не просто зупинили його кар'єру. Вони зупинили його життя. Ось це коштує 10 доларів. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це - вартість людського життя".
"Людину, про яку я вам зараз розповів, звали Василь Сліпак. Це українець, соліст Паризької національної опери, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російської агресії".
"П'ять років триває війна на Донбасі. п'ять років, як Росія анексувала в України півострів Крим. Сьогодні, коли існують тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати, наша, саме наша країна зі зброєю в руках, втрачаючи своїх громадян, відстоює власний суверенітет і територіальну цілісність".
"...ми потребуємо світової підтримки. Я розумію: всі присутні тут мають власний державний клопіт. І чужі проблеми не повинні хвилювати вас більше, ніж власні. Але в ********* світі, де ми з вами живемо, більше немає чужої війни. І ніхто з вас не зможе почувати себе у безпеці, коли йде війна в Україні, коли йде війна в Європі".
"Не можна мислити про глобальне й заплющувати очі на деталі чи, як комусь здається, навіть дрібниці. Бо саме так закладався фундамент для двох світових війн".
"Україна завжди демонструвала світу готовність забезпечувати мир цивілізованим шляхом... Наприклад, коли відмовилася від ядерного потенціалу, що на той час був більшим, ніж у Великої Британії, Франції та Китаю разом узятих".
"Згадаймо, з якою метою у 1945 році було створено ООН? Це підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки. Але що робити, коли у небезпеці сама основа міжнародної безпеки?"
"Упродовж усього часу свого існування людство постійно знаходило нові способи для подолання відстані, передачі інформації, лікування хвороб. І тільки одне залишається незмінним: суперечності між народами та державами досі вирішуються не словами, а ракетами. Not by word. But by war".
"Дехто зараз каже: "Третьої світової війни не буде. Буде остання". Сподіваюся, ця фраза - усвідомлення загрози для планети, а не анонс".
Вообще класс 👍🏻
Наконец-то