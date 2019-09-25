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 Политика Украины, Экономика
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Все про:предприниматели (976) Европейская Солидарность (122)

 Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов

Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей для отмены законопроектов инициированных монобольшинством "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Об этом Цензор.НЕТ сообщаили в пресс-службе "Европейской солидарности".

,Об этом заявила во время круглого стола с депутатами фракции "Европейская Солидарность" в городе Киев председатель ОО "Свободный профсоюз предпринимателей Украины" Валентина Коробко.

Она подчеркнула, что инициативы новой власти заставляют представителей малого и среднего бизнеса уклоняться от уплаты налогов.

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"Так мы порождаем то, чтобы люди уходили в тень и не платили налоги, где мы тогда будем брать деньги? С чего будет жить государство? Это ведет к разрушению, а не к созданию нового. Мы ждем до 30 числа, если президент не наложит вето - тогда берегитесь. Вы помните "налоговый майдан", когда вышли тысячи предпринимателей? Когда нас затрагивают - никто нас потом не остановит. Хочу обратиться к предпринимателям. Мы сейчас будем собирать подписи. Присоединяйтесь! "- сказала Валентина Коробко.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина подчеркнула, что фракция зарегистрировала в парламенте проекты постановлений об отмене законов по применению кассовых аппаратов для микробизнеса и обратила внимание на недостатки применения закона.

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"Можно говорить о новейших технологиях вместо классических РРО и они частично выписаны в принятом законе. Но тогда нужно убрать складской учет и даже для новейших РРО провести достаточное обучение для того, чтобы программное обеспечение, которое можно установить в обычный телефон, не принесло больший вред. Ибо отсутствие связи, непонятность которые данные пришли, какие - нет, и за что тебя пришли проверять и накладывать штраф, вызывает еще большую панику у людей, чем применение вот этого железного кассового аппарата", - добавила она.

Сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов подчеркнул, что прежде чем принимать закон стоит услышать мнение тех, чьи судьбы зависят его действия и необходимо проводить комплексное экспертное обсуждение.

"Мы были категорически против принятия законов, которые усложняют условия деятельности для малого и среднего бизнеса. Мы профессионально разъясняли все риски таких законодательных инициатив. Нас не услышали. Но у монобольшинстве еще есть шанс исправить свою ошибку и отменить эту законодательную инициативу. Когда монобольшинство начало регистрировать законопроекты - мы их начали тщательно анализировать.

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Предыдущие пять лет большинство законов, касающихся малого и среднего бизнеса проходили через дискуссию с предпринимателими. Только при таких условиях можно получить профессиональные и прозрачные законы, которые улучшат условия бизнеса, а не наоборот", - подчеркнул Герасимов.

Во встрече приняли участие народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, Нина Южанина, Ростислав Павленко, а также представители общественности председатель Черкасского городского профсоюза предпринимателей и работников торговли, общественного питания и услуг Леонид Запорожец, председатель ОО "Комитет предпринимателей Украины" Эдуард Курганский, президент ОО "Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей" Борис Емельдеш, председатель ОО "Свободный профсоюз предпринимателей Украины" Коробка Валентина, блогер Андрей Карпов (Полтава), политолог Сергей Таран.

Источник: https://censor.net.ua/n3150422
 
   
 Топ комментарии
 
ЗЕбилы , а почему Зеленский говорил что увеличит налоги для олигархов и уменьшит или вообще уберет для бедных , а в итоге все наооборот ? Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 753
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Сначала голосуют за Зебила, потом подписи собирают против его законов. Прям 2010 год. Дежавю Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 1820
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Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 7944 Потому что то он им ссал в глаза, а теперь ему баба Колома рассказывает что нужно делать. А он усердно конспектирует
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ЗЕбилы , а почему Зеленский говорил что увеличит налоги для олигархов и уменьшит или вообще уберет для бедных , а в итоге все наооборот ? Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 753
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Потому что то он им ссал в глаза, а теперь ему баба Колома рассказывает что нужно делать. А он усердно конспектирует
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Это что выходит что 1 рядовой зебил платит больше налогов чем весь 95 квартал ? Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 9473 (потому что весь 95 квартал в оффшорах )
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Все вищесказане Вами ніяким чином не відміняє чи заперечує двох загальновідомих фактів: порошенко зрадник і мародер, порохоскоти нелюди гірші за кацапів.
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вот именно, Зеля должен ввести налог для олигархов за вывод бабла в оффшоры - 150% штрафа от суммы офшора, как бедным ФОПам..

налоги должны платить все..

стадион так стадион ))
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а хто гроші в бюджет здаватиме ?
Беня ??
Ніт !
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А зебилы думали что для клятого Пороха и его команды сделают огромные налоги , а для рядовых зебилов очень маленькие
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А что в Украине до сих пор советский союз и цены на продукты устанавливает государство ? Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 925
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Так Порох встановлював 5 років поспіль. Спитай у зебілів.
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Нам что нужно брать пример с зебилов ? Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 9953
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Звісно ні. Є таке поняття "отвєточка". Нехай хавають. То на стадіоні все було дуже просто.
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А якщо фоп сьогодні закрили, то підпис ще можна ставити?
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Сначала голосуют за Зебила, потом подписи собирают против его законов. Прям 2010 год. Дежавю Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 1820
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Ну никак не хотят честно платить налоги, а как контролиравать допустим продажи в маленьком магазине где нет кассового аппарата.
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Для этого владелец магазинчика должен купить кассовый аппарат, расходные к нему и нанять еще одного человека - кассира?
Та ну не, легче закрыться и поехать работать в Польшу )
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Бред, там не такие очередя что один продавец неуспевал пробить чек.
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Угу. У каждой старухи торгующей семечками должен быть кассовый аппарат !!! И рядом десять налоговиков, чтобы следили не только за бабкой, но друг за другом. А то, не дай бог, кому то взятку дадут... и тогда всьо пропало.
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Можно самому открыть маленький магазин и проконтролировать.
А вдруг там миллионы долларов оборачиваются?
Прикинь?
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Ну и какие могут быть продажи в "маленьком магазине где нет кассового аппарата"? Они там торгуют по 2 группе и 100% не превысят предела, это просто невозможно, рабочего временги не хватит. Сейчас они заплатили фиксированный налог, хоть есть продажи, хоть нет, и работают спокойно. А РРО - это в первую очередь проверки и штрафы, штрафы... Лет 15-20 назад моего знакомого оштрафовали на 7000 (по тем деньгам) за то, что время в РРО расходилось с реальным на 20 минут. Это при полном отсутствии уклонения.
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Ну да, у меня рядом магазинчик, там есть все, практически супермаркет, 3 продавщицы еле успевают отпускать, и никаких чеков.
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Точно миллиона два у них оборот.
И это только за один день.
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Как там порохоботы раньше гавкали? Шары не будет! Колбасы по 2.20 тоже
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І обов'язково наліпку Зе + 1 кожному на лоба.
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ну а тебе на лоб наклейку обосранной свыни
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налоги должны платить все, ведь в ЕС направились
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Та я що проти. Просто перечитай передвиборчу програму сн. Особливо щодо умов для бізнесу. 😀
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Наклейки кто печатать будет? за чей счёт? Твой? так, "Вперёд, и с песней!..." У "блазенят" "нема коштів"... Всралися...
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свынопоклонникам за счет свыни парашенки
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Можна у вартість касових апаратів потім внести. 🙂
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Кто с налипкой ставит не один в два аппарата и платит в два раза больше
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ПЕСики заскавчали, в ЕС везде выдают чеки а у нас только в супермаркетах.
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Не тринди. Не всюди. Але вам, зебілам, все Божа роса!
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Якщо ти ще підліток, то напевно не пам'ятаєш, що касові апарати вже вводили. Визначалась лише певна марка апаратів, що можна було використовувати. А також визначалась одна фірма, що їх обслуговуватиме (за шалені гроші). Де зараз ті касові апарати? У гаражі. Хоча тобі однаково, ти працюєш на дядю, у якого голова болить, як дати тобі зарплату, сплатити податки і не в мінусі бути.
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Зебил слова сказать не может чтобы не соврать. Ты наверно дальше своего Воронежа никуда не выезжал.
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после того, как подписи будут собраны, пройтись по адресам с обысками, 100% дома черный нал прячут Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 1125
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хоть и в нормальных странах так, но у нас платить налоги не хочется, где чиновники живут на несколько порядков богаче, чем предприниматели, не с тех начали
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В "Спортлото" надо писать! Для надежности! Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 9683 В 73% помогает!
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Просто з касовими апаратами є нюанс. Податкова вкаже певну марку касових апаратів, які зможе обслуговувати лише певна фірма (як це було вже не один раз), а через рік у людей в гаражі валятиметься черговий КА, що став непотрібним. Це вже було. Невже граблі такі непомітні?
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Ахаха, зашибись, так и до войны недалеко. Если отменят = слабаки, если не отменят = фошизм и вот это все вот.
"путчисты" блин
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Этого мало...

Они должны собраться на большой площади и громко хором крикнуть три раза...
- Зе наш Народный Президент !! Эпоха бедности закончилась! мы сделали это разом!!"

Поможет... Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 287
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народ главная проблема - ну шоб не писать много - это учет - в этом главный был смысл - она и называлась - УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА ведение бизнеса - если его нет - народ перейдет, на общую систему и будет платить еще меньше ,или уйдет в тень, или с вообще закроется
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Чем сложнее учет тем больше возможностей впаять штраф.
В этом был смысл упрощенки.
Совок убивает все на своем пути и в радиусе своего обитания.
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А где вы видели что бы иудей упустил возможность содрать с гоя последнюю копейку. Голодомор вспоминаем.
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Полностью поддерживаю введение кассовых аппаратов, это увеличит поступление в бюджет и если что у покупателя будет хоть что-то из доказательств если захочется вернуть брак или еще какие проблемы с товаром.
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У меня как то былслучай в 1980 году. Служил я в Прибалтике, там нужно ездить автобусом между хуторами. В автобусе у водителя стоит маленький апарат, как телефон с диском. Когда заходишь, говоришь до кокой остаонвки едешь и он пльцем накручивает диск и от туда вылазит чек. Я тогда сказал себе, что мы (Украина) отстали от Европы навегда. Слушая сегодня ботов на этой ветка, лишнее тому подтверждение.
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98% местных комментаторов, не юристы,не предприниматели, не врачи и даже не економисты. А свисту со знанием дела,как ураган! Вы как покупатели и обыватели, просто охренеете на следующее утро после подписанного закона. Почему?
1.Сразу же закроется тьма все возможных мелких фопов, (мафы,будки,мелкие магазинчики)
2.Те кто не закроются начнут нести убытки когда купят аппарат, в итоге цены взлетят до небес.
3. И за отсутствия обилия конкуренции начнутся самый настоящий коллаборационизм.
4. После того как все раскроют свои реальные доходы, будет искусственно поднята цена топливо, в итоге логистика подорожает и вместе с ним конечный продукт.
5. Курс доллара сможет упасть хоть до 15грн но это ничего не даст, поскольку необходима будет процедура индексации.
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