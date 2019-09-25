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Все про:Германия (3412) Зеленский (2956) Меркель (1695) США (15390) Франция (2126) Трамп (2411) Макрон (319)

 Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли, - Зеленский в разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом говорил, что лидеры Франции Эмманюэль Макрон и ФРГ Ангела Меркель делают для помощи Украине в борьбе против агрессии РФ не так много, как могли бы.

Информация об этом содержится в стенограмме беседы Зеленского и Трампа от 25 июля 2019 года, опубликованной на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Первым о недостаточности усилий со стороны европейских лидеров заговорил Трамп.

"Хочу сказать, что мы много делаем для Украины. Тратим много усилий и много времени. Гораздо больше, чем европейские страны, и они должны помогать вам больше", - сказал Трамп.

По его словам, "Германия почти ничего не делает" для Украины, и Зеленскому уже следовало бы спросить об этом у Берлина.

"Когда я говорил с Ангелой Меркель, то она говорит об Украине, но ничего не делает. И многие европейские страны делают так же", - заявил президент США.

Читайте на Цензор.НЕТ: Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разберитесь с этим, - Трамп - Зеленскому в опубликованной Белым домом стенограмме

"Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины", - ответил Зеленский.

Тогда же в разговоре с Трампом президент Украины заявил, что, хотя ЕС должен быть крупнейшим партнером Украины, "технически США – намного более крупный партнер, чем ЕС". По его мнению, США делают для Украины больше, чем ЕС, особенно если речь идет о санкциях против России.

Белый дом в среду опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля этого года.

Также на Цензор.НЕТ: Демократам стоит извиниться после того, как они увидят стенограмму телефонного разговора с Зеленским, - Трамп

Следует отметить, что публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

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Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150419
 
   
 Топ комментарии
 
ЗЕльцман пожаловался Трампону, что Меркель и Макрон мало помогают Коломойскому
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Ну, Зеля, прямо дипломат "от Бога". Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли, - Зеленский в разговоре с Трампом - Цензор.НЕТ 2382
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Зеленский все говорил по делу. Не стыдно. Пообещал, что дело Байдена будет рассмотрено открыто и по закону.
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Сказал бы проще - ничего неделают, только мешают.
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Зеленский все говорил по делу. Не стыдно. Пообещал, что дело Байдена будет рассмотрено открыто и по закону.
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пусть сыдно будет порохоботам,.. хотя че с ботов можно ожидать.
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Боты не за себя, боты за соеву свыню переживают, она явно замешана в этом всем скандале, иначе бы не визжали как недорезанные.
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Та у ботов не хватает ку-ку настолько все связать
Они визжат по любому поводу, что это зрада
У них задача какать на Зе, ниже заголовка даже не читают
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Ага! Щас петики всё разъяснят...
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Ну он прямо признался , что прокурор его человек и сделает все ,что нужно
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все что нужно для честного расследования

Так и сказал что в честности прокурора уверен
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так же открыто как стенограмма (которую целя отказался показывать)
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Конечно не стыдно. Ну шмаркля выглядил ничтожеством, ну тоесть так же, как рядовой зебил. И зебил не комплексует. Для него это достойно.
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как бы это прогинание нам боком не вышло в Европе.... не всегда надо говорить что думашь надо говорить возможно может и так или не так они стараются но видимо что то не выходит больше но так как танк они ни хрена не делают да спалил Волька мосты спалил.... а то думаю чго это он на полях ООН не встречается и не пересекается с Макроном и Меркель... Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли, - Зеленский в разговоре с Трампом - Цензор.НЕТ 8373
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Макрон этого клоуна еще перед выборами к себе пригласил... Он это кловану не простит... Я уверен, Зеля это специально это сделал, что бы своим зелохам потом сказать , Европа нас бросила... Идем к рашке.
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ЗЕльцман пожаловался Трампону, что Меркель и Макрон мало помогают Коломойскому
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Зе з ЗеЛенкою поїхали в Марику і. Вистачило Шмаклі погутарити з Трампом, як тому вже імпічмен вкотили...
Чекаємо, як воно побаклинить з Меркель.
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шо ти мелеш, баклан. Писать нормально навчись, набутилка
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Заткните этого дебила!!! Неужели оно до такой степени тупое...
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хА , а почему Зеленский вообще решил что они должны помогать Украине ? С таким же успехом мог бы Заявить макрон что Украине делает для помощи Франции не так много , как могли бы
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действительно. Франция сдерживает своми жизнями от ***** всю Европу
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это просто смешно.
Ну не сдерживайте - Макрон только спасибо скажет
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Первым о недостаточности усилий со стороны европейских лидеров заговорил Трамп.
"Хочу сказать, что мы много делаем для Украины. Тратим много усилий и много времени. Гораздо больше, чем европейские страны, и они должны помогать вам больше", - сказал ТРАМП.
По его словам, "Германия почти ничего не делает" для Украины, и Зеленскому уже следовало бы спросить об этом у Берлина.
"Когда я говорил с Ангелой Меркель, то она говорит об Украине, но ничего не делает. И многие европейские страны делают так же", - заявил президент США. Источник: https://censor.net.ua/n3150419

Спроси у Трампа
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вирахають озабоченность---ну ми і так знаєм
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Там Пристайко -суфлёр!Поэтому выглядим достойно.А в лице Меркель и Макрона замаячил мюнхенский сговор в пользу Путлера.
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а иногда даже вредят, если учитывать северный поток в обход Украины
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Меркель перечитує стенограму... Її тіпає... Тепер у її житті з'явився ще один "каблуконосець", з яким вона вітатиметься крізь зуби.
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Как это ничего не делают? Выражают очень глубокую озабоченность, такую глубокую, что глубже просто и быть не может Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли, - Зеленский в разговоре с Трампом - Цензор.НЕТ 808
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пожаловался на обидчиков в их отсутствие.Не по пацановски.
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Никто не сделает за украинцев то что они должни сделать сами
А не сделают, будут о них вытирать ноги все кому не лень
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Прийшов новий месія, а все як було, так і залишилось.
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Так у них ще півтисячі країн, на всі не розірвешся. І ще й своя країна. А Зеленський для своєї країни взагалі нічего не робить. Про що мова і скандаль? Що Меркель і Макрон не президенти України й не працюють на них? Клоуни, що за мороз?
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Зеленський закликає посилити санкції проти рашки саме для нашої країи
але санкції не посилюють а торгують з підор...ашкою читати треба ,хоча я забув що порохоботи ніколи не читають новини.
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таке враження, що ти, Вовка, дитина. Ти думаєш, клоун пожаліється про те по телефону Трампу, і то щось дасть? У Трампа пів світу в кишені, і Україна - маленька проблема, яку Вовка намагається перетворити в велику, пообіцявши трампу свого прокурора, який забезпечить вирішення проблеми щодо Байдена.
Взагалі, простішої проблеми, ніж Україна - нема, і Трамп це казав давно - тільки працювати в ній ні з ким - балаган паяців.
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1.Трамп перший підняв у тему недостатньої допомоги Україні з боку Німеччини та Франції.
2.Зеленський не обіцяв вирішити проблему сина Байдена,це ваша брехня
3.балаган паяців - це купка порохоботів на цензорі яка на кожній сторінці влаштовує зрадне шапіто.
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Трамп думає, один попрошайка пішов, а інший прийшов.
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откуда недоумок может знать, что думает Трамп？
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Так я и спросил у тебя. А ты тупее чем тупой😀😀😀
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Шо то за квадратики ти ліпиш в кінці речення?
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маркель и макрошке просто необходим волшебный пендель под зад,хотя бы и от Трампа.
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ну, вот к этой части лично у меня претензий к Зе нет....
Не знаем правда какая реакция будет Макрон и Меркель...., ну и ладно... - ничего смертельного там не было..
А Макрон конченный подонок...
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безвиз отменят - довыпендриваемся
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Вам тільки тікати кудись, а не займатись справами в Україні і влаштувати тут нормальне життя.
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как можно быть таким идиотом - ведь и Меркель и Макрон об этом сейчас узнают - а расхлебывать будет не он - а Украина - идиот
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Если говорить об отсутствии помощи для отражения агрессии параши, то никто не нанёс Украине столько вреда, сколько сам Зеля с зебилами за последние месяцы. В этом деле Франция и Германия остались далеко позади, и Зеля может сравняться только с Ху*лом.

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Наказать Меркеля и Макрона и выслать на рашу к путену
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Че я лысый? ответил Трамп и заморозил помощь
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Выходит настучал на Меркель и Маркона..вот они то обрадовались когда узнали как там ЗЕбобик на них по форме Трампу доносил.
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