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 Общество
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Все про:Минздрав (2019) Раимов Дмитрий (1)

 В Минздраве создадут Офис пациента, его возглавит лично Скалецкая, - Раимов

Офис будет принимать и обрабатывать жалобы граждан. Его цель – защитить права пациентов и наладить коммуникацию между ними и министерством.

Об этом заявил на брифинге в Киеве советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"К концу недели, возможно на следующей, будет создан офис пациента. Сейчас, если пациент столкнулся с нарушением его прав, или с какими-то проблемами, недостачей лекарств, правонарушениями, вымогательством взятки и тому подобное, он может обратиться на горячую линию министерства здравоохранения. Я не знаю ни одной живой души, которая туда дозвонилась бы, и коллеги, которые работают здесь в пресс-службе, также говорят, что нет людей, которые бы дозвонились. По крайней мере, мы их не знаем", - сказал Раимов.

По его словам, звонки на горячую линию, в пресс-службу Минздрава и в приемную министра никто не обрабатывает.

"Второй вариант - это письма, которые можно отправить в министерство, и дальше эти письма проходят семь кругов ада для того, чтобы на них кто-то ответил, и очень часто люди там получают отписку", - добавил Раимов.

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По словам советника министра здравоохранения, долгое время была проблема коммуникации пациентов и министерства, поэтому министр создает офис пациента в структуре Минздрава. Он отметил, что документы готовы еще не полностью.

"Офис создадут без дополнительного финансирования, для того, чтобы создать его, у министерства есть все необходимое. Офис пациента будет возглавлять непосредственно министр. То есть, если какая-то жалоба попадает в офис пациента, далее формируется управленческое решение, которое министр подписывает", - сказал он.

По словам Раимова, тестовая версия офиса будет запущена в ближайшее время.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150418
 
 
 Топ комментарии
 
больше офисов хороших и разных
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не создавайте совкодрочный отдел жалоб - делайте реформу и не будет жалобщиков - зебилы
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Офіси створюють не для роботи. Там каву п'ють та розмовляють про "вчорашнє")
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Совет форумчанПравила форума
 
они бюджет хотят правильно освоить и много родственников и друзей еще не устроены
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ПАЛКА В ДВУХ КОНЦАХ и хорошо и плогано ХЗорошо что если реально Министру попадет твое обращение но возникает вопрос когда Министр ЛИЧНО все это будет читать значит в Офисе будет воя канцелярии и те же чиновники бюрократы.. и поганнькое если Министрнапишет что типа ваша жалоба не обоснвоана то все в Украине можешь только на Луну выть как волк... Я ЛИЧНО имел контакты и с Министрами и Заместителем Министра Охороны здоровья правда в СССР но мы знали что иного пути нет что только Министр или Зам министра может и должен решить твою проблему и в твою пользу.. также имел встречу с Министром соцобепечния УССР она не могла меня принять лично но выслушав быстро мою суть поручила своему 1 заместителю срочно собрать коллегию Министерства и решить вопрос положительном аспекте..и извинилась.. что вынужденв ехать в Совет Министров на коллегию.... а иначе сама бы взялась за мой вопрос часа 2 шла коллегия и все вопросы были закрыты на раз... даже более чем расчитывал попутно решил и тему по моей маме с инвалидностью... в области, Одессе только потом все танцевали передо мной- выполняя вказику письменную Министра и коллегии... чай, кофе, пирожные, шоколад.... да вы садитесь уважаемый, обождите 5 минут, извините..... а раньше...чаво надо... ты кто такой есть... не положено.... не возможно... пшел вон.. во как...а после Министерства все стало можно... конечно... как скажите... как пожелаете.. и главное все это было прописано в Инструкциях Законах Постановлениях.... мн не надобыло ничего выдумывать я лишь просил применить ко мне законы Постановления Иструкции Приказы... ...
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Я вижу что хотят родственников Гроссмана убрать .
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не создавайте совкодрочный отдел жалоб - делайте реформу и не будет жалобщиков - зебилы
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як вони задовбали своїми офісами питання коли ж вони працювати почнуть В Минздраве создадут Офис пациента, его возглавит лично Скалецкая, - Раимов - Цензор.НЕТ 5418
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Офіси створюють не для роботи. Там каву п'ють та розмовляють про "вчорашнє")
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Дайте й мені офіс при годівниці) а взагалі, кожному по офісу) цікаво, звідки братимуться гроші, якщо всі дармоїдами стануть?
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Вместо того, чтобы организовать систему, в которой жалоб не будет и запустить второй этап реформы - они будут принимать жалобы в Министерстве ).
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Лікар з освітою юриста.
Ну, а чо?
«Діаррєя? Жопа ! Согласно статьі УК пріговаріваю тєбя к 3 годам условно !»
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Одни офисы. Количество замминистров увеличилось минимум в 1,5 раза. Где было 3 там стало 5, где было 4 там стало 6. В Минздраве создадут Офис пациента, его возглавит лично Скалецкая, - Раимов - Цензор.НЕТ 4822
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с ангиной тоже в офис бежать или сразу на кладбище?
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А кто будет пациентом? ААААА - догадываюсь.....
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Все ясно. В случае чего нужно создавать офис.
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