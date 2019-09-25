EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  765  3
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (2217) Донбасс (19453) Загороднюк (33) Уоллес (7)

 Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уоллес посетил район проведения ООС. ФОТО

24 сентября, иностранная делегация во главе с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллес посетила район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уоллес посетил район проведения ООС 01

Иностранных партнеров сопровождали Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и представители оборонного ведомства. На Приазовье рабочую группу встречал Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

В рамках рабочей поездки иностранные партнеры были ознакомлены с текущей обстановкой в ​​районе проведения операции Объединенных сил. Как отметил командующий ОС противник, несмотря на объявленный режим тишины, продолжает активно обстреливать позиции Объединенных сил.

Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уоллес посетил район проведения ООС 02

Также смотрите: Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев. ФОТО

Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уоллес посетил район проведения ООС 03

Отвечая на вопрос иностранных партнеров Кравченко подтвердил информацию о присутствии на территории временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областях регулярных российских войск, а также о постоянной поставке оружия и боеприпасов с территории РФ.

Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уоллес посетил район проведения ООС 04

Смотрите также: Двое украинских курсантов-моряков прошли курс офицерской подготовки в Великобритании. ФОТО

Более наглядно британская делегация ознакомились с ситуацией в отдельных районах вдоль линии разграничения на Мариупольском направлении. В завершение встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития украинского-британского военно-политического сотрудничества в оборонной сфере.

Источник: https://censor.net.ua/n3150414
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Недаремно сьогодні в Донецьку склад з БК самоліквідувався
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх