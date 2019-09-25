EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  5169  93
Все про:Байден (426) Зеленский (2956) Трамп (2411)

 Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разберитесь с этим, - Трамп - Зеленскому в опубликованной Белым домом стенограмме

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, стенограмму которого опубликовал Белый дом, попросил его помочь с делом о сыне бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст стенограммы.

"Сейчас много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование (по сыну. - Ред.), и многие люди хотят разобраться, что же случилось. Поэтому любое ваше сотрудничество с генпрокурором сильно поможет. Байден хвастался повсюду, что ему удалось остановить расследование, поэтому, если бы вы могли разобраться тут... Все это отвратительно", - сказал Трамп.

Читайте также: Белый дом опубликовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Следует отметить, что публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150413
 
 
 Топ комментарии
 
Там много чего интересного в расшифровке,например мне не очень нравится когда Зеленский говорит что генпрокурор мой человек на 100 процентов,это что намек что будет делать не по закону а по его указаниям?
 показать весь комментарий
 
шмаркля взяла под козырек и сказала что его ручной прокурор фсьо парешает, не извольте беспокоиться
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
типова ХУЦПА.. Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разбиритесь с этим, - Трамп - Зеленскому в опубликованной Белым домом стенограмме - Цензор.НЕТ 5746 А серед людей ТАКЕ вже неприйнятне!!

хуцпаті клоуни мусять вертатися до свого постійного місця праці - В ЦИРК!! Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разбиритесь с этим, - Трамп - Зеленскому в опубликованной Белым домом стенограмме - Цензор.НЕТ 7492
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пояркову и порохоботам давно пора в жопито
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вішай шину на шию і скачи біля ОП.. Скликай Майдан!!! Кловуна Геть!!
 показать весь комментарий
 
 
тебе в Ольгино будет смешно, но об этом у нас уже поговаривают всерьез...

но ты не верь, не верь.
тебе деньги платят.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
бідненький удмурдъ, які буйні фантазії.. мабуть баяра пальоная була Байден хвалився, що зупинив розслідування щодо сина. Розберіться з цим, - Трамп - Зеленському в опублікованій Білим домом стенограмі - Цензор.НЕТ 5455
 показать весь комментарий
 
 
парашенки разрешили грабить и он в ответ разрешил вмешиваться во все, вплоть до снятия гл прокурора в течении суток
 показать весь комментарий
 
 
Да,все правильно.
Расследование начали не зря
 показать весь комментарий
 
 
Там много чего интересного в расшифровке,например мне не очень нравится когда Зеленский говорит что генпрокурор мой человек на 100 процентов,это что намек что будет делать не по закону а по его указаниям?
 показать весь комментарий
 
 
Получается, что Зеленский пообещал Трампу сфабриковать липовое дело против сына Байдена с помощью ручного генпрокурора. Вот как это называется.
 показать весь комментарий
 
 
А когда-то в Украине было по другому ?
 показать весь комментарий
 
Да никогда по другому и не было, но говорить такое президенту США это уже перебор, потому что это не посиделки с пацанами
 показать весь комментарий
 
 
то й обрав прокрора по прізвищу - типу "на ворі шапка горить", і по нічого не пам ятаю. Та цей жид просто знущається з України.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты дочитал до конца? Зеленский как раз пообещал, что дело будет рассмотрено открыто и по закону.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
шмаркля взяла под козырек и сказала что его ручной прокурор фсьо парешает, не извольте беспокоиться
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зеленский вошел во вкус и продолжает скидывать барыг
 показать весь комментарий
 
 
Получается ему надо ехать на парад в Москве?)
 показать весь комментарий
 
 
в Канаде вроде было же.
или и на Эрдоганщине тоже?
(бросается заказывать мантры за то шоб Зеля стал очень добрым)
 показать весь комментарий
 
 
В Канаде он вообще столицу перенес из Оттавы в Торонто.
 показать весь комментарий
 
 
Страшно даже представить что ждет Украину с таким бедствием как ЗЕ.
 показать весь комментарий
 
 
Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разбиритесь с этим, - Трамп - Зеленскому в опубликованной Белым домом стенограмме - Цензор.НЕТ 8244

На Закарпатье арестованы топ-чиновники, в том числе БалогаЗапись входит в топ 500 рейтингаБайден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разбиритесь с этим, - Трамп - Зеленскому в опубликованной Белым домом стенограмме - Цензор.НЕТ 7330Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разбиритесь с этим, - Трамп - Зеленскому в опубликованной Белым домом стенограмме - Цензор.НЕТ 7366v_n_zb25 сентября, 16:48.
В Хусте, Мукачево и Ужгороде проходят аресты высокопоставленных чиновников, на Закарпатье стянуто много силовиков.

В Хусте силовики даже окружили местный городской совет и пропускают посетителей в здание только по удостоверениям.

Обыски проводятся у топ-чиновников региона, в том числе у братьев Балог и их друзей.

Арестован руководитель федерации бокса Закарпатья Михаил Данило (в прошлом - милиционер и руководитель охраны бывшего главы Конституционного суда Андрея Стрижака).

Также задержаны экс-депутат парламента 7-го и 8-го созывов Павел Балога и полицейский, подозреваемый в покушении на начальника управления защиты экономики Закарпатья Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Андрея Иванкива
 показать весь комментарий
 
 
Походу Зеленский и Аваков решили банду соевого барыги вырезать снизу. Я ожидал, правда, что он сразу бросит Петю за решётку. Но так тоже сойдёт. Сначала пересажает Балог, Яценюков и прочих ублюдков. Потом потихоньку вверх по цепочке пойдёт. А когда в тюрьме окажутся Геращенко, Арьев и Бирюков, Пэтю будет некому защитить и можно будет брать его голыми руками.
 показать весь комментарий
 
 
цапский стратегиус - балога был против Майдана - а всех остальных - хрен вам
 показать весь комментарий
 
 
Оно этого не знает. Мне недавно одна такая упоротая же доказывала, что у нас 2014 году была оранжевая революция, которой руководил Ющенко.
 показать весь комментарий
 
 
Ты еще забыло написать,что в Украине гражданская война.Напишешь?😂🌷
 показать весь комментарий
 
 
А можешь и не отвечать.Ты больше не писатель на этом сайте.Твое второе имя-спам😂🌷
 показать весь комментарий
 
 
ахаха, а я сделал бы. шоп кумовства не было. выбросил бы все население и пригласил сюда(под дулом автомата) бы жить японцев и немцев(под дулом "Оплота")

смищной высер на картинке. автор небось и сам не раз "порешал" за "мзду малую", а к Зели прикопался
 показать весь комментарий
 
 
пропагандист РФ и ДНР эту перепечатку сайта РФ тулит с особой гордостью за Путина:Знай наших! 26.08.2019 09:58

 показать весь комментарий
 
 
Комментарии и заголовки пишут одни и те же умные, грамотные и образованные боты... порохо...боты! "Разбиритесь" Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разбиритесь с этим, - Трамп - Зеленскому в опубликованной Белым домом стенограмме - Цензор.НЕТ 5030
 показать весь комментарий
 
 
Пять лет вы орали на весь мир, что в Украине чудовищная коррупция, власть говно, всё говно, никто не справляется и полная жопа. Поздравляю, долбоебы. Вас услышали.
 показать весь комментарий
 
 
жопа трампу...
Байден считайте уже победил...
 показать весь комментарий
 
 
Осталось сынулю от наркомании вылечить... Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разбиритесь с этим, - Трамп - Зеленскому в опубликованной Белым домом стенограмме - Цензор.НЕТ 8332
 показать весь комментарий
 
 
ахаха, твой Муссолини, или как ты там Путина кличешь, Трампу подгонит "малую победоносную" и Байден идет в бомжи.
 показать весь комментарий
 
В этой истории Байден выглядит в глазах избирателей ничуть не лучше Трампа, так что рано праздновать победу. Я на месте демократов вообще бы не поднимал волну, она может их накрыть, если узнают все подробности этого дела.
 показать весь комментарий
 
 
Трамп натякнув малому, що той може мати з ним дружні відносини якщо і якщо.
І навіть зустріч в Білому домі погодився організувати.
А наш вже дуполизив та відчитувався...
 показать весь комментарий
 
Хорошую заварил кашу Луценко, и только для того, что бы зацепиться закресло. Кто скажет что Порошенко хороший дипломат, поставив дурака на эту должность, пусть первым в меня бросит камень.
 показать весь комментарий
 
 
Так Порошенко еще сам влез в американкие терки, когда сливал инфу по Манафорту, поставил все на Клинтон. А нам сейчас расхлебывать
 показать весь комментарий
 
 
Луценко? Так это он вместо зекретина хвастался новым генпрокурором...
 показать весь комментарий
 
 
Aя не голосовала за зе! Ну вот что ему на его месте делать? Трамп давит.. Ссорится нельзя. В стране война. Америка один реальный союзник. Нужны деньги , военная помощь. В интересах Украины как быть? Да я бы Трампу наобещала что угодно.. А там видно будет...
 показать весь комментарий
 
 
я вот тоже не ходил. чуть не обосрался от клоунады, а когда смотрел "дебаты" - чуть не подох, к сожалению Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разберитесь с этим, - Трамп - Зеленскому в опубликованной Белым домом стенограмме - Цензор.НЕТ 6446

Антиколорадос высрал: "всухую"(Типо Пе победил вна дебатах Зе)
Это же надо такое даже подумать - столько нахваливать Пе, как супер-дипломата и чуть ли не Эйнштейна, а потом эти кривлянья и цирк обставить как "разгром всухую"....
тут цитата Лаврова - в студию!
 показать весь комментарий
 
Зеленский слизняк. И трепло. "Наобещала бы что угодно, а там видно будет" - вот именно так он и на выборах и победил. Наобещал что угодно, а служит теперь только портнову и бене. "Слуга народа" он, как же. Подонок и лжец.
 показать весь комментарий
 
 
Lada2014 - обещать можно по разному...
Не так - "У меня скоро будет мой ручной прокурор и мы укатаем этого Байдена, его сына и всю его семейку,... мой господин"
А например так: - "Я попрошу генерального прокурора еще раз тщательно проверить интересующее вас дело"...
 показать весь комментарий
 
Якщо навкруги така жопа, нехай подає у відставку. ☺
 показать весь комментарий
 
Так що, виходить, Зеленський пообіцяв Трампу, що наступний прокурор буде його особистою людиною, і він зробить усе чікі-пукі у тій справ.
 показать весь комментарий
 
 
наши обосрались как дети с поддержкой Ведьмы. я то был уверен шо после негра(литературное слово) победит - республиканопитек, но после того как ближе узнал какой он клоун - чуть сам не обосрался.....
рептилоиды правят миром шоле? Байден хвалився, що зупинив розслідування щодо сина. Розберіться з цим, - Трамп - Зеленському в опублікованій Білим домом стенограмі - Цензор.НЕТ 1644
 показать весь комментарий
 
 
Наскколько я понимаю, что Шокина не Байден, а Порошенко снимал с должности, так что есть вопросы и к бывшему президенту. И еще один момент, а разве Байден не использовал свое служебное положение в личных целях, когда грозил Порошенко прекращением транша со стороны США в лярд зелени?
 показать весь комментарий
 
 
Ты ето пиши на форумах США, а не здесь кацап.
 показать весь комментарий
 
Зеленский как раз пообещал, что дело будет рассмотрено открыто и по закону.
 показать весь комментарий
 
 
Со своим стопроцентным прокурором, который все порешает))) все, зебилы, приехали...
 показать весь комментарий
 
Доки йде передвиборча кампанія (хай і неофіційна) у США, не потрібно взагалі туди лізти. Бо зроблять крайніми.
 показать весь комментарий
 
повну версію "разговора" викласти слабо ? тут "опубліковано" "отрывки из "сочинения" ...надіюсь демократи знайдуть можливість опублікувати всю "розмову" без цензури
 показать весь комментарий
 
Там ЗЕ хочет привлечь к суду бывшего посла Иванович, за то что она его не любила.
 показать весь комментарий
 
https://zik.ua/news/2019/09/25/u_bilomu_domi_oprylyudnyly_stenogramu_rozmovy_zelenskogo_i_trampa_1654323
 показать весь комментарий
 
Расследование остановил наш Злочевский. А Байден для наших судов никто, что он может ? И почему США не помочь в ответ отправить в тюрьму пожизненно ( как у них принято) наших воров-олигархов ? А мы поднапряжемся со Злочевским и компанией
 показать весь комментарий
 
Почитайте расшифровку разговора. Там ЗЕ как полній дебил віглядит. Судя по всему нас ждет не один импичмент, а два.
 показать весь комментарий
 
А свой прокурор это слуга народа или личный слуга?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх