 Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разберитесь с этим, - Трамп - Зеленскому в опубликованной Белым домом стенограмме

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст стенограммы.
"Сейчас много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование (по сыну. - Ред.), и многие люди хотят разобраться, что же случилось. Поэтому любое ваше сотрудничество с генпрокурором сильно поможет. Байден хвастался повсюду, что ему удалось остановить расследование, поэтому, если бы вы могли разобраться тут... Все это отвратительно", - сказал Трамп.
Следует отметить, что публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.
Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
хуцпаті клоуни мусять вертатися до свого постійного місця праці - В ЦИРК!!
но ты не верь, не верь.
тебе деньги платят.
Расследование начали не зря
или и на Эрдоганщине тоже?
(бросается заказывать мантры за то шоб Зеля стал очень добрым)
На Закарпатье арестованы топ-чиновники, в том числе БалогаЗапись входит в топ 500 рейтингаv_n_zb25 сентября, 16:48.
В Хусте, Мукачево и Ужгороде проходят аресты высокопоставленных чиновников, на Закарпатье стянуто много силовиков.
В Хусте силовики даже окружили местный городской совет и пропускают посетителей в здание только по удостоверениям.
Обыски проводятся у топ-чиновников региона, в том числе у братьев Балог и их друзей.
Арестован руководитель федерации бокса Закарпатья Михаил Данило (в прошлом - милиционер и руководитель охраны бывшего главы Конституционного суда Андрея Стрижака).
Также задержаны экс-депутат парламента 7-го и 8-го созывов Павел Балога и полицейский, подозреваемый в покушении на начальника управления защиты экономики Закарпатья Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Андрея Иванкива
смищной высер на картинке. автор небось и сам не раз "порешал" за "мзду малую", а к Зели прикопался
как йыба)
Байден считайте уже победил...
І навіть зустріч в Білому домі погодився організувати.
А наш вже дуполизив та відчитувався...
Антиколорадос высрал: "всухую"(Типо Пе победил вна дебатах Зе)
Это же надо такое даже подумать - столько нахваливать Пе, как супер-дипломата и чуть ли не Эйнштейна, а потом эти кривлянья и цирк обставить как "разгром всухую"....
тут цитата Лаврова - в студию!
Не так - "У меня скоро будет мой ручной прокурор и мы укатаем этого Байдена, его сына и всю его семейку,... мой господин"
А например так: - "Я попрошу генерального прокурора еще раз тщательно проверить интересующее вас дело"...
рептилоиды правят миром шоле?