 Конфликт между руководством и сотрудниками Минздрава будет решаться после приезда Скалецкой из США, - Гончарук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-конференции.
Кроме того, премьер отметил, что не собирается вмешиваться в кадровую политику министерств.
"Я знаю, что в министерстве работает много профессиональных и порядочных людей. У меня также нет никаких сомнений относительно профессиональных качеств министра здравоохранения. Есть один аспект, о котором мы сегодня говорили в контексте другого министерства. Аспект заключается в том, что мы договорились с министрами, я не вмешиваюсь в кадровую политику министерства. Поэтому министр самостоятельно определяет с кем ей работать, с кем не работать. Но мне кажется, что ситуация в Минздраве это вопрос скорее недоразумения между людьми, чем какой-то основополагающий конфликт", - сказал он.
Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.
Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.
Отметим, что в настоящее время министр здравоохранения Зоряна Скалецкая находится в США, где принимает участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.
Кто-то читал стенограмму разговора Зе-дебила с Трампом???? Это жопа!!!! Мы попали в скандал!!! И Зелёный идиот там будет одной из фигур!!!!! Прочитайте!!!!
Зе дебилы!!! Это ваш результат!!!!
це якраз те, про що говорили демократи.
помічниця богатирьовою продовжує її справу ?