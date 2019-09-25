 Конфликт между руководством и сотрудниками Минздрава будет решаться после приезда Скалецкой из США, - Гончарук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-конференции.

Кроме того, премьер отметил, что не собирается вмешиваться в кадровую политику министерств.

"Я знаю, что в министерстве работает много профессиональных и порядочных людей. У меня также нет никаких сомнений относительно профессиональных качеств министра здравоохранения. Есть один аспект, о котором мы сегодня говорили в контексте другого министерства. Аспект заключается в том, что мы договорились с министрами, я не вмешиваюсь в кадровую политику министерства. Поэтому министр самостоятельно определяет с кем ей работать, с кем не работать. Но мне кажется, что ситуация в Минздраве это вопрос скорее недоразумения между людьми, чем какой-то основополагающий конфликт", - сказал он.

Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.

Отметим, что в настоящее время министр здравоохранения Зоряна Скалецкая находится в США, где принимает участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.

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