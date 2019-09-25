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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (2019) Гончарук_Алексей (108) Зоряна Скалецкая (18)

 Конфликт между руководством и сотрудниками Минздрава будет решаться после приезда Скалецкой из США, - Гончарук

Конфликт между руководством Министерства здравоохранения Украины и сотрудниками ведомства будет решаться после приезда из США министра Зоряны Скалецкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на пресс-конференции.

Кроме того, премьер отметил, что не собирается вмешиваться в кадровую политику министерств.

"Я знаю, что в министерстве работает много профессиональных и порядочных людей. У меня также нет никаких сомнений относительно профессиональных качеств министра здравоохранения. Есть один аспект, о котором мы сегодня говорили в контексте другого министерства. Аспект заключается в том, что мы договорились с министрами, я не вмешиваюсь в кадровую политику министерства. Поэтому министр самостоятельно определяет с кем ей работать, с кем не работать. Но мне кажется, что ситуация в Минздраве это вопрос скорее недоразумения между людьми, чем какой-то основополагающий конфликт", - сказал он.

Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.

Отметим, что в настоящее время министр здравоохранения Зоряна Скалецкая находится в США, где принимает участие в работе Генеральной ассамблеи ООН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве

Источник: https://censor.net.ua/n3150412
 
 
 Топ комментарии
 
Извините не по теме, но в тему!!!
Кто-то читал стенограмму разговора Зе-дебила с Трампом???? Это жопа!!!! Мы попали в скандал!!! И Зелёный идиот там будет одной из фигур!!!!! Прочитайте!!!!
Зе дебилы!!! Это ваш результат!!!!
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А че она туда вообще поперлась
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Конфликт между руководством и сотрудниками во всех нормальных организациях решается увольнением сотрудников. Или грош цена такому руководству, если им руководят подчиненные.
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Тогда какой смысл выбирать депутатов, президента и т.д., если назначенные ими министры никого не могут увольнять ???? Естественно что никто с десятилетиями прикормленных мест добровольно уходить не станет. Что дальше ?
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Есть больница, она в ужасном состоянии, врачи тупые, но кумы/сваты главврача, всё за взятки и откаты. Избирателей это достало они проголосовали за нового человека, но в итоге оказывается, что поменять он никого в больнице не может, т.к. она государственная а он всего лишь руководитель государства, в рабочие-врачи против, они вполне себя самих устраивают и точка. Конфлікт між керівництвом і співробітниками МОЗ вирішуватиметься після приїзду Скалецької зі США, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4622
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Все с точностью до наоборот. Поскольку главврачи и ректора избираются трудовым коллективом, то уволить барыг и взяточников главврачей и ректоров практически не возможно. "Трудовой коллектив" горой за начальника. Т.к он как раз и поощряет взятки на низовом уровне.
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Не ну с таким подходом страна из Ж никогда не выйдет. Если б не взятки на работе то избранный "Трудовым коллективом" руководитель может вобще счесть что на работу можно не ходить вообще и если б не взятки на работе "Трудовой коллектив" его в этом с радостью поддержит, или выберет нового руководителя который пообещает не разрешить не ходить на работу. В итоге медицина, сведется лишь к расходной статье в бюджете. Конфлікт між керівництвом і співробітниками МОЗ вирішуватиметься після приїзду Скалецької зі США, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8169
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Извините не по теме, но в тему!!!
Кто-то читал стенограмму разговора Зе-дебила с Трампом???? Это жопа!!!! Мы попали в скандал!!! И Зелёный идиот там будет одной из фигур!!!!! Прочитайте!!!!
Зе дебилы!!! Это ваш результат!!!!
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я читала на сайті білого дому.
це якраз те, про що говорили демократи.
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хто це ви і куди попали то ваша лічная праблєма, руськагаварящіє ПЕСики Конфлікт між керівництвом і співробітниками МОЗ вирішуватиметься після приїзду Скалецької зі США, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9740
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окрім тебе руськагаварящіх тут немає.
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Чего скулишь, придурок. Смотри не укакайся от напруги! К психиатру ходил? Судя по твоей истерике - пора провериться.
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а що сталось ???
помічниця богатирьовою продовжує її справу ?
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Ало це пожежники ? Приїзжайте швиденько , бо в нас швидка допомога з міліцією побилася !😆
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Понятно. Не царское это дело...вмешиваться. Оно работает на 73%
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какого хєра скалєцкая поперлась в сша.
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осколки вейдсайдской ведьмы не хотят с миром увольняться
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Богатирьва подала позов , про незаконне звільнення з посади ! Скоро поновлять , тут і до бабки не ходи ! І тоді все налагодиться . Головне щоб у Вовки , булаву не відсудили !😈
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Куда "поновлять" ? Министр назначается ВР. Конфлікт між керівництвом і співробітниками МОЗ вирішуватиметься після приїзду Скалецької зі США, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5450
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Куди треба , туди і поновлять Богатирьву ! Суду видніше ! В них юридична освіта !😆
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Как по мне дело бесперспективное, даже не потому что некуда, а потому что её уволили т.к. она сбежала в рф, т.к. если по Закону то за прогулы. Конфлікт між керівництвом і співробітниками МОЗ вирішуватиметься після приїзду Скалецької зі США, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4430
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Богатирьова вже на свободі , в Україні ! Доказує , що вона біла та пухнаста , в українському , самому найнай гуманнішому суді в світі !😈
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Насколько я читал, она доказывает "що вона біла та пухнаста" в деле чтоб не сесть, а не вернуться министром.
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