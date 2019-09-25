 В Раду внесли законопроект о рынке земли

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст проекта закона опубликован на сайте ВР.
Отмечается, что 25 сентября документ был передан на рассмотрение руководству и потом направлен на рассмотрение комитета.
Таким образом, закон сейчас уже прорабатывается в комитете.
То-то папа Беня говорил что в ближайшие лет предприятия покупать не будет...
Народ сейчас тебя во второй раз отваучерят!
Можна і голосувати
1. Саме олігархи проти ринку землі, бо їм треба максимально багато її побрати в оренду на 50 років.
2. А по договору, якщо орендодавець вмирає, вона переходить орендарю, т.т. фірмі олігарху.
3. А народ продати кудись інде не може, бо ринка землі нема. А олігархи платять копійки.
4. Ринок землі дасть можливість продавати/купувати землю, її ціна виросте в 10 раз.і ті пенсіонери зможуть заробити собі на нормальну пенсію.
5. Ринок землі створить можливість для реальних інвестицій в Україну.
6. Це наситить валютний ринок валютою, і долар просяде.
7. Люди тоді будуть більш заможніші, і наприклад ЗП в 10 000 грн, буде не 400 дол, а 600 дол.
8. Тоді вернуться всі заробітчани, бо нема чого вкалувати в Польщі.
9. Впадуть ціни на імпорт - побутова техніка.
10 В Україні стабілізується економіка і буде економічне зростання.
Але ботам це не треба. так?
До нового года поработают- и Украину угробят