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 Политика Украины
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Все про:ВР (23729) рынок земли (10)

 В Раду внесли законопроект о рынке земли

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект правительства №2178 о рынке земли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст проекта закона опубликован на сайте ВР.

Отмечается, что 25 сентября документ был передан на рассмотрение руководству и потом направлен на рассмотрение комитета.

Таким образом, закон сейчас уже прорабатывается в комитете.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150411
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы должны быть довольны.
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От жидам неймётся последний украинский ресурс разбазарить!
То-то папа Беня говорил что в ближайшие лет предприятия покупать не будет...
Народ сейчас тебя во второй раз отваучерят!
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Зебилы должны быть довольны.
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не совсем понял - а что, гройсман остался премьером? Или зебилам прост обольше нечего сказать?
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От жидам неймётся последний украинский ресурс разбазарить!
То-то папа Беня говорил что в ближайшие лет предприятия покупать не будет...
Народ сейчас тебя во второй раз отваучерят!
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Да, нема шляхтича Хмельницького, шоб народ проти них поднимал.
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За Хмельницкого иудеи и мстят украинцам. Ведь у них месть считается не дьявольским а Божьим законом.
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"На Сосновке стоит российский уголь, который предназначается для Центрэнерго. Это высококачественный уголь из Кузбасса с золой 13%. Он должен смешиваться с углем Львовуголь с золой 45%-55% и отправляться на Центрэнерго, которое принимает уголь с золой 25%. Фактически, этот российский уголь не может самостоятельно поехать на Центрэнерго (потому что слишком низкая зола), ни с Львовуголь не может поехать (потому что слишком высокая зола). Но можно смешать и забрать максимально большой объем высокозольного угля Львовуголь, чтобы отправить на электростанцию", - пишет Герус.
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Слабко українці Шевченка читали. Та й узагалі, статистика каже, що пенсіонери зараз зайняті виїздом на заробітки в ЄС. Люди втікають з цією конченої країни, а жиди їхню землю у цей час продають.
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таков печальный финал ...как цыгане разбредетесь по миру.......очень сомневаюсь ч то примут что толковое____________
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Если иудеи протянут продажу земли а украинцы промолчат, то тогда необходимо скоректировать гимн Украины - убрать фразу "Ми козацького роду".
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Это не законопрект внесли, это проект Украина вынесли. Горе ждунам и ганьба.
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Вже і народ його обговорив в Єєрусалимі У Раду внесли законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 6754
Можна і голосувати
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Цензор перетворюєтсья на помийку типу Лента.Сру, від усіляких ботів.

1. Саме олігархи проти ринку землі, бо їм треба максимально багато її побрати в оренду на 50 років.
2. А по договору, якщо орендодавець вмирає, вона переходить орендарю, т.т. фірмі олігарху.
3. А народ продати кудись інде не може, бо ринка землі нема. А олігархи платять копійки.
4. Ринок землі дасть можливість продавати/купувати землю, її ціна виросте в 10 раз.і ті пенсіонери зможуть заробити собі на нормальну пенсію.
5. Ринок землі створить можливість для реальних інвестицій в Україну.
6. Це наситить валютний ринок валютою, і долар просяде.
7. Люди тоді будуть більш заможніші, і наприклад ЗП в 10 000 грн, буде не 400 дол, а 600 дол.
8. Тоді вернуться всі заробітчани, бо нема чого вкалувати в Польщі.
9. Впадуть ціни на імпорт - побутова техніка.
10 В Україні стабілізується економіка і буде економічне зростання.

Але ботам це не треба. так?
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Олигархов петух в жопу клюет- БЫСТРЕЕ , пока народ не опомнился.
До нового года поработают- и Украину угробят
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