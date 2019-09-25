 В Одессе в пятницу пройдут учения СБУ, в городе введут особый режим

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Одесской области.

"В масштабной тренировке, условия которой будут максимально приближены к реальным, примут участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госпогранслужбы, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления", - сказано в сообщении.

Во время учения на отдельных территориях города могут вводить ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов, добавили в СБУ. Также возможны проверка документов, досмотр личных вещей и автомобилей.

Также на Цензор.НЕТ: Контрразведка СБУ задержала объявленного в розыск террориста "ЛНР". ФОТО

"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - добавили в пресс-службе.