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Все про:Одесса (5669) СБУ (13855) учения (2180)

 В Одессе в пятницу пройдут учения СБУ, в городе введут особый режим

На территории Южной исправительной колонии №51 в Одессе в пятницу, 27 сентября состоятся антитеррористические учения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Одесской области.

"В масштабной тренировке, условия которой будут максимально приближены к реальным, примут участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госпогранслужбы, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления", - сказано в сообщении.

Во время учения на отдельных территориях города могут вводить ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов, добавили в СБУ. Также возможны проверка документов, досмотр личных вещей и автомобилей.

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"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - добавили в пресс-службе.

Источник: https://censor.net.ua/n3150410
 
 
 Топ комментарии
 
а в лугандонии слабо провести учения?
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Провести учения с зэками в колонии для СБУ оказалось комфортнее, чем с добытчиками янтаря на природе!?
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Во время учения на отдельных территориях города могут вводить ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов, добавили в СБУ. Также возможны проверка документов, досмотр личных вещей и автомобилей.

так кого учить-то будут? одесситов?
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Та это будут ловить этого чёрта по поводу которого "нужно было позвонить" Баканову, место нахождение чёрта правда перепутали, но то дело такое... В Одессе в пятницу пройдут учения СБУ, в городе введут особый режим - Цензор.НЕТ 8090
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Там потепления отношений началось и отвод ВСУ к Днепру. Ничего ты не понимаешь...
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Провести учения с зэками в колонии для СБУ оказалось комфортнее, чем с добытчиками янтаря на природе!?
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Ты офигел? Там реально п...здюлей могут выдать... и тем болие, в чей то карман лезть как то не по товарищески. А тут и самоутвердится можно...
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Парубія туди куратором навчань.
Він вміє з «ФСБ міром» працювати.
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Його не розуміють ! Він половину алфавіту , не може вимовить !😆
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Та зрозуміло: «русчєлюсть»...можеш більше не уакать...
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