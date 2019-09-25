 В Ужгороде задержали организатора и исполнителя покушения на убийство полковника полиции летом этого года. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Утром 11 июля 2019 года, в Ужгороде, был обстрелян легковой автомобиль, на котором передвигался начальник Управления защиты экономики в Закарпатской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Полковник полиции чудом не пострадал.

Оперативные мероприятия отработки вывели правоохранителей на преступную группу, которая действовала в регионе. Лидером ОПГ оказался 38-летний житель Ужгорода, бывший работник милиции Закарпатья. В 2014 году он был уволен из рядов ОВД за тесные, дружеские связи с криминальным миром региона. Преступная группа под его руководством действовала под видом спортивной организации, участники которой на самом деле выполняли заказные грязные дела.

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Экс-милиционер для ликвидации жертвы подобрал киллера. Мотив преступления, связанный с прекращением действия так называемых "сеток", которые обеспечивали преимущество на выборах некоторым кандидатам в народные депутаты ВРУ, путем подкупа избирателей.

Собрав достаточно доказательств, в Ужгороде было произведено задержание 38-летнего организатора и 25-летнего исполнителя покушения на убийство полицейского.

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Также проведено 60 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов заговора. Обнаружены и изъяты средства, 4 пистолета, 1 ружье, более сотни патронов, оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты, наручники и черновые записи, подтверждающие преступную дияльнисть.В настоящее время задержанных уже доставлен в Киев и объявили подозрения, устанавливается их причастность к другим преступлениям.