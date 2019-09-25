 Политзаключенных Дудку и Бессарабова, осужденных по делу "украинских диверсантов", этапировали из оккупированного Крыма в Москву

Об этом сообщил адвокат Сергей Легостов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"На днях стало известно, что Володю Дудку и Алексея этапировали из Симферополя в Москву в СИЗО "Лефортово". Пока что они на пересылке в Краснодаре", – рассказал адвокат.

Ожидают, что Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор по делу так называемых "крымских украинских диверсантов" 15 октября.

Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года. 4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.

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По версии следствия, Дудка и Бессарабов являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

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