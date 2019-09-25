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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2956) Трамп (2411)

 Белый дом опубликовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, стенограмму которого опубликовал Белый дом, назвал американского президента учителем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст стенограммы.

Комментируя победу партии "Слуга народа" на парламентских выборах, Зеленский сказал: "Мы усердно работали, и я хочу признаться вам, что использовал возможность учиться у вас. Мы переняли ваши навыки и опыт и использовали их в качестве примера на выборах".

После Зеленский добавил, что в Украине сейчас "болото", которое нужно "осушить".

"Мы привели много новых людей. Не старых политиков, не типичных бюрократов. Потому что мы настроены на новый формат, новый тип правительства. И вы для нас большой наставник и в этом", - подчеркнул он.

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Следует отметить, что публикация данной стенограммы произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150405
 
 
 Топ комментарии
 
Порохоботы боялись, что Шмаркля первым делом сдаст Украину кацапам, но это мелкое недоразумение сделало "круче" - лишил Украину единственного союзника.
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Мы усердно работали, и я хочу признаться вам, что использовал возможность учиться у вас_________________по части помощи олигархам/русской мафии в отмывании денег через свои офшорки/строительные фирмы?
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всё правильно ублюдков заменили дебилами и мвфовскими проститутками ...
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А як же отець нації 🐷 ,пепа ? Він вже не наставник ?😆
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Коломойский для Зеленского уже не учитель ? Уже Трамп ? Быстро же он умеет предавать.
Ситуативно ищет личной выгоды ? Или хочет снять для Трампа предвыборный фильм, про американского Голобородька на лисапедике...
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Что сказать... Трамп использует президента Зе в своих интересах. Зе соглашается быть в этой роли. Байден теперь может сильно осерчать и наказать Зе. В любом случае, Украина теряет часть поддержки США. А если на следующих выборах победит Байден, то вся поддержка США может сойти на "нет". Раша может нам предьявить, что Украина вмешивается в выборы другой страны. Лидеры ЕС, смотря на Трампа, тоже начнут использовать президента Зе в своих целях. И ситуация 50 на 50 становится аналогичной и в Европе.
Для Зе это выгодно может быть .
В чем выгода для Украины? Политики США - не квартал 95, над ними не посмеешься.
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точно так же Зе использует Трампа в инетересах Украины, а не для себя, как это делал Петя.
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"Зе использует Трампа в интересах Украиньі" - з цього місця конкретніше
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Ответ в анекдоте:
- Грузины хуже, чем армяне!
- Чем же они хуже!?
- Чем армяне...
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зелена шмаркля может использовать свой пенис в туалете, и только. На большее он не способен.
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такое впечатление, что сам и на это не способен. Чуть что, катетеризируйся!
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Байден може..
якщо стане...
якщо захоче..

задо..уя "може",Єршов...)
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Вряд ли кто вообще расскажет. А жаль. Была б известность цена этой встречи.
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зеля использовал трампа чтобы облажаться
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Вот часть стенограммы где про сына Байдена идеться...
"Ви наш великий наставник", - Зеленський - Трампу в опублікованій Білим домом стенограмі - Цензор.НЕТ 5968

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По Иванович проехался, в усладу Трампу, и к Порошенко её привязал...
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во всех причитаниях сои есть одно слабое место-ЕСЛИ выборы выиграет Байден...
вот когда выиграет -тогда и квакайте "Ви наш великий наставник", - Зеленський - Трампу в опублікованій Білим домом стенограмі - Цензор.НЕТ 4706
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не знаю.. чим Байден-Президент зможе допомогти вже перебуваючому у тюрмі Порошенко..... "Ви наш великий наставник", - Зеленський - Трампу в опублікованій Білим домом стенограмі - Цензор.НЕТ 6818
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В какой тюрьме? Хоть одно дело против Пороха назови?
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Сейчас зеб по коксовой дорожке пробежится и назовёт целое облако дел против Порошенко
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Не так. Байден имеет немалую часть влияния в американском политикуме. Почти как Дик Чейни. Можно потерять лишь часть поддержки США, но это окажется слишком много для Украины. А нам ой как важна поддержка США (ЕС то нам уже фигу крутит). Влезать в драку меж двумя силачами - последствия таки будут: либо от одного, либо от другого, либо сразу от двух. Ну и от зрителей типа ЕС и раши прилетит - однозначно. Зеленского используют в своих целях, а не в интересах Украины - это факт. Нами сейчас крутить можно, что Трамп и делает.
Там посмотрим, конечно. Может и пронесет...
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Сидеть сразу на двух стульях всё равно не получится, впрочем как и остаться в стороне.
Придётся "играть" за какую-то команду, правую или левую)
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Ласковое теля двух маток ссе, а дурное, так не одной...
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В общем, престарелые дерьмократы опять обосрались и этим неудачным выпадом против Трампа лишь укрепили его позиции. "Ви наш великий наставник", - Зеленський - Трампу в опублікованій Білим домом стенограмі - Цензор.НЕТ 3436
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Ты очень поспешно и глупо так отзываешься об одной из сторон политики США. Эти "дерьмократы" сильно выступили против рашинской падали. И на данный момент имеют немалый весв политикуме всего мира.Ты, наверное, старый коммунистический маразматик? Либо глупее бревна. Впрочем, всё равно.
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Оце він вилизав Трампу... аж до товстої кишки язиком дістав!
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Наш гений умудрился обосрать Меркель и Макрона.
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Они и дальше могут продолжать "выражать озабоченность" и дорого продавать своё особое мнение.
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А теперь, вместо озабоченности, будут говорить - Вы сами там неплохо разбираетесь...
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Толку ноль от их озабоченности.
"Жалкие и ничтожные личности" (с) Паниковский
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Мда, Зеленський насрав демократам серьезно, а вони потенційно були союзниками України. ППЦ так обіграти б. Твою мать!
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В задницу таких союзников...политические импотенты.
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Ожидается массовый бомболейро и пердимонокль от команды шоколадных холуев.
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бу га га
а Зеленский сказал что это конфедициальный разговор был , а Белый дом взял и распечатал стенограму .....жесть
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"United States has been very very good to Ukraine. I wouldn't say that it's reciprocal necessarily because things are happening that are not good but the United States has been very very good to Ukraine."

Трамп намекает на то, что Штаты очень-очень хорошо относятся к Украине, но это не всегда взаимно. Да, это намек с угрозой.
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зеленський вміє підлизатись.
лестощам в коломойського навчений..
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то, что вилланы называют *подлизаться*, в высших кругах считается дипломатией.
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"I heard you had a prosecutor who was very good and he was shut down and that's really unfair.·A lot of people are talking about that, the way they shut your very good prosecutor down and you had some very bad people involved."

Трамп рассказывает про хорошего украинского прокурора, которого уволили плохие люди. Про кого это он?
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Прокурор Шокин, которого со скрипом уволил Порошенко
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Это несравненный плокулол Югик, залез в этот международный скандал, ценой потери репутации страны.
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а де текст стенограми українською???
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Надеюсь что опубликуют стенограмму разговора зе и *****.
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Если это только так и было, то для Украины это самый лучший выход из ситуации - нельзя примыкать ни к одному лагерю на данном этапе выборов США, это реальное гаданье на ромашке, кто выйдет в следующие президенты, Порошенко на этом обжегся.
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На чём он обжегся? Что можно предъявить конкретно, кроме раздутой зрады?
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За политический заказ Трампу хотят импичмент сделать, а за исполнение политического заказа Зеле придьявить нечего??? Ну поцелуй его тогда в сраку.
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Зефаны, это он вас болотом обозвал. Білий дім опублікував стенограму розмови Зеленського з Трампом - Цензор.НЕТ 9782
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Це по літературному. А по народному - всраним гімном. ЗЕленим.
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Судя по стенограмме, Зеленский обещал, что дело рассмотрят открыто и законно. Все нормально
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У зебов, как всегда, ума не хватает. Предположим, что на Байдена что-то есть, тогда он будет продолжать поддерживать Украину, если в компромате было дело, пока это не обнародуют...
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За одни только минские договорняки педро нужно было повесить. Именно он сдал интересы Украины, в угоду раше и прорашистким западным деятелям. Текст даже путинских условий минских соглашений был ничто, по стравнению с унизительными, кабальными и разрушительными для Украины, авторства порошенко, выслуживающегося перед рашей и продажным западом. Кому интересно, почитайте Илларионова относительно политики порошенко. Никогда не сомневался, что порошенко - враг Украины, которому плевать на Украину и её будущее. Его дом - не Украина. Оно мнит себя европейским деятелем, а Украина - всего лишь трамплин для этого.
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Зеля даже когда уже стал президентом, все равно продолжает оскорблять Украину, украинцев и своих зефанов.
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Я тоже продолжаю нелестно отзываться о зебилах. Выберите меня президентом! Білий дім опублікував стенограму розмови Зеленського з Трампом - Цензор.НЕТ 941
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А как насчёт рояля? Удастся одну клавишу шириной примерно 21 мм нажать, не задев вторую?
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Самое интересное, что Трамп сожалел об украинском прокуроре, которого "убрали", то есть о Юге кагтавом. Который помогал Трампу топить Байдена посредством его сына....

Очередное подтверждение тому, в какую халепу втянул Украину барыга-мародер со своим кум-плокулолом, ради того, чтоб остаться у власти и еще 5 лет грабить украинцев.... А расхлебывать всё это дерьмо приходится Зеленскому! И при этом Климкину, зятю "орденоносца за взятие Крыма", хватает совести вещать, что "Украина навсегда останется в истории США в связи с импичментом их президента"! К кому предъявы, чучело кагтавое? К твоему сывочолому шефу-барыге? А чё раньше-то молчало??? Білий дім опублікував стенограму розмови Зеленського з Трампом - Цензор.НЕТ 6710
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Петекантропу нечего ответить и вход идет хамство как у пети - то за нос схватит, то шапку сорвет.
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Он имел в виду Шокина, которого якобы убрали по просьбе Байдена
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Ничто и никто не сравнится с порошенко и его деятельностью по уничтожению Украины, как страны и государства. Такого не было НИКОГДА в новейшей истории Украины. Есть ошибки, а есть осознанная деятельность политика. Порошенко расплачивался Украиной и её будущим в угоду её врагам и собственному безбедному и, как оно думало, успешному политическому будущему житью-бытью за пределами Украины.
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Вот это всё, имею в виду импичмент Трампа, дело рук одного человека, Байдена, по ходу для него как и для Порошенко власть любой ценой это норма в их жизни, а то что сын вор ему плевать, и причём вор в энной степени. Политика это грязь конечно, но американцам которые поддерживают Байдена, стоило бы пересмотреть свой взгляд.
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Это не президент, а писюн газированный. Для него трамп президент, может и путин тоже?
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а запись разговора? аудиозапись я имею ввиду
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