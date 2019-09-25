 Белый дом опубликовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст стенограммы.
Комментируя победу партии "Слуга народа" на парламентских выборах, Зеленский сказал: "Мы усердно работали, и я хочу признаться вам, что использовал возможность учиться у вас. Мы переняли ваши навыки и опыт и использовали их в качестве примера на выборах".
После Зеленский добавил, что в Украине сейчас "болото", которое нужно "осушить".
"Мы привели много новых людей. Не старых политиков, не типичных бюрократов. Потому что мы настроены на новый формат, новый тип правительства. И вы для нас большой наставник и в этом", - подчеркнул он.
Следует отметить, что публикация данной стенограммы произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.
Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
Ситуативно ищет личной выгоды ? Или хочет снять для Трампа предвыборный фильм, про американского Голобородька на лисапедике...
Для Зе это выгодно может быть .
В чем выгода для Украины? Политики США - не квартал 95, над ними не посмеешься.
- Грузины хуже, чем армяне!
- Чем же они хуже!?
- Чем армяне...
якщо стане...
якщо захоче..
задо..уя "може",Єршов...)
вот когда выиграет -тогда и квакайте
Там посмотрим, конечно. Может и пронесет...
Придётся "играть" за какую-то команду, правую или левую)
"Жалкие и ничтожные личности" (с) Паниковский
а Зеленский сказал что это конфедициальный разговор был , а Белый дом взял и распечатал стенограму .....жесть
Трамп намекает на то, что Штаты очень-очень хорошо относятся к Украине, но это не всегда взаимно. Да, это намек с угрозой.
лестощам в коломойського навчений..
Трамп рассказывает про хорошего украинского прокурора, которого уволили плохие люди. Про кого это он?
Очередное подтверждение тому, в какую халепу втянул Украину барыга-мародер со своим кум-плокулолом, ради того, чтоб остаться у власти и еще 5 лет грабить украинцев.... А расхлебывать всё это дерьмо приходится Зеленскому! И при этом Климкину, зятю "орденоносца за взятие Крыма", хватает совести вещать, что "Украина навсегда останется в истории США в связи с импичментом их президента"! К кому предъявы, чучело кагтавое? К твоему сывочолому шефу-барыге? А чё раньше-то молчало???