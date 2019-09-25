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Все про:Литва (1338) США (15390) военнослужащие (4309)

 США развернут танковый батальон на границе Литвы и Беларуси

500 военнослужащих армии США прибывают в Литву на ближайшие полгода. С собой они везут 30 танков "Абрамс", 25 боевых машин пехоты "Брэдли", 70 колесных транспортных средств.

В Литве будет дислоцирован 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США. Его развернут на на военном полигоне около города Пабраде примерно в десяти километрах от границы с Беларусью. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

"Литва неоднократно принимала подразделения войск США, но это проводилось в рамках конкретных учений. На этот раз американские войска собираются не для международных учений, а для долгосрочного развертывания", - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Речь идет о прибытии порядка 500 военнослужащих США, а также тяжелой техники - 30 танков "Абрамс", 25 боевых машин пехоты "Брэдли", 70 колесных транспортных средств. Планируется, что американский батальон будет находится в Литве до весны 2020 года.

"Мы последовательно и терпеливо стремимся к расширению долгосрочного военного участия США в Литве и во всем регионе. Поэтому долгосрочное пребывание батальона армии США является хорошей новостью и результатом наших долгосрочных усилий и инвестиций. Силы США являются очень важным сдерживающим фактором и будут способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе", - заявил Кароблис.

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Американские военные будут "сотрудничать и тренироваться с литовскими коллегами и другими союзниками, обмениваться опытом при осуществлении механизации сухопутных войск Литвы".

После оккупации Россией Крыма и начала военной агрессии на Донбассе в каждой из стран Балтии в 2014 года было размещено по роте американских военных. Они находились в этих странах до осени 2017 года, а после были отведены, так как в Литве, Латвии и Эстонии были дислоцированы международные батальоны НАТО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150401
 
   
 Топ комментарии
 
Любое присутствие НАТОвцев, американских военных(допустим в рамках учений, командировок и т.д) 100% гарантирует ненападение путинской РФ.
Путен в отличии от тех же исламских террористов испытывает перед амерами благоговейный трепет и комплекс неполноценности.
Новая администрация делает правильный курс на практическое сотрудничество с НАТО.
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Вот-бы несколько таких батальонов разместить на границе Украины с дикой обосранной ордой расеей. Куйло захлебнулся-бы в своих соплях
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Маск сголовой не дружит. "Таких" - это значит таких о которых написано в статье. Лапотников можешь к себе в германию забрать.
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Нам би таких миротворців на лінію фронта з кацапами.
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Зеленский предлагает российских миротворцев , вам подходят ?
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Маск сголовой не дружит. "Таких" - это значит таких о которых написано в статье. Лапотников можешь к себе в германию забрать.
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Подходят, но частично. Пришлите их головы.
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Такие миротворцы бывают только там где войны нема США развернут танковый батальон на границе Литвы и Беларуси - Цензор.НЕТ 7208
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Любое присутствие НАТОвцев, американских военных(допустим в рамках учений, командировок и т.д) 100% гарантирует ненападение путинской РФ.
Путен в отличии от тех же исламских террористов испытывает перед амерами благоговейный трепет и комплекс неполноценности.
Новая администрация делает правильный курс на практическое сотрудничество с НАТО.
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Поучи своего несменяемого колхозника взаимодействовать с нато. И, да, кто такой "путин". Если имеешь в виду )(уйло, то так и называй. У нас нет благоговения перед этим червяком, как в БССР.
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Вот-бы несколько таких батальонов разместить на границе Украины с дикой обосранной ордой расеей. Куйло захлебнулся-бы в своих соплях
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)(уйло уже призвал Европу отказаться от размещения ракет. Наверное чувствует приближение шухера.
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Подарю участок в п.Пески, с видом на ДАП, под базу НАТО
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А белорусские партизаны - это кто? Чем они сейчас занимаются?
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Родина моя, Белоруссия.
Песни партизан,
Сосны да туман (с)
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миють танки кацапам,та ще кормлять тих танкістів
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Готовятся к присоединению Беалруси к РФ?
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