 В "Линк-Медитал" заявляют, что компания-конкурент "Диавита" подделывает документы ради победы в Prozorro

Об этом говорится в обращениях компании "Линк-Медитал" со ссылкой на анализ документов, представленных конкурентом в систему Prozorro.

В частности, компания "Линк-Медитал отмечает, что в апреле 2019 года ООО "Диавита", приняв участие в процедуре закупки, распространило в системе Prozorro ложную информацию о характеристиках товаров (расходных материалов для диализа).

"Своими действиями ООО "Диавита" распространяет среди неопределенного круга лиц ложные сведения о потребительских свойствах, характеристиках предлагаемой им продукции, что вводит в заблуждение потребителей и заказчиков, а значит и влияет на их намерения относительно приобретения продукции этого предприятия. Своими действиями ООО "Диавита" наносит ущерб нашей деятельности как потенциальному участнику процедуры закупки", - говорится в обращении компании "Линк-Медитал" в Административную коллегию Киевского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), копией которого располагают Українські Новини.

Также руководство "Линк-Медитал" просит АМКУ наложить штраф на конкурента. "Анализ тендерного предложения ООО "Диавита" (код ЕГРПОУ 39246308) дает основания считать, что в составе предложения есть информация, которая содержит признаки такой, которая вводит в заблуждение из-за наличия ложных сведений о характеристиках товара. Такие действия содержат состав нарушения, предусмотренного ст.15 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", - говорится в обращении.

В то же время в обращениях компании "Линк-Медитал" сообщается, что в период с 2017 по 2019 год ООО "Диавита" заключала с заказчиками договоры "по результатам проведенной переговорной процедуры" - якобы на основании отсутствия конкуренции, при наличии решения АМКУ о существовании конкуренции. Одним из постоянных заказчиков оказался Департамент здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации. В связи с этим руководитель "Линк-Медитал" также обратился к председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой.

Кроме того, ООО "Линк-Медитал" направило соответствующие официальные обращения к руководителям компетентных правоохранительных органов, а именно председателю СБУ Ивана Баканову, директору НАБУ Артёму Сытнику и руководителю Нацполиции Сергею Князеву с просьбой инициировать открытие уголовного производства и внесение сведений о совершении уголовного преступления в ЕРДР в отношении должностных лиц ООО "Диавита" и Департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.369, ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины.

ООО "Линк-Медитал" - поставщик продукции для диализа на территории Украины, официальный дистрибьютор производителя Fresenius Medical Care (Германия).