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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11207) кадры (487) увольнение (1705)

 Кабмин провел ряд увольнений и назначений в министерствах и госструктурах

На своем заседании 25 сентября Кабинет министров Украины провел ряд увольнений и назначений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный квартал.

Правительство уволило руководителей ряда государственных структур. В частности,

- главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК) Сергея Кузьмина;

- руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка;

- руководителя Государственной архивной службы Татьяну Баранову;

- руководителя Национального агентства по вопросам государственной службы Константина Ващенко;

- руководителя Государственного агентства резерва Вадим Мосийчук и его заместителя Дмитрия Булатова;

- председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко.

Правительство также уволило председателя Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.

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Среди других кадровых решений Кабмин уволил четырех заместителей председателя Фонда государственного имущества: Виталия Герца, Елену Короткую, Юрия Никитина, Виталия Трубарова. Кроме этого, уволили заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря.

Во время заседания Правительство приняло заявления об увольнении и.о. председателя Укравтодора Славомира Новака (с 1 октября 2019 года) и председателя Национальной полиции Сергея Князева.

Кроме того, уволили Алексея Перевезенцева с должности государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли и Владислава Андронова с должности государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия.

Правительство назначило нового главу Национальной полиции - генерала полиции третьего ранга Игоря Клименко.

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Среди других назначений - заместители министров и государственный секретарь.

В Министерстве финансов назначили заместителя Министра Павла Ходаковского и государственного секретаря Министерства Константина Ващенко.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - первого заместителя Антона Колумбета.

В Министерстве юстиции - заместителя Министра по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко.

Правительство также уволило трех заместителей Министра внутренних дел и назначило шестерых.

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В Министерстве цифровой трансформации государственным секретарем Министерства назначен Александр Рыженко.

Источник: https://censor.net.ua/n3150398
 
   
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робота кипить, одні шахраї змінюють інших, і просто міняються місцями. Дуже схоже на безкінечне чаювання Кролика з Країни Чудес.
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А хмыря с косичкой - В. Лапу, дай на лапу еще не уволили?
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- очільника Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Сергія Кузьміна;
- керівника Державної служби геології та надр Олега Кирилюка;
- очільницю Державної архівної служби Тетяну Баранову;

Серед інших кадрових рішень Уряд звільнив чотирьох заступників голови Фонду державного майна: Віталія Герца, Олену Коротку, Юрія Нікітіна, Віталія Трубарова. Окрім цього, звільнили заступника голови Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара.

ось і до них"руки дійшли" )
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