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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2956) ООН (2839) обновление (2)

 Зеленский: Мы не ставим под сомнение авторитет таких организаций как ООН, но механизмы начинают давать сбой

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил, что такие международные институции как ООН нуждаются в обновлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности, Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, эти механизмы, а, следовательно, нуждаются в обновлении. Организация Объединенных! Наций… Но будем откровенны, являются ли нации сегодня действительно объединенными? А даже если так, то что именно объединяет их? Это бедствия, катастрофы, войны", - сказал он.

Зеленский указал, что Украина помнит об уроках истории, и всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир цивилизованным путем, делала шаги на пути к международной безопасности.

"Например, когда отказалась от ядерного потенциала, который на то время, между прочим, был больше, чем у Великобритании, Франции и Китая вместе взятых. Потому что нам, знаете, казалось, что все мы строим другой новый мир, в котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали его, не нужно иметь ядерное оружие. В котором тебя будут уважать за дела, а не за наличие ядерных боеголовок", - отметил он.

Президент заявил, что в этом "новом" мире Украина потеряла часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан.

"Именно поэтому кто, как не Украина, имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил?", - считает он.

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Зеленский убежден, что звучащие сегодня с самой высокой в мире трибуны ООН призывы к справедливым изменениям, праведные обещания, провозглашение новых инициатив должны быть всегда подкреплены реальными делами.

"Потому что в современном мире, где человеческая жизнь стоит 10 долларов, слова давно уже обесценены", - добавил он.

Президент Украины напомнил, что в 1945 году ООН была создана "для поддержания и укрепления мира и международной безопасности".

"Но что делать, когда в опасности сама основа международной безопасности? Ведь любая война сегодня: в Украине, Сирии, Ливии, Йемене или другом уголке планеты, независимо от количества ее жертв, - это самая большая угроза всей цивилизации", - подчеркнул он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150396
 
   
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Зеленский: Мы не ставим под сомнение авторитет таких людей как Пуйло, по этому отводим войска Зеленский: Мы не ставим под сомнение авторитет таких организаций как ООН, но механизмы начинают давать сбой - Цензор.НЕТ 6162
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Это ВАШИ мысли или вашего хозяина из Кремля. От Зеленского я такого не услышал.
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Зеленський теж не ідеал.
Грає під сопілку фуйла.
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ЗЕльцман много пурги процициронил, но ********* так агрессором и не назвал. Если вникнуть в то что он проскрипел, выявляется следующее: тенора Слипака убили шахтёры- опочленцы со снайперской винтовки калибром 12,7мм. которую откопали в шахте
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я могу найти видео и сказать на какой он минуте сыграл
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Так це не в ООН таке треба говорити, а в НАТО. Та все одно ніхто не слухав, прокатить.
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