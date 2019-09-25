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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2956) ООН (2839)

 Надеюсь, что разговоры о Третьей мировой войне являются осознанием угрозы для планеты, а не анонсом, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что человечество найдет способы урегулировать конфликты мирным путем, ведь каждая война - это угроза всей цивилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил с трибуны Генассамблеи ООН.

Зеленский отметил, что в течение всего времени существования человечество постоянно находило новые способы для преодоления расстояния, передачи информации, лечение болезней, и только одно остается неизменным: противоречия между народами и государствами до сих пор решаются не словами, а ракетами.

"Not by word. But by war (англ. "Не с помощью слова, а путем войны". - Ред.)", - подчеркнул Зеленский.

Президент возмущен тем, что в XXI веке "люди разумные" убивают друг друга.

"Любая война сегодня - в Украине, Сирии, Ливии, Йемене или ином уголке планеты, независимо от количества ее жертв - это самая большая угроза всей цивилизации", - подчеркнул он.

"Кто-то сейчас говорит, Третьей мировой войны не будет, будет последняя. Надеюсь, что эта фраза – это осознание угрозы для планеты, а не анонс. Спасибо", - сказал он, завершая свое выступление в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150394
 
   
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И по этому чтобы больше не было войны в Украине Зеленский решил просто сдаться ?
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Решил сдать всех заграничных порохоботов в военкоматы. Собирай вещи - на войну пойдешь.
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Воевать под предводительством главнокомандующего членограя который умеет только отводить войска ? Надеюсь, что разговоры о Третьей мировой войне являются осознанием угрозы для планеты, а не анонсом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1005
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Нужно было шуткануть и объявить войну США и сразу сдаться, ну в стиле 95го квартала Надеюсь, что разговоры о Третьей мировой войне являются осознанием угрозы для планеты, а не анонсом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2276 Трамп бы оценил!!!
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