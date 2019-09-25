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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2956) ООН (2839)

 Зеленский: Моя задача - завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий, но не ценой жизни граждан

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил, что завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий является его первоочередными задачами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира является моей задачей. Но не ценой жизни наших граждан, свободы или права Украины на собственный выбор", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы нуждаемся в мировой поддержке, в современном мире больше нет чужой войны, - Зеленский на заседании Генеральной ассамблеи ООН. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3150390
 
   
 Топ комментарии
 
Бывают победители и бывают побежденные, третьего не дано. Как ты шмаркля собираешься войну заканчивать? И вообще, кто теперь наживается на войне?
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То есть Зеленский предлагает сдаться кацапам чтобы не было больше жертв ?
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втреттє переслухав запис промови на https://www.5.ua/polityka/heneralna-asambleia-oon-u-niu-yorku-vystup-volodymyra-zelensoho-transliatsiia-199861.html
Жодного разу не назвав ворога агресором і окупантом; жодного разу не згадав про РФ. Лише натяками.
Навіть тут,нв слугоуордовському ресурсі https://uatv.ua/volodymyr-zelenskyj-publichno-nazvav-rosiyu-agresorom-povnyj-tekst-vystupu-v-oon/ - в заголовку "Володимир Зеленський публічно назвав Росію агресором: повний текст виступу в ООН" - брехня. Не назвав!
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ЗЕторчёк много пурги процициронил, но ********* так агрессором и не назвал. Если вникнуть в то что он проскрипел, выявляется следующее: тенора Слипака убили шахтёры- опочленцы со снайперской винтовки калибром 12,7мм. которую откопали в шахте
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"Закінчення війни, але не ціною життів." Тобто люди віддали життя просто, щоб повоювати? Люди життя віддали за суверенітет, за європейський вибір, за мову і віру в тому числі, за те, 8о готовий Зєлєнскій використати, як ціну.
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Бывают победители и бывают побежденные, третьего не дано. Как ты шмаркля собираешься войну заканчивать? И вообще, кто теперь наживается на войне?
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Как кто ? ЗЕ команда же сказала что теперь на войне наживаются добровольцы чтобы получать квартиры на халяву
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Привет, в "Тесле" мне не нравится угловатость и сорт кожи в салоне, а также руль и "торпеда", исправь.те.
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Кто был победителем и побежденным в советско-финской войне?
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Совок - победитель, Финляндия - побеждённая.
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Таблицю множення також тут треба доповісти?
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Война закончилась после Дебальцево. Украина её проиграла. От того признаём мы это или нет реальность не меняется.
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На Генасамблеї ООН Росія намагається створити собі образ "миротворця" в російсько-українському конфлікті. Кілька тижнів напередодні у ЗМІ тільки і говорили про "Штайнмаєра", а для підсилення свого образу "миротворця" провели обмін полоненими
Оригінал на foreignpolicy.com.ua.
Судячи з інформаційних імпульсів із РФ, від ідеї впарити "Формулу Штайнмаєра" Україні Росія не відмовилась, а тільки відтермінувала її. Відмова України від підписання згаданої "формули" стане основною темою виступів російської дипмісії з тим, щоби виставити Україну у світлі сторони, що нездатна до будь-яких домовленостей.
І справді, гортаючи стрічки новин інформаційних видань, середньостатистичний європеєць не розуміє: чому ж Україна не погоджується на компроміс зі своїми особливими регіонами?
В західному інформаційному полі відсутні пояснення України щодо її мотивацій. Натомість, численними проросійськими каналами донесення інформації на захід шириться наступне: "Україна на тимчасовій основі надає Донбасу особливий статус у день виборів, а якщо Європа вибори визнає чесними, то особливий статус має стати, згідно з українськими законами, постійним".
Виглядає все цілком пристойно. Подається все так: дайте людям провести вибори. Шукайте компроміс і живіть мирно. Ось вже Франція, Німеччина та Росія вам допомагають порозумітися, а Україна все не хоче миру.
Але для України, зважаючи на відсутність будь-якого впливу на тимчасово-окуповані території, такий варіант є неприпустимим. Представник України у Нормандській групі Леонід Кучма не поставив свого підпису і таким чином не прийняв цих умов для України. Міністр МЗС України Вадим Пристайко пояснив непідписання "технічним непорозумінням".
У чому небезпеки "формули Штайнмаєра" для України? Можна припустити, що причиною неприйняття Кучмою умов "формули Штайнмаєра" стали пункти про амністію бойовиків російсько-терористичних військ, проведення «виборів без вибору» за внутрішньоросійською схемою, а потім - можливість територій з особливим статусом впливати на формування курсу держави в цілому. Це, безумовно, неприйнятні і небезпечні речі для України.
Однак, поза увагою аналітиків опинився факт повної відсутності Росії, як сторони конфлікту.
Ще раз: Росії немає у "формулі Штайнмаєра" як сторони, на яку покладаються певні обов'язки та відповідальність. Росії немає, як і Німеччини, Франції та США. Таким чином, вона, зі статусу сторони конфлікту, набуває статусу консультанта, який сприяє вирішенню "внутрішньоукраїнського" конфлікту.
ОРДЛО ж, в особі підконтрольних кремлю його керівників, отримує переговорний статус на рівні з Україною і стає об'єктом міжнародної політики.
Використовуючи міжнародну трибуну, на наступній Генасамблеї ООН Росія битиме Україну саме непідписанням "формули Штайнмаєра" і основним завданням України має бути пояснення світові "на пальцях", чому ця "формула" є згубною для нас. А також розвіяти ілюзії того, що вона здатна надати поштовх до встановлення миру і є лише прихованою картою в рукаві досвідченого російського шулера.
Михайло Салітра Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/09/25/formula_shtaynmaiera_1653909
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Ще раз: Росії немає у "формулі Штайнмаєра" як сторони, на яку
покладаються певні обов'язки та відповідальність. Росії немає, як і
Німеччини, Франції та США. Таким чином, вона, зі статусу сторони
конфлікту, набуває статусу консультанта, який сприяє вирішенню
"внутрішньоукраїнського" конфлікту.
ОРДЛО ж, в особі підконтрольних
кремлю його керівників, отримує переговорний статус на рівні з Україною і
стає об'єктом міжнародної політики.\\\\\\\\\\\\\\

Попа.ли ми твердо коротше Зеленский: Моя задача - завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий, но не ценой жизни граждан - Цензор.НЕТ 8729
де ж моя "кравчучка"?
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Да у нас на дороге погибает в десятки раз больше чем в зоне ООС... так что заява не считается искренней...
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То есть Зеленский предлагает сдаться кацапам чтобы не было больше жертв ?
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+ реинтегрировать окупированый донбасс вместе с кацапской армией, которая будет иметь право вето в украинском парламенте.
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Ведь Зеленский обещал за пол-года закончить войну. За такой срок никак кроме сдачей Украины в плен России(под видом внедрения в тело государства контролируемой Россией территории с огромным количеством наемников путина) закончить войну нереально.
Зеленский не стого конца начал. Сначала нужно навести порядок в Украине и сделать страну богатой и сильной. Мир со слабой стороной возможен только за счет этой слабой стороны.
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у тебя листва в кикиморе завяла, *************. Не похож ты на зеленый кустик хоть ты лопни.
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втреттє переслухав запис промови на https://www.5.ua/polityka/heneralna-asambleia-oon-u-niu-yorku-vystup-volodymyra-zelensoho-transliatsiia-199861.html
Жодного разу не назвав ворога агресором і окупантом; жодного разу не згадав про РФ. Лише натяками.
Навіть тут,нв слугоуордовському ресурсі https://uatv.ua/volodymyr-zelenskyj-publichno-nazvav-rosiyu-agresorom-povnyj-tekst-vystupu-v-oon/ - в заголовку "Володимир Зеленський публічно назвав Росію агресором: повний текст виступу в ООН" - брехня. Не назвав!
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"На этом пути сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины",
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да-да, "це війна внаслідок російської агресії проти України" - але це не відповідає заявленому "Зеленський публічно назвав Росію агресором".
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"На этом пути сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины"
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Че, реально не назвал Рашку агрессором?
И не сказал "кто именно" дал КимЧенИрии ЯО?
И Иран кто подбадривает?
И теракты в Европе делает и бешенцев наслал?
И за хакеров - тоже ниче не сказал?

А зато он такой смешной, вот. Зеленский: Моя задача - завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий, но не ценой жизни граждан - Цензор.НЕТ 2758
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Не прикидывайся дурачком - к чему тут Ким Чен Ир, Иран и теракты в Европе?
И то, шо Зюзя смешной тоже до лампады. У нас каждый день бойцы гибнут, а клоуну смешно.
ОН НЕ НАЗВАЛ РАШУ АГРЕССОРОМ! А это главное - он стелется перед рашей
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"На этом пути сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины",
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ты еврей?
я же и написал - что если он не назвал Рашку - говном, то это нехорошо.
че мне война если Рашка мировой террорист, и именно на это нужно давить(если быть дипломатом).
Им насрать на Днобасс, но не насрать на то шо Рашка кормит оружием Кима. И проводит там испытания ЯО.
Где тонко - нужно давить. Им "тонко" - мировой терроризм, значит нам надо бить в эту точку.
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А как он собрался удовлетворить зверское самолюбие Пуйла? Ведь тому нужна хоть какая-то победа Московии в данной войне.
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Чому обіцяли прозорі конкурси на посади відповідно до «розуму, освіти, таланту і совісті», а при владі знову куми, бізнес-партнери, дружбани та родичі? Бо вони, безперечно, талановитіші й розумніші за інших?

Чому обіцяли безкомпромісно боротися з олігархами - натомість, бородатий чудило спокійно курить цигарки в кабінеті президента, отримує знижки на електроенергію для своїх феросплавних заводиків і перебуває за крок від «компромісу» щодо «ПриватБанку»? А, точно, він же просто звичайнісінький бізнесмен, а не якийсь там підлий олігарх, чи не так?

Чому обіцяли, що «простий вчитель має жити, як президент», а бюджет на Міністерство освіти чомусь значно зменшено, плюс скасовано заплановане ще попередньою злочинною владою підвищення освітянам зарплат? Чи це була просто красива фраза для вірусного промо-ролика серіалу?

Чому обіцяли доступну ******* медицину, а новий міністр охорони здоров'я вже оголошує про згортання найуспішнішої на сьогодні реформи в Україні? Бо фармацевтична мафія не зможе заробляти на схемах закупівлі ліків?

Чому обіцяли доступну комуналку, але соціалку і субсидії раптом урізано на 7 (!!!) мільярдів гривень? Це через те, що не буде грошей для «компенсації» бородатому бізнесмену? До речі, скоро ми вже побачимо його фото в кабінеті президента в халаті й із «тьолками» в обнімку?

Чому обіцяли зниження податкового тиску, а натомість введено нові податки для IT-сектору, заплановано тотальне впровадження касових апаратів для ВСІХ підприємців і проголошено повну фіскалізацію? Це для того, щоб люди не шукали «роботу в Польщі»?

Чому обіцяли відстоювання територіальної цілісності та суверенітету, а починається мутна реалізація нікому незрозумілих «формул Штайнмаєра», в бюджеті на наступний рік значне скорочення витрат на армію, а на передовій уже перебої з боєкомплектом? Ми вже перемогли? Чи «проста дагаварілісь пасрєдінє»? А ось ця «пасрєдіна» нікому не злипнеться?І, врешті-решт, чому витрати на «народного» президента та його велосипед значно перевищують витрати на бариг і їхні кортежі? Адже ще буквально півроку тому «крали так, як ще ніколи не крали»?
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Ловите момент - сеанс виртуозной и циничной брехни! Ария: "Я продал всех ху@лу, чтоб никто не погиб!" Исполняет зеленая шмаркля... Соло на рояле в антракте идет бонусом...
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Суд вернул Коломойскому контроль над Днеправиа и днепровским аэропортом

Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимуществ Украины к ООО «Галтера» в деле о разрыве договора купли-продажи 94,6% акций компании «Днеправиа».
Дело это рассматривается в судах уже «по второму кругу». Сначала в 2017 году Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск ФДМУ, потом в 2018 Днепропетровский апелляционный суд отменил это решение и наконец в 2019 году Верховный суд отправил дела на повторное рассмотрение.
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Теперь я не сомневаюсь что сопля торчек...
Про рашку как бандита и агрессора не слова..
Далеко тебе вошь бельевая, до Порошенко..
Смешно смотреть это недорозумение, и не заплакать..
Господи, спаси и сохрани Украину!
И кстати..
Шмаркля полностью ложится под мертвечука..

Не президент он, а самозванец..
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