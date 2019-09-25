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Все про:Зеленский (2956) США (15390) Трамп (2411)

 Демократам стоит извиниться после того, как они увидят стенограмму телефонного разговора с Зеленским, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы должны будут извиниться после того, как будет опубликована стенограмма его разговора с Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Будут ли демократы извиняться после того, как увидят, что было в телефонном разговоре с украинским президентом? Им следует это сделать, безупречный телефонный разговор - мы их удивим!", - говорится в сообщении.

Накануне Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выступил с требованием предоставить на рассмотрение стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было незаконных требований к украинской власти.

Позже Трамп пообещал 25 сентября обнародовать стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Демократам стоит извиниться после того, как они увидят стенограмму телефонного разговора с Зеленским, - Трамп 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150389
 
 
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- Видите, господа, - жаловался он шкафу и фикусу, - как со мной обращаются мои родственники!.. Не признаю никаких родственников! (с)
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угу, да и домой пора. жаль, тут столько перспективных рабочих тем впереди. Но КЗОТ есть КЗОТ, нужно его чтить!!!
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)))))), интересно, сколько стоит правильная стенограмма..!?
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Главное, нашему президенту не продешевить.. ))))))
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Доклад написан сотрудником разведки.
А у рыжего понятия странные Из за его длинного языа уже пришлось эвакуировать ценного завербованного агента
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Давай уже стенограмму, раз пообещал. Или стенографистка заболела?
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А порохоботам - принять смертельную дозу карамели Демократам стоит извиниться после того, как они увидят стенограмму телефонного разговора с Зеленским, - Трамп - Цензор.НЕТ 4252
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у вас на-раше тока карамель народу по карману? другое в русскую голову не приходит?

как там погодка в Ольгино, кста?
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И лицо среднеазиаццкого происхождения тебе, тролль, лайк поставило. А варнякало, что из Киева. Смешные вы
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Якщо це був "безупречный телефонный разговор", то чого Трамп намагався приховати, про що йшла мова, а узеленський сказав, що це приватна розмова?
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трамп дурак, а клоун-из-квартала - его подстилка и самостоятельно ничего не говорит.
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Трамп дурак, Зеленский клоун, кажется вам наверное симпатичен Путин.
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Свыня ему симпатична. А кто с этим несогласен тот....Правильно! Кацап и огенд кримля Демократам варто вибачитися після того, як вони побачать стенограму телефонної розмови із Зеленським, - Трамп - Цензор.НЕТ 6447
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А потому, что у него больше ума, чем у тебя. Купил он демократов и возможно придеться извиниться. Єто политика.
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Опять облом у порохосвиней с импичментом..?
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свинорос, чого ти тут розторохтівся?
Порохоботи підтримають Зеленського у всіх його справах протидії підарашці.
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Диму без вогню не буває.
І Трамп дійсно майже відмовив нам у підтримці.
А що ж стало причиною ?
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легко.
якщо поцієнт їздив на Москву і там сюсюкався з офіційними рожами(КДБ), то поцієнт як мінімум, ненадійний.
норм. людина не буде називати упира хорошим чуваком, просто тому шо є Гугл - ввести "російська дярьовня" і подивитись фото бидла і руїн(Мусоліні ж напав недавно, як вони кажуть)
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Ерунда.Трамп обманул путина.пообещал карлику отменить помощь Украине.а сейчас говорит-Это не я😁
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Ясно что надо поддерживать Трампа(если он добрый), ибо эти уроды.... ну, ведьма и джо байден - натуральные "рептилоиды". Дурацкая мимика и повадки выдают ублюдков.
Но и Донни - тоже перец еще тот. Вроде немец по генам, то есть заложена любовь к Рашке.
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Донні, після того як ти пошлеш ***** подалі.
Тільки після того.
Хай Зеленський йому натякне.
Товсто.

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Ну, шо ж, ПОРОХОИДИОТИКИ, смотрите КРИВОЙ, там гавнопольский может шо то и придумает, надоумит шо вам шлепать.
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