 Демократам стоит извиниться после того, как они увидят стенограмму телефонного разговора с Зеленским, - Трамп

Об этом он написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Будут ли демократы извиняться после того, как увидят, что было в телефонном разговоре с украинским президентом? Им следует это сделать, безупречный телефонный разговор - мы их удивим!", - говорится в сообщении.
Накануне Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выступил с требованием предоставить на рассмотрение стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля.
Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было незаконных требований к украинской власти.
Позже Трамп пообещал 25 сентября обнародовать стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Надоело пороть муру?
А у рыжего понятия странные Из за его длинного языа уже пришлось эвакуировать ценного завербованного агента
как там погодка в Ольгино, кста?
Хенде хох
Порохоботи підтримають Зеленського у всіх його справах протидії підарашці.
І Трамп дійсно майже відмовив нам у підтримці.
А що ж стало причиною ?
якщо поцієнт їздив на Москву і там сюсюкався з офіційними рожами(КДБ), то поцієнт як мінімум, ненадійний.
норм. людина не буде називати упира хорошим чуваком, просто тому шо є Гугл - ввести "російська дярьовня" і подивитись фото бидла і руїн(Мусоліні ж напав недавно, як вони кажуть)
Но и Донни - тоже перец еще тот. Вроде немец по генам, то есть заложена любовь к Рашке.
Тільки після того.
Хай Зеленський йому натякне.
Товсто.