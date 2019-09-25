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Все про:Укроборонпром (783) Абромавичус (440)

 "Укроборонпром" станет холдинговой компанией, - Абромавичус

Государственный концерн "Укроборонпром" в ходе реформы оборонно-промышленного комплекса планируют превратить в холдинговую компанию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

""Укроборонпром" проведет тщательную ревизию эффективности своих предприятий-участников и трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений", - сказано в сообщении.

"Нашим главным клиентом является украинская армия, а Министерство обороны Украины - партнер №1. Предприятия-участники Концерна будут делать все возможное для обеспечения наших войск всем необходимым", - цитирует пресс-служба гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.

Укроборонпром станет холдинговой компанией, - Абромавичус 01

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Холдинговая компания — это юридическое лицо, которое владеет контрольными пакетами акций других компаний и осуществляет посредством этого общее руководство данными компаниями.

Государственный концерн "Укроборонпром" — объединение многопрофильных предприятий девяти отраслей оборонной промышленности Украины.

В состав концерна входит более 100 предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, а также принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

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Напомним, Айварас Абромавичус был назначен директором государственного концерна "Укроборонпром" 30 августа. Указ о его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. До этого госконцерн возглавлял Павел Букин.

Источник: https://censor.net.ua/n3150387
 
 
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так его же должны были уволить. Он не имеет право занимать эту должность..Сюр.
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Ух этих планов громадье. Вже міністром реформував.
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Я так понимаю, что со Свинарчуками сотрудничество прекращать никто не собирается? "Укроборонпром" станет холдинговой компанией, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 2551
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Абромавичус для меня самый непонятный министр (сорри, топ-гос.менеджер) обязательно промониторю инфу по нему, ну а пока стойкое ощущение - "ни рыба, ни мясо", то ли был при Порохе, то ли не был, вроде особо не воровал, но ничего и не сделал. Сам факт попадания в команду ЗЕ на такую мощную позицию, говорит что это мутный чел, а почему и насколько надо выяснить.
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Господа по работе в Украине у него якобы все хорошо, но есть одно НО!! Абромавичус акционер сбербанка РФ. Напомнию есть три основных банка которые обеспечивают финансовую поддрежку гибридныем мансам ***** это ВТБ, второй забыл и Сбербанк РФ,
И теперь наш Укроборонпром вогзглавляет акционер банка Путина. Как по мне это еще хуже чем Свинарчуки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8E%D1%81,_%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81
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Опят жизни в нашей стране мне подсказывает, что конечным БЕНЯфициаром этого реХформированого холдинга этим реХформатором, станет один гражданин Швейцарии с чисто швейцарским именем "Беня".
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А тем временем на Закарпатье , в Ужгороде, Мукачево - обыски у огромного количества чиновников С участием вертолетов и спецназа.
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