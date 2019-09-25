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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:золото (156) Минюст (1437) Нидерланды (850) суд (22565)

 Производство по скифскому золоту приостановлено до решения вопроса об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, - Минюст

Ходатайство украинской стороны об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело по "скифского золота", передано на рассмотрение суда в Гааге.

Об этом сообщили в Департаменте международных споров Минюста, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня государству Украина было сообщено, что ходатайство об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама было передано на рассмотрение суда в Гааге. Рассмотрение ходатайства в судебном заседании состоится по предварительно согласованной дате - 11.10.2019. В то же время, производство по сути было приостановлено до решения вопроса об отводе, поэтому утвержденный процессуальный график теряет свою актуальность", - сказали в Департаменте.

Ранее сообщалось, что 6 сентября Украина подала ходатайство об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело "скифского золота", и попросила отреагировать на это ходатайство до 11 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд в Нидерландах решением по скифскому золоту подтвердил, что не признает оккупации Крыма, - глава Минюста Петренко

Но 12 сентября секретарь суд сообщил, что председательствующий судья не видит оснований для самоотвода. На следующий день Украина во второй раз подала ходатайство об отводе судьи в Апелляционный суд Амстердама.

Министерству юстиции стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости судьи. В частности, по информации Минюста, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС", то есть фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу "Промнефтьстрой". А представительство интересов "Промнефтьстрой" он осуществлял при тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев по делу о "скифском золоте".

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Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в Украину, а не в оккупированный Россией Крым.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

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Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

Источник: https://censor.net.ua/n3150385
 
 
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Вы реально думаете что Нидерланды отдадут золото Украине после того как они выдали Цемаха ? Производство по скифскому золоту приостановлено до решения вопроса об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, - Минюст - Цензор.НЕТ 616
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Та ні. Віддали цемаха, а скіфське золото буде приємним бонусом мордору.
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Зачем нам амстердамский, гаагский или лондонский суд, когда у нас есть Барышевский районный?
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