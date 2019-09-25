 Мы нуждаемся в мировой поддержке, в современном мире больше нет чужой войны, - Зеленский на заседании Генеральной ассамблеи ООН. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Пять лет продолжается война на Донбассе, пять лет как Россия аннексировала у Украины полуостров Крым. Сегодня, когда существуют тысячи страниц международного права и сотни организаций его защищать, наша страна с оружием в руках отстаивает собственный суверенитет и территориальную целостность", - сказал глава государства.
"Мы нуждаемся в мировой поддержке. Я понимаю, все присутствующие здесь имеют собственную государственную заботу и чужие проблемы не должны волновать вас больше собственных. Но в современном мире больше нет чужой войны. Никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе. Фатальной может стать мысль, что вас это не коснется. Нельзя думать о глобальном и закрывать глаза на детали или, как кому-то кажется, мелочи. Именно так закладывался фундамент для двух мировых войн. Ценой невнимательности, молчания, бездеятельности или нежелания уступать собственным амбициям в конце концов стали десятки миллионов человеческих жизней", - заявил Зеленский.
"Неужели человечество стали забывать эти страшные уроки истории? Украина о них помнит", - сказал президент.
Пора припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню!
як наприклад було припинити криваву бійню в Європі в 1943 році? рецепт?
что ты там припиняти собрался?
Впервые мне, на какое-то время, стало не стыдно за Зеленского.
Во второй половине 90-х пришлось побывать в командировке в белокаменной)
Общаюсь с людьми (вроде-бы). Основной посыл: Хохлы! Вы оборзели. Отбились от рук. Зажали НАШ черноморский флот....... Мы с Украины сделаем танкодром..... и т.д.
Напились уже. Меня их бубнение чуть достало. Плюс водка придала храбрости......
Пытаюсь аппонировать........
Одного спрашиваю:- Ты отккуда? Пауза.... Из Запорожья.............
Второго:- Из Харькова.......
Третий из Сум(((
Говорю:- так кто тут хохлы???????
Потом заткнулись и помирились. Больше вопрос не поднимался)
И таких там- большинство..........
Я их абсолютно не оправдываю, но Таджикам, Киргизам, Узбекам и т.д. абсолютно пох.. на ту Украину. Они не знают, большинство, где она находится)))
А у "наших (тамошних)" какие-то фантомные боли((((((((
А там их тоже немало(((((((
1. - Пойдем, я познакомлю тебя с мудаками,- сказал одному мальчику добрый волшебник.
- Спасибо, не надо,- ответил мальчик,- у меня хватает знакомых мудаков.
- Ты таких не знаешь, это редкие мудаки! - настаивал волшебник.
- А зачем мне с ними знакомится?
- Однажды они определят твою судьбу!
- Почему мою судьбу будут определять какие-то мудаки? - удивился мальчик - у меня есть мама и папа.
- За кого мама с папой проголосовали, те и будут определять твою судьбу,- ответил волшебник.
После принятия первого варианта закона по РРО
№1053-1 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", начальник юридического управления Кабмина (его забыли уволить) прямо перед Гончаруком насчитал 38 нестыковок с законодательством и одно нарушение Конституции. И прямо спросил Гончарука - вы хотите с этим работать, или за это сидеть?
Гончарук позвонил Зеленскому. Закон пересмотрели, внесли изменения.
Сегодня по той же процедуре тот же начальник юридического управления указал уже на 41 нестыковку. И сказал гениальную фразу - от того что это будет бесплатно, оно не станет законным.
2. США отменяют визовый режим, размещают свою военную базу, разрабатывают совместный план по противодействию Северного Потока - 2.
Это все с поляками. Там все гуд.
А что же наш "великий мировой лидер"?
Выше нос, мои деревянные Буратины. Я вам вишенку на торт принес.
Как известно, в Штатах идёт информационная война Трамписты против Байденистов - с визгами с воплями рубятся, перья летят. Всякие FOX против СNN. Везде мелькает Зеленский от NY Times до LATimes. Как вы думаете, акулы пера спокойно отпустят криворожского мальчика?
Не кисните, сегодня - завтра, к сожалению, нас с вами ждет новая порция позора. Оно - в ООН.
3. Сюрреализм.
Зеленский: "Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги."
И это говорит человек, который за 3 года приобрел недвижимости на 300 миллионов гривен, при этом почти все его юрлица - "убыточные", то есть не платят налоги.
4. Итоги клоуна за неделю:
- Цена на газ поднята;
- Импорт угля из-за поребрика увеличился втрое;
- ФОПы поставлены раком;
- Учителя - это мэм;
- Штайнмайер - это сила;
- Клоун - "мировой лидер";
- Янык готовится вернуться;
- С позором изгнан еще один инвестор;
- Клоун ветировал закон о следственных комиссиях, который открывает путь для импичмента;
- Членство в НАТО - не приоритет;
- Прокуроры попали во времена Януковича;
- Качнули экономику на минус 1,7%.
Эй, зебилоиды, вы как там? Вам в глазах еще не печет?
5. (Censored). Вы сделали это вместе, помнишь? Моя ты бубочка....
Просто держу вас в курсе.
6. Редакция приносит свои извинения. Мы допустили грубую ошибку в слове "лидер" вместо буквы "п" мы случайно напечатали букву "л". Виновные уже найдены и наказаны.
И.Лютый