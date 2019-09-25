 Мы нуждаемся в мировой поддержке, в современном мире больше нет чужой войны, - Зеленский на заседании Генеральной ассамблеи ООН. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Пять лет продолжается война на Донбассе, пять лет как Россия аннексировала у Украины полуостров Крым. Сегодня, когда существуют тысячи страниц международного права и сотни организаций его защищать, наша страна с оружием в руках отстаивает собственный суверенитет и территориальную целостность", - сказал глава государства.

"Мы нуждаемся в мировой поддержке. Я понимаю, все присутствующие здесь имеют собственную государственную заботу и чужие проблемы не должны волновать вас больше собственных. Но в современном мире больше нет чужой войны. Никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе. Фатальной может стать мысль, что вас это не коснется. Нельзя думать о глобальном и закрывать глаза на детали или, как кому-то кажется, мелочи. Именно так закладывался фундамент для двух мировых войн. Ценой невнимательности, молчания, бездеятельности или нежелания уступать собственным амбициям в конце концов стали десятки миллионов человеческих жизней", - заявил Зеленский.

"Неужели человечество стали забывать эти страшные уроки истории? Украина о них помнит", - сказал президент.

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