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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:война (3608) Зеленский (2956) ООН (2839)

 Мы нуждаемся в мировой поддержке, в современном мире больше нет чужой войны, - Зеленский на заседании Генеральной ассамблеи ООН. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН призвал мировое сообщество поддержать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Пять лет продолжается война на Донбассе, пять лет как Россия аннексировала у Украины полуостров Крым. Сегодня, когда существуют тысячи страниц международного права и сотни организаций его защищать, наша страна с оружием в руках отстаивает собственный суверенитет и территориальную целостность", - сказал глава государства.

"Мы нуждаемся в мировой поддержке. Я понимаю, все присутствующие здесь имеют собственную государственную заботу и чужие проблемы не должны волновать вас больше собственных. Но в современном мире больше нет чужой войны. Никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе. Фатальной может стать мысль, что вас это не коснется. Нельзя думать о глобальном и закрывать глаза на детали или, как кому-то кажется, мелочи. Именно так закладывался фундамент для двух мировых войн. Ценой невнимательности, молчания, бездеятельности или нежелания уступать собственным амбициям в конце концов стали десятки миллионов человеческих жизней", - заявил Зеленский.

"Неужели человечество стали забывать эти страшные уроки истории? Украина о них помнит", - сказал президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150381
 
   
 Топ комментарии
 
россию агрессором-оккупантом назвал ?
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россию агрессором-оккупантом назвал ?
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"На этом пути сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины",
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Так это война в следствии агрессии или все таки это агрессия ? Агрессией можно назвать оккупацию Крыма, а потом ныть про гражданский конфликт на Донбассе.
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та какой там назвал: шмаркля даже глаз от бАмажки оторвать не может... чтобы увидеть офигевших от его "произношения" толерантных дипломатов))
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Вона не могла, бо нічого про це не знає.
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Той, хто вміє читати. Ти віриш, що він розуміє суть того тексту?
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Уверен, точно так же, что ты неадекват в кубе
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Все вірно.........
Пора припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню!
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як припиняти?
як наприклад було припинити криваву бійню в Європі в 1943 році? рецепт?
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наша страна с оружием в руках отстаивает собственный суверенитет и территориальную целостность.
что ты там припиняти собрался?
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Чмо бла кацапське Юрій Стовба сере тут кацапським гімном на Цензорі, чмо пригожинське під Українським прапором. Скажи це своїм кремлівським, козел Юрій Стовба, й на сам перед перекажи свому "цару" плєшивому з КДБ, Йдіть Нах за порєбрік з України зі своїми війсками довбаними кацап дурний, Пішов Нах з Донбаса та Криму, азіопа московська, курви тоді й буде тільки перемир"я а не війна закінчиця.
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Під час промови Зе його ніхто не слухав, бо ця війна цікавить лише Україну.
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М-да. Потужна мырова коалиция, созданная Свыней, оказалась слеплена верблюжьими кизяками Мы нуждаемся в мировой поддержке, в современном мире больше нет чужой войны, - Зеленский на заседании Генеральной ассамблеи ООН - Цензор.НЕТ 8080
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ну посмотрим на коалицию, слепленную зелеными шмарклями
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да, хорошо ему написали.
Впервые мне, на какое-то время, стало не стыдно за Зеленского.
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в современном мире больше нет чужой войны/ надо было еще и башмаком по микрофону постучать. Колхозный сторож Иван Кузьмич в защиту мира бросает клич: кто не поедет на целину тот против мира и за войну.
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так расияне и не нация вообще то, так, хрен знает что такое
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росисянцы - не нация, это популяция паразитов.
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Лирическое отступление по теме......
Во второй половине 90-х пришлось побывать в командировке в белокаменной)
Общаюсь с людьми (вроде-бы). Основной посыл: Хохлы! Вы оборзели. Отбились от рук. Зажали НАШ черноморский флот....... Мы с Украины сделаем танкодром..... и т.д.
Напились уже. Меня их бубнение чуть достало. Плюс водка придала храбрости......
Пытаюсь аппонировать........
Одного спрашиваю:- Ты отккуда? Пауза.... Из Запорожья.............
Второго:- Из Харькова.......
Третий из Сум(((
Говорю:- так кто тут хохлы???????
Потом заткнулись и помирились. Больше вопрос не поднимался)
И таких там- большинство..........
Я их абсолютно не оправдываю, но Таджикам, Киргизам, Узбекам и т.д. абсолютно пох.. на ту Украину. Они не знают, большинство, где она находится)))
А у "наших (тамошних)" какие-то фантомные боли((((((((
А там их тоже немало(((((((
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Поплакався, як завжди. Нічого конкретного, пальцем у небо. Забув розповісти про глобальні зміни клімату й забруднення океанів.
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Войны с кем, олень? Озвучь не будь ссыклом! хотя...ты и есть ссыкло...
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Лютi новини

1. - Пойдем, я познакомлю тебя с мудаками,- сказал одному мальчику добрый волшебник.
- Спасибо, не надо,- ответил мальчик,- у меня хватает знакомых мудаков.
- Ты таких не знаешь, это редкие мудаки! - настаивал волшебник.
- А зачем мне с ними знакомится?
- Однажды они определят твою судьбу!
- Почему мою судьбу будут определять какие-то мудаки? - удивился мальчик - у меня есть мама и папа.
- За кого мама с папой проголосовали, те и будут определять твою судьбу,- ответил волшебник.

После принятия первого варианта закона по РРО
№1053-1 "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", начальник юридического управления Кабмина (его забыли уволить) прямо перед Гончаруком насчитал 38 нестыковок с законодательством и одно нарушение Конституции. И прямо спросил Гончарука - вы хотите с этим работать, или за это сидеть?

Гончарук позвонил Зеленскому. Закон пересмотрели, внесли изменения.

Сегодня по той же процедуре тот же начальник юридического управления указал уже на 41 нестыковку. И сказал гениальную фразу - от того что это будет бесплатно, оно не станет законным.

2. США отменяют визовый режим, размещают свою военную базу, разрабатывают совместный план по противодействию Северного Потока - 2.
Это все с поляками. Там все гуд.

А что же наш "великий мировой лидер"?

Выше нос, мои деревянные Буратины. Я вам вишенку на торт принес.

Как известно, в Штатах идёт информационная война Трамписты против Байденистов - с визгами с воплями рубятся, перья летят. Всякие FOX против СNN. Везде мелькает Зеленский от NY Times до LATimes. Как вы думаете, акулы пера спокойно отпустят криворожского мальчика?
Не кисните, сегодня - завтра, к сожалению, нас с вами ждет новая порция позора. Оно - в ООН.

3. Сюрреализм.
Зеленский: "Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги."

И это говорит человек, который за 3 года приобрел недвижимости на 300 миллионов гривен, при этом почти все его юрлица - "убыточные", то есть не платят налоги.

4. Итоги клоуна за неделю:

- Цена на газ поднята;
- Импорт угля из-за поребрика увеличился втрое;
- ФОПы поставлены раком;
- Учителя - это мэм;
- Штайнмайер - это сила;
- Клоун - "мировой лидер";
- Янык готовится вернуться;
- С позором изгнан еще один инвестор;
- Клоун ветировал закон о следственных комиссиях, который открывает путь для импичмента;
- Членство в НАТО - не приоритет;
- Прокуроры попали во времена Януковича;
- Качнули экономику на минус 1,7%.

Эй, зебилоиды, вы как там? Вам в глазах еще не печет?

5. (Censored). Вы сделали это вместе, помнишь? Моя ты бубочка....

Просто держу вас в курсе.

6. Редакция приносит свои извинения. Мы допустили грубую ошибку в слове "лидер" вместо буквы "п" мы случайно напечатали букву "л". Виновные уже найдены и наказаны.

И.Лютый
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начнем с конца цена на газ уменьшена до 6.5 грн за куб
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такое впечатление, что украинская делегация занимает процентов 70-80 всех присутствующих в зале..короче, всем плевать...и судя по виду, ленку опять попердолило((((((
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А чого світ нам має допомагати, якщо власні громадяни чекають, щоб в Україні гірше стало, щоб вони тоді могли на Зеленського лайно покидати?
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а вернется и опять будет сепарье с тюрем отпускать...не верю
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