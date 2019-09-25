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 Политика Украины
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Все про:Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (7) Коляда Оксана (3) Колумбет (1)

 Участник АТО Колумбет назначен первым заместителем министра по делам ветеранов

На заседании Кабинета Министров первым заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц назначен ветеран АТО и предприниматель Антон Колумбет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра по делам ветеранов Оксану Коляду.

"Сегодня на заседании правительства Антон Колумбет назначен первым заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - написала она.

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32-летний Антон Колумбет имеет воинское звание сержанта, служил в 12-м батальоне территориальной обороны Киева (далее - отдельный мотопехотный батальон в составе 26 отдельной механизированной бригады), участник боевых действий на Луганщине, мобилизован 2014-2015 гг.

После демобилизации в марте 2015 года, как известно из открытых источников, становится социальным предпринимателем и вместе с другими ветеранами основывает магазин мясных консервов I'mready.

Участник АТО Колумбет назначен первым заместителем министра по делам ветеранов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150376
 
 
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Ага это из Громадської варти хрен.... Понятно.... Бросил Педалика трудоустроился к зелепукинім)). Чудны дела твои Господи! Это жесть!
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це чувак з Дем сокири. я Дем сокирі поки що повністю довіряю
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Демсокира з`явилась в травні 19-го, коли порохоботи почали розповзатись. Цей шнякав з рук педаліка і попав у наглядову раду НАБУ накрутивши голоси в інтернеті. Після того як це стало відомо конкурс скасували і почали новий. Але цей чувачок кинув пєдаліка і перекрасився у зелених. Звичайна безпринципна потвора. Я ще розумію відданих порохоботів що рвуть сраку на нулях, але запроданців не переварюю, а це запроданець. Учасника АТО Колумбета призначено першим заступником міністра у справах ветеранів - Цензор.НЕТ 6472
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Демсокира у травні 2019? ні, це як партія мін юстом зареєстрована. а як ГО заснована в 2018. і до чого тут порохоботи, партія - праволіберальна, з чіткою політичною ідеологією, а не популістсько-проститутська, як 99% політсил в України
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Антон Колумбет про підсумки Маршу захисників, он был одним из организаторов. Скоро - 14 октября - власть боится.
https://www.youtube.com/watch?v=09kaBosvt6c
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