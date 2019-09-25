 Причина увольнения замглавы САП Кривенко не здоровье, а передача информации подозреваемому Журило, - источник

По данным источника Цензор.НЕТ, причиной внезапного увольнения прокурора Владимира Кривенко - заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, является передача им данных подозреваемому Руслану Журило.

Сам Кривенко заявил сегодня, что причина увольнения - продолжительная болезнь и состояние здоровья.

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Журило проходит по делу о хищении средств Объединённой горно-химической компании, вместе с бывшим народным депутатом Николаем Мартыненко. Сотрудники НАБУ обратили внимание, что при расследовании данного дела происходят необъяснимые утечки информации, которые срывают секретные оперативные мероприятия. В число подозреваемых о передаче информации вошёл и Кривенко.

Детективы НАБУ зафиксировали встречу Кривенко с Журило, и осуществили запись их беседы. Это уже было достаточно для подачи жалобы на не этичные действия прокурора.

Сегодня запись была продемонстрирована Кривенко. После чего, прокурор принял решение не дожидаясь жалобы о не этичном поведении, уволиться немедленно.