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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2886) Мартыненко (424) увольнение (1705) САП (1144) Журило (4)

 Причина увольнения замглавы САП Кривенко не здоровье, а передача информации подозреваемому Журило, - источник

Руслан Журило проходит по делу о хищении средств Объединённой горно-химической компании, вместе с бывшим народным депутатом Николаем Мартыненко. Детективы НАБУ зафиксировали утечки информации, которые срывают секретные оперативные мероприятия.

По данным источника Цензор.НЕТ, причиной внезапного увольнения прокурора Владимира Кривенко - заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, является передача им данных подозреваемому Руслану Журило.

Сам Кривенко заявил сегодня, что причина увольнения - продолжительная болезнь и состояние здоровья.

Также читайте: Заместитель Холодницкого Кривенко уволился из САП по состоянию здоровья

Журило проходит по делу о хищении средств Объединённой горно-химической компании, вместе с бывшим народным депутатом Николаем Мартыненко. Сотрудники НАБУ обратили внимание, что при расследовании данного дела происходят необъяснимые утечки информации, которые срывают секретные оперативные мероприятия. В число подозреваемых о передаче информации вошёл и Кривенко.

Детективы НАБУ зафиксировали встречу Кривенко с Журило, и осуществили запись их беседы. Это уже было достаточно для подачи жалобы на не этичные действия прокурора.

Сегодня запись была продемонстрирована Кривенко. После чего, прокурор принял решение не дожидаясь жалобы о не этичном поведении, уволиться немедленно.

Источник: https://censor.net.ua/n3150368
 
   
 Топ комментарии
 
вы бы зебилам тут написали - кто есть - Фрейд ))))))
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нахрена? я одному написав, так він два тижні мені доводив, що не Фрейд, а Фройд...
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Причина звільнення заступника голови САП Кривенка не здоров'я, а передача інформації підозрюваному Журилу, - джерело - Цензор.НЕТ 5162 чем дольше живу - тем больше нравятся собаки))))
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вы бы зебилам тут написали - кто есть - Фрейд ))))))
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нахрена? я одному написав, так він два тижні мені доводив, що не Фрейд, а Фройд...
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Зи́гмунд Фрейд (правильная транскрипция - Фройд; так как нем. Sigmund Freud, немецкое произношение)
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А отдых и восстановление здоровья в тюрьме этому прокурору не полагается?
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кто ж вам кацапам виноват с вашей неправильной челюстью?
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чем дольше живу - тем больше нравятся собаки))))
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На немецком таки читается Фройд, как и Ойропа(если догадались о чем я)
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А чем журилу подогревали? Паяльной лампой?
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Подогреваемый Журило был достаточно прогрет? Причина увольнения замглавы САП Кривенко не здоровье, а передача информации подогреваемому Журило, - источник - Цензор.НЕТ 579
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Причина увольнения замглавы САП Кривенко не здоровье, а передача информации подогреваемому Журило, - источник

Надеюсь его внатуре подогрели и это не очепятка
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Больше значит подогревать не будут? Раз уволился?
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Детективи НАБУ пишуть контролюючого їх прокурора...
суперово... багато хлопці ви там напрацюєте, особливо якщо врахувати, що один без одного ви ніщо!
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и тут объясните - для зебилов - прокурор это намбер ван - а остальные рабочие кони на которых все ездят)))))
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Карманы набил за слив информации и уволился. Ответственности никакой.Через месяцок-другой по-тохому опять усадит жопу в начальственное кресло. Слава правоохранительным органам!
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Для этого и увольняются быстренько вчерашним днём...Увольнение добровольное считается добровольным сотрудничеством и освобождает от ответственности и дает право на возвращение на должность...
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А криминальная ответственность где?
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нужно заметить, что заложенный в законодательстве "принцип конкуренции правоохранительных органов", дал свои неожиданные положительные плоды..
ЗЫ. Журило подают к столу хорошо прогретым! Причина увольнения замглавы САП Кривенко не здоровье, а передача информации подозреваемому Журило, - источник - Цензор.НЕТ 7255
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Криса це та, яка краде. А замаскований шпигун - крот.
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отож і воно, крав інформацію і зливав ворогові..., значить- кротокрис ))))))))))))))))))))
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пусть сами разбираются, хто и кого там жарил с предварительным подогревом.
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Прокурор Володимир Кривенко був кротом у прокуратурі, можливо він був дуже злим Причина увольнения замглавы САП Кривенко не здоровье, а передача информации подозреваемому Журило, - источник - Цензор.НЕТ 3661
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Думаешь должность антикоррупционера дёшево стоит ? Вложенные деньги нужно отбить. Причина звільнення заступника голови САП Кривенка не здоров'я, а передача інформації підозрюваному Журилу, - джерело - Цензор.НЕТ 7809
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А мы поверили, посочувствовали, здоровья пожелали...Даже обещанное повышение з/п прокурорам не оставило больного на рабочем месте...
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И это второй человек в САП! Да раньше загремел бы на нары, а теперь "уволиться не дожидаясь жалобы о не этичном поведении". Тьфу!
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Так Холодницкому можно сливать, а подчиненному нельзя. Какой дир, такие и сотрудники. НАБУ тоже не образец работы 100% КПД, кроме как на старте разорвали несколько договоров .
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вірю в справедливе НАБУ, промінчик в цьому темному царстві) особливо в Ситника й Углаву, які викрили і знищили корупційні схеми на оборонці, а головне - притягнули до відповідальності всіх "свинарчуків")
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и это не единственный пример их "справедливости". менеджеры Артемсоль смогли откупиться от НАБУ за каких-то полмиллиона. подумаешь, растрата, можно хорошим людям за хороший откат и помочь.
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Я так понимаю в средствах "на лечение" он нуждаться не будет. И дети его, и внуки тоже.
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П№дари мокрожопі, все їм мало, ще й уважухи хотять, рішати хотять. Пішла б тварина на завод в 3 зміни як всі люди, і знав би "почем фунт овса", чи "лікотять маслянки" чи "почем халва на зоне". Бидло так розжиріло на держпосадах що працювати не хотять, тільки "рєшать".
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