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Все про:суд (22565) Апелляционный суд (264) SkyUp (21)

 Апелляционный суд отменил запрет компании SkyUp осуществлять перелеты

Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского суда, которым украинскому лоукостеру SkyUp запрещалось осуществлять хозяйственную деятельность.

Об этом сказано на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба ООО "Авиакомпания Скайап" удовлетворена. Постановление Барышевского районного суда Киевской области от 24 мая 2019 года об обеспечении иска отменено и принято новое судебное решение, которым в удовлетворении заявления Пасенко Оксаны Анатольевны об обеспечении ее иска отказано в полном объеме", - сказано в сообщении суда.

Напомним, 24 мая Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии "первого украинского лоукоста" SkyUp. При этом судья не стала запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу". Авиаперевозчик продолжил работу.

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12 июня компания SkyUp назвала действия суда "абсурдными и неправомерными" и обжаловала решение. Пресс-служба лоукостера утверждает, что иск подала человек, "который никогда не покупала билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не была ее клиентом".

Источник: https://censor.net.ua/n3150366
 
 
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А ему положена компенсация, за то что его МАУ не могло летать над крысмом и лугандоном, из бюджета, из наших карманов и карманов зелибобов Апелляционный суд отменил запрет компании SkyUp осуществлять перелеты - Цензор.НЕТ 5326
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Зебіли, новіє, новейшіє, ні наіновешіє ліца Зе команды. Знову разом зробили тупорили? Апелляционный суд отменил запрет компании SkyUp осуществлять перелеты - Цензор.НЕТ 8635 Апелляционный суд отменил запрет компании SkyUp осуществлять перелеты - Цензор.НЕТ 6606
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Зебіли, новіє, новейшіє, ні наіновешіє ліца Зе команды. Знову разом зробили тупорили? Апелляционный суд отменил запрет компании SkyUp осуществлять перелеты - Цензор.НЕТ 8635 Апелляционный суд отменил запрет компании SkyUp осуществлять перелеты - Цензор.НЕТ 6606
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Ой, вей, а как же Игор Валерьевич теперь конкурировать будет ?))
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А ему положена компенсация, за то что его МАУ не могло летать над крысмом и лугандоном, из бюджета, из наших карманов и карманов зелибобов Апелляционный суд отменил запрет компании SkyUp осуществлять перелеты - Цензор.НЕТ 5326
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та купит беня тот ***** - и вся конкуренция.
от тока с приватной банчишкой все уладит и прикупит ети еропланы.
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Вот блин, не удалось Бене от конкурента избиваться. Надо искать другие варианты
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А МАУ саме відмінила лоукост-програму. Іцик вже гроші порахував і раптом такий облом!
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не видать Днепру своего аэропорта. Взлетку и радиомаяки Хоз.суд Киева тоже отдал Бене. Теперь у него фулл хаус.
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