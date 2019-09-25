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 Экономика
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Все про:законопроект (2160) налоги (2661)

 Законопроект 1210 предлагает практику налогообложения, которую не использует ни одна страна, – PWC

Подход к определению ренты на добычу железной руды, предложенный в законопроекте 1210, не используется ни в одной стране мира, отметил директор консалтингового агентства PwC Украина Максим Дудник на заседании рабочей группы при комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Согласно анализу PwC, законопроект предлагает установить высокую ставку ренты, которая будет рассчитываться с широкой базы налогообложения, что является уникальной ситуацией. Более распространенная ситуация, когда страны с развитой добывающей промышленностью устанавливают либо высокую ставку ренты на узкой базе налогообложения, либо низкую ставку на широкой базе, сообщает uaprom.info.

"Например, в Бразилии ставка – 3,5%, Китай - от 1 до 6%, в провинции Хэйбэй, где больше всего добывают железную руду – 3%. Казахстан – 2,8%, Россия – 4-8%", - отметил Дудник.

По его словам, формула расчета базы налогообложения также не учитывает ценовые колебания на руду, что может привести к неконтролируемому росту рентных платежей.

"Согласно нашему моделированию, когда снижается цена, мы попадаем в ситуацию, когда Украина не просто взлетает по уровню налоговой нагрузки на компании, добывающие ЖРС, она стремится вверх со скоростью ракеты в этом случае", - сказал Дудник.

Напомним, законопроект №1210, внесенный депутатом от "Слуги народа" Данилом Гетманцевым, кроме прочего, предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка это привело бы к росту рентных платежей в 4-5 раз.

По решению профильного парламентского комитета, 12 сентября для наработки изменений в законопроект была создана рабочая группа из числа представителей бизнеса и Государственной налоговой службы. Однако, по словам президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, который в нее входил, ее работа оказалась неэффективной.

На заседании рабочей группы 24 сентября депутаты предложили использовать формульный подход при определении ставки ренты на добычу железной руды. Ключевым показателем, от которого будет зависеть сумма рентных платежей, должна стать стоимость тонны ЖРС по индексу Platts в Северном порту Китая.

Однако пока нардепы планируют вынести на голосование в первом чтении текст законопроекта без каких-либо изменений, а правки вносить в перерыве между первым и вторым чтением, что также вызывает серьезное беспокойство у бизнеса.

Источник: https://censor.net.ua/n3150362
 
   
 Топ комментарии
 
так ни в одной стране нет президента играющего на пианино без рук.
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Как это так получилось что Зеленский говорил что сделает огромные налоги для олигархов и очень маленькие или вообще уберет для бедных , а в итоге сделал все наооборот ?
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так ни в одной стране нет президента играющего на пианино без рук.
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а зато.... а зато он очень бобр и щедр - мы будем платить пенсии израильским пенсионистам, так как все мы православные и очень добрые.
кто несогласен платить - Яхве того "вечно горел" Законопроект 1210 предлагает практику налогообложения, которую не использует ни одна страна, – PWC - Цензор.НЕТ 4067
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Как это так получилось что Зеленский говорил что сделает огромные налоги для олигархов и очень маленькие или вообще уберет для бедных , а в итоге сделал все наооборот ?
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рента на недра - это налог на бедных?
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Недра принадлежат НАРОДУ. Правда эксплуатируются олигархами.
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ну так, насколько я понимаю, предлагают увеличить эту самую ренту. И тут эксперт сильно переживает, за тех, кто на недрах наживается.
Еще желательно установить экспортную пошлину на сырье и полуфабрикаты.
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как так получилось что я чуть не обосрался зимой, когда Зеля высрал в ролике шо идет в президенты, и опять чуть не обосрался после первого тура, поняв шо зря не запомнил где же моя "кравчучка"?
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Не позорь имя Илона Маска! Ты Иван Дурак, а не Маск.
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Такими термінами у світі не користуються. Це росіянський жаргон - десь прочитав, переклав, не зрозумів, і вийшов отой текст, що зверху.
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Второй раз за день Цензор постит эту новость, давайте все проникнемся посочувствуем Ахметову с Новинским.
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Интересно, а где были Прайсвотерхаускуперс когда Порошенко и Ахметов обложили все население Украины новым налогом - коммуналкой, завышенной в 10 раз? Что-то не помню я их разглагольствований о мировой практике.
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цікаво, а де був ти, коли пояснювали повноваження президена, прем'єр міністра, та Верховної Ради?
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А где был ты, когда Конституционный суд признал незаконным Указ Порошенко о создании НКРЕКП? Пояснював комусь чиїсь повноваження? Закройся лучше в своей будке и не умничай.
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а шо це ти тут розпушив хвоста? з яких пір в нас тут кацапи командують?
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Я не командую, я рекомендую изучать вначале матчасть, а потом уже вступать в дискуссию.
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Каравул! Ахметова сверхприбылей лишают!
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Не знаю что это за авторитетная кампания, но вот т.с. инсайд сотрудников об атмосфере в коллективе и уровне персонала интересно было почитать. Законопроект 1210 предлагает практику налогообложения, которую не использует ни одна страна, – PWC - Цензор.НЕТ 8473
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Чурки. Давайте подоходный сравним. Сколько % мы платим в бюджет ? Отож !
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Руда есть своя.
А молотки в магазинах китайские!
Сверхтехнологичное производство, или проще металл продавать китайцам?
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"Законопроект 1210 предлагает практику налогообложения, которую не использует ни одна страна, - PWC" - в конце концов, должна наконец Украина хоть в чём то быть лидером, хотя всем известно, что первый блин, обычно комом.
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У нас свой, особый путь и его цель ясна - наличман десятками/сотнями тысяч долларов/евро в декларациях всех этих гетманцевых, гончаруков, верлановых......, как и предыдущих!
П.С. Читаю их декларации: 90 тыс.у.е, , 120 тыс.у.е, 200 тыс.у.е... наличкой!!!
Вопросы есть???
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"что также вызывает серьезное беспокойство у бизнеса"
Не бизнеса, а конкретного Рината!😁
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В последнее время Ахметка гудит в основном из своей жопы .
Надеюсь, и КАЛ омойский так загудит.
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Якщо такого податку немає в жодній країні то це ще одна причина ввести його!
Треба ж бути в цьому світі «унікальним» і щоб нас знали не лише завдяки Чорнобилю.
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Нет экономики - нет коррупции в экономике
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Ахметов и Ко купят и Прайс Уотер Хаус и Эрнст энд Янг....
Лишь бы сосать с нас всех деньги и ресурсы.
Зажрались.
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