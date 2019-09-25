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 Политика Украины
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Все про:приватизация (888) Минэкономразвития (492) Высоцкий Тарас (1)

 "Ограничения для иностранцев нет", - замглавы Минэкономразвития Высоцкий о приватизации украинских госпредприятий

Иностранцы смогут стать владельцами украинских госпредприятих, который подлежат приватизации.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Будем рассматривать каждого инвестора очень тщательно. Но все интересанты, которые будут подпадать под выписанные критерии, смогут побороться за активы и купить их. Ограничения для иностранцев нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, смогут ли нерезиденты принимать участие в приватизационных конкурсах.

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При этом Высоцкий уточнил, что исключением будут компании и резиденты стран, на которые распространяются санкции.

По словам замминистра, государство ежегодно теряет 1,2 млрд грн из-за обслуживания аграрных ГП. "Это балласт, который нужно сбросить", - считает Высоцкий.

Ожидается, что законопроект о приватизации будет обсуждаться в парламенте в октябре. 

Источник: https://censor.net.ua/n3150356
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто іноземці (росіяни) скуповують критичні підприємства України і для них нема обмежень. Ви це зробили разом, зебіли "Ограничения для иностранцев нет", - замглавы Минэкономразвития Высоцкий о приватизации украинских госпредприятий - Цензор.НЕТ 3138
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Нет , земля уже занята для Коломойского и КО "Ограничения для иностранцев нет", - замглавы Минэкономразвития Высоцкий о приватизации украинских госпредприятий - Цензор.НЕТ 3018
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Порохоидиотики вопите. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗРАДА.
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НЕ обращай внимание на єтого каховского петуха. Я его лично знаю.
Он и правда дебил,серьезно
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Це той, що постійно цю пісню співає:
Каховка, Каховка - родная винтовка,
Горячая пуля, лети!
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка -
Этапы большого пути.

Гремела атака и пули звенели,
И ровно строчил пулемет...
И девушка наша приходит в шинели,
Горящей Каховкой идет…?
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Я не знаю,шо он там поет,но если б ты увидел морду его лица,все б сомнения отпали сами собой
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Давно я був у тій Каховці. Там були нормальні люди, але мабуть там все змінилося у гірший бік "Ограничения для иностранцев нет", - замглавы Минэкономразвития Высоцкий о приватизации украинских госпредприятий - Цензор.НЕТ 2674
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Це ти будеш кричати і бігати з голою дупою.
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Тобто іноземці (росіяни) скуповують критичні підприємства України і для них нема обмежень. Ви це зробили разом, зебіли "Ограничения для иностранцев нет", - замглавы Минэкономразвития Высоцкий о приватизации украинских госпредприятий - Цензор.НЕТ 3138
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соя гнилая, ты можешь мне перечислить собственников всех разрезанных НПЗ Украины ??? и даты продажи ?
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Якщо я гнила сою, то теж скажу, що ти зелена пліснява і діалог не відбувся.
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у рошеногноя нет нет ответа по сути??? иди в будку тварь брехливая
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По суті відповідаю лише тим, хто нормально звертається. Тому в спам, зебіл зелений.
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дерьмо рошеновское, ПО СУТИ ЕСТЬ ЧТО ???? иди брехай домой, тварь врущая
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"Будем рассматривать каждого инвестора очень тщательно. Но все интересанты, которые будут подпадать под выписанные критерии, смогут побороться за активы и купить их. Ограничения для иностранцев нет"

Перевод: кто больше отстегнет кєша - того и будет
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продам свої золототкані капці, нап'юсь гіркої і втоплюсь.
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Кипрские иносранци ...це ті що "позичили" Україні під 18% річних ...оплатимо "інвесторам" їхню "покупку"
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А фиКало,мойский он иноСранец или нет-3 ксивы на кармане?
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Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам. "Ограничения для иностранцев нет", - замглавы Минэкономразвития Высоцкий о приватизации украинских госпредприятий - Цензор.НЕТ 1242
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это не приватизация, а распродажа по дешевке
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