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 Политика Украины
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Все про:контракт (344) госслужащие (236) Гончарук_Алексей (108)

 Переводить на контракт будут не всех госслужащих, - Гончарук

В Украине появится контрактная государственная служба, но это не значит, что всех госслужащих переведут на нее.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства.

"Контракт - это лишь один из инструментов и не означает, что завтра всех переводить. Это просто один из инструментов, который будем применять для отдельных государственных служащих", - сказал Гончарук.

По его словам, суть заключается в том, что отдельные государственные служащие смогут заключать контракты, которые являются более гибким инструментом, чем закон о государственной службе и трудовой кодекс. Он дает несколько иные возможности по условиям труда.

Напомним, 19 сентября Рада поддержала законопроект, предусматривающий введение государственной службы по контракту.

Законопроектом предлагается упростить порядок принятия на государственную службу и освобождение от нее, повысить ответственность государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также вводится возможность контрактной государственной службы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150353
 
 
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в контракте должен быть пункт- в случае не выполнения обещаний и обязанностей,-не буду оспаривать и возражать, когда меня посадят на кол
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Правильно, для отдельных мать вашу... где например в контракте с премьер-министром Алексей Гончарук будет оговорена надбавка за выслугу (ежечасно) по 234% и ежедневная премия 907% от оклада... и бесплатно, каждый месяц пол литра молока...
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совсем скоро устроиться на работу в госорганы украины станет несбыточной мечтой для миллионов слискателей по всенй африке
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То звіздець! Як можна людину, що працює по безстроковому трудовому договору примусово перевести на строковий контракт? Та ж замахаєтесь потім по судах бігати. Чи може ви взагалі кодекс законів про працю хочете відмінити? Ну, зЕбіли і з цим вас можна привітати.
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Ну и что тут страшного? В Китае нет трудового кодекса
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Так бывает. В голове. Если на самокате по КМУ ездить. Сквозняком, знаете ли, мозги продувает.
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Ликвидируется структура. Создается новая. В новую конкурс и контракт.
Собственно в прокуратуре уже процесс запущен. По крайней мере на словах.
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а кумовей, друзей, бизнеспратнёров, будут на контракт переводить?
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Всё правильно.Увольнять так,чтобы никакой суд не мог восстановить.Только если опять хряки возьмуть власть ,и начнут их принимать знов.
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Многие госслужащие перейдут на самоокупаемость. Впрочем многие из них давно уже на этом виде деятельности. МЧС, пожежники, Держпраци, санэпидем, и т.д.
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вы дятлы зеленые - нам всем по барабану шо и как будет с гослужащими - их ну 10% граждан Украины - так хоть порите их прелюдно - вы самки собаки нафига ухудшаете положение основной массы граждан Украины - новые поборы,крепостнический трудовой кодекс ,продажа земли ,наезд на иностранные предприятия и т.д - терпение имеет границы и вы их уже перешли - неудачники тупые
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