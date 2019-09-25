 Переводить на контракт будут не всех госслужащих, - Гончарук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства.

"Контракт - это лишь один из инструментов и не означает, что завтра всех переводить. Это просто один из инструментов, который будем применять для отдельных государственных служащих", - сказал Гончарук.

По его словам, суть заключается в том, что отдельные государственные служащие смогут заключать контракты, которые являются более гибким инструментом, чем закон о государственной службе и трудовой кодекс. Он дает несколько иные возможности по условиям труда.

Напомним, 19 сентября Рада поддержала законопроект, предусматривающий введение государственной службы по контракту.

Законопроектом предлагается упростить порядок принятия на государственную службу и освобождение от нее, повысить ответственность государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также вводится возможность контрактной государственной службы.

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